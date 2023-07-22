От кареты до «Рабочего и колхозницы»:Самое необычное,что показывали на всемирных выставках в Париже

Начало традиции проведения выставок – как следствие промышленного бума и как «великий мирный договор»

Эдуард Мане. Всемирная выставка

Выставки в Париже XIX века

Дворец индустрии

Один из павильонов выставки 1867 года

На выставке 1878 года впервые был продемонстрирован телефонный аппарат Белла

Голова Статуи Свободы

«Европа» П.А. Шеневерка в числе прочих изображавших части света скульптур была создана специально к выставке 1878 года

Возведение Эйфелевой башни в 1888 году

Моторизованная карета Даймлера - первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания

Вид сверху на территорию выставки 1889 года

Двадцатый век начинается

Мост Александра III в Париже

Вокзал Орсэ

История русской матрешки не такая и давняя, она начинается с выставки 1900 года

Скульптура «Рабочий и колхозница» на Парижской выставке

Пабло Пикассо. Герника