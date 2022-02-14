Что нужно для эффективной борьбы с лишним весом

Существуют тысячи диет, спортивных упражнений и чуть ли не буддистских мантр, направленных только на одну, волнующую многих проблему — как побыстрее сбросить вес. К сожалению, для многих людей, эта, казалось бы, не такая уж сложная цель становится делом всей жизни.







Преуспеть в начинании непросто тем, кто не умеет мотивировать себя правильно, привык полагаться на авось, или просто не понимает, как работает сложный механизм сжигания жира нашим собственным организмом.



Как и все прочие процессы, происходящие в нашем теле, этот механизм подчиняется нескольким строгим правилам. Достаточно только уделить некоторое время, чтобы разобраться с ним — и настройка нормального питания, корректирующего ваш вес до необходимого уровня, пройдет очень быстро. Мы собрали пять составляющих механизма сброса веса, которые были изучены профессиональными диетологами, биологами и химиками. Учитывайте эти детали, не пренебрегайте спортом — и, через короткое время, зеркало покажет вам красивого, стройного и здорового человека.







Усталость не помеха

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Зеленый, но не чай

Все вовремя

Сон с пользой