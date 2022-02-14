Что нужно для эффективной борьбы с лишним весом

Существуют тысячи диет, спортивных упражнений и чуть ли не буддистских мантр, направленных только на одну, волнующую многих проблему — как побыстрее сбросить вес. К сожалению, для многих людей, эта, казалось бы, не такая уж сложная цель становится делом всей жизни.
Преуспеть в начинании непросто тем, кто не умеет мотивировать себя правильно, привык полагаться на авось, или просто не понимает, как работает сложный механизм сжигания жира нашим собственным организмом.
Как и все прочие процессы, происходящие в нашем теле, этот механизм подчиняется нескольким строгим правилам. Достаточно только уделить некоторое время, чтобы разобраться с ним — и настройка нормального питания, корректирующего ваш вес до необходимого уровня, пройдет очень быстро. Мы собрали пять составляющих механизма сброса веса, которые были изучены профессиональными диетологами, биологами и химиками. Учитывайте эти детали, не пренебрегайте спортом — и, через короткое время, зеркало покажет вам красивого, стройного и здорового человека.
Усталость не помеха
Многие люди часто оправдывают свое нежелание идти в тренажерный зал после работы усталостью. В принципе, это совершенно понятно — организм требует отдыха. Но не стоит идти на поводу у тела: сравнительно недавнее исследование, проведенное учеными Стэнфордского университета, доказало, что усталость может стать отличным подспорьем для сбрасывания лишнего веса. Дело в том, что уже усталым мышцам приходится брать откуда-то энергию для работы, которую вы заставляете их совершать. Наиболее логичным и простым способом организм выбирает сжигание жира. Так что, в следующий раз, когда почувствуете себя слишком усталым — идите и занимайтесь.
Мотивация
Пожалуй, самый действенный способ заставить себя что-то сделать — рассказать об этом друзьям в социальных сетях. Этот простой поступок способен сподвигнуть человека на настоящее чудо, ведь мало кому хочется оказаться в положении человека, которые не выполняет собственные обязательства. И это не просто домыслы: голландские ученые из Роттердам-колледжа, провели на тему социальной мотивации целое исследование. Выяснилось, что те респонденты, которым вменялось в обязанность рассказать о намерении сбросить вес публично, действительно выполнили свое обещание — на целых 93%.
Зеленый, но не чай
В какой-то момент, большой популярностью среди офисных работников стал пользоваться так называемый зеленый кофе — тот, что варится из необжаренных зерен. Специалисты Американского общества Химии и Диетологии доказали: этот напиток не только бодрит, но и очень продуктивно сжигает жировые клетки. Зерна кофе содержат большую часть хлорогеновой кислоты, препятствующей абсорбции глюкозы, вот почему участникам исследования удалось сбросить почти 4 кг. всего за две недели эксперимента.
Все вовремя
В наше время, даже питаться по заранее составленному графику могут позволить себе далеко не все люди. Ненормированный рабочий день, расстройство пищеварения и постоянная спешка приводят к тому, что обед, завтрак и ужин вполне могут превратиться в один громадный «перекус» в конце дня. Более того, люди, поступающие именно так, еще и находят утешение в том, что едят «всего раз в день». Не повторяйте этих ошибок. Механизм сжигания жира работает, как и любой другой организм, по строгой системе. Обязательно ешьте с утра, обедайте не позже трех, ужин отдавайте врагу — и ваши часы заработают в нужном направлении.
Сон с пользой
И, напоследок, мы приведем довольно известный, но, почему-то, многими игнорируемый факт. За пищевые реакции человека отвечает лобная доля мозга, функционирование которой подавляется искусственной депривацией сна. Поэтому, люди, предпочитающие смотреть сериалы до четырех утра, а потом тянущиеся на работу, как сомнабулы из фильма ужасов, предпочитают обедать жирной и сладкой пищей. Спите больше — и проблему лишнего веса будет решить гораздо проще.
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