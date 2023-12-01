Чего не рассказывают о римских гладиаторах:Прекрасные гладиатрикс,забастовки профсоюзов и бои верхом

Гладиаторы сражались не только на мечах и пешком

Картина Джованни Лафранко изображает гладиаторов, развлекающих боем римлян на пиру.

Гладиаторы были суперзвёздами

Картина Жана Леона Жерома.

Кадр из фильма «Спартак: Кровь и песок».

Кстати, о мужчинах

Кадр из фильма «Гладиатрикс».

Звери на арене умирали реже людей

С животными сражались не так уж часто.

Кадр из фильма «Гладиатор».

Запретили не только за жестокость

Долгое время гладиаторами действительно были рабы. Это началось в Кампании.

Для раба или преступника бои были шансом

Гладиаторам Родану и Астивусу явно не повезло.