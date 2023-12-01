Чего не рассказывают о римских гладиаторах:Прекрасные гладиатрикс,забастовки профсоюзов и бои верхом

Интерес XIX века к античности, включая Древний Рим, вышел общей эрудиции боком. Многое из того, что стало восприниматься как факты, придумали литераторы и художники того времени, потому что археология была не развита, а фантазия — наоборот. Голливуд закрепил эти вымыслы, превратив их в расхожие стереотипы. Очень сильно досталось культуре гладиаторских боёв.
Гладиаторы сражались не только на мечах и пешком
Несмотря на то, что название профессии происходит от слова, обозначающего короткий меч, гладиаторы сражались на разных видах оружия и даже верхом или на боевых колесницах — это было немного похоже на то, как в наше время «спортсмены вообще» делятся на художественных и спортивных гимнастов, спринтеров и прыгунов. Радикально разных по характеристикам гладиаторов обычно не выпускали на арену, потому что это попросту неинтересно: бой между равными продлится дольше и повороты будут не предсказуемы.
То же самое с большим количеством гладиаторов на одной арене. Схватка двоих выйдет интереснее, чем бессмысленная беготня троих-четверых друг за другом (или друг от друга). Гладиаторские бои были очень упорядочены.
Картина Джованни Лафранко изображает гладиаторов, развлекающих боем римлян на пиру.
Гладиаторы были суперзвёздами
Гладиаторами были вовсе не воины, которых вытолкали на арену за преступления, и не пленные, которых притащили для одноразового развлечения. Они были чем-то вроде наших бойцов без правил — только с правилами. С довольно кровавыми. Тем не менее, смерть гладиатора на арене была делом нечастым.
Во-первых, это было бы невыгодно владельцам рабов-гладиаторов или владельцам гладиаторских школ, которые представляли свободные бойцы. В экипировку, питание, обучение гладиатора уходило слишком много денег, чтобы без сожаления отдавать бойца потом на верную смерть — пусть даже не с первого боя, а с десятого.
Картина Жана Леона Жерома.
Во-вторых, похоже, что существовала практика договорных боёв. У гладиаторов были свои приёмы, как сделать бой на арене острее, зрелищнее и… безопаснее друг для друга, и не было никаких причин этими приёмами не пользоваться.
Большинство гладиаторов работали на арене несколько лет, самые успешные становились настоящими суперзвёздами — женщины зазывали их на свидания, мужчины осыпали дарами, а дети играли с их кукольными изображениями из глины. Неудивительно, что в гладиаторских боях не было необходимости задействовать много рабов или пленных. На арену рвалось за славой и деньгами немало крепких молодых мужчин. За тем, чтобы жизнь гладиаторов текла сладко и гладко, следили аналоги современных профсоюзов! Гладиаторы могли даже бастовать!
Кадр из фильма «Спартак: Кровь и песок».
Кстати, о мужчинах
Исследователям Античности из Нового времени было очень трудно принять, что гладиаторами были и женщины. Каждый раз, находя скульптурное или живописное изображения гладиатрикс, они пытались найти ему объяснение, исходя из своих представлений о незыблемой роли женщин в обществе. В конце концов, изобразительных и письменных источников накопилось столько, что не признать, что на арену выходили и женщины, невозможно. Запретили бои женщин по нравственным соображениям (из страха, что они решат представлять Рим на Олимпийских играх) только в начале третьего века нашей эра!
Относились к явлению гладиатрикс в патриархальном римском обществе по-разному, примерно, как сейчас реагируют на женщин в боксе или разных видах рукопашного боя. Кто-то негодовал или высмеивал, но хватало и фанатов. Подарки и признания в любви гладиатрикс получал в большом количестве, а во время их боёв свободных мест на трибунах не было. Правда, выйти замуж ей было невозможно. Женщина, ведущая любую публичную жизнь, считалась публичной женщиной.
Кадр из фильма «Гладиатрикс».
Звери на арене умирали реже людей
Бои на арене редко заканчивались смертью гладиатора. Чаще после долгого, зрелищного боя с прыжками, обманными манёврами и красивыми взмахами мечей один из гладиаторов признавал своё поражение. Зрители могли потребовать его смерти знаками, но каковы были эти знаки точно, неизвестно. Палец вверх или палец вниз — тот самый вымысел девятнадцатого века.
В истории Древнего Рима был период, когда зрители были так кровожадны, что требовали казни каждого второго проигравшего, но всё же более обычной статистикой было восемь или семь помилований на десять боёв. Притом одних и тех же гладиаторов выпускали на арену не так часто, то есть это было не опаснее, чем сражаться в рядах римской армии.
С животными сражались не так уж часто.
Но, как ни редко умирали на арене гладиаторы, ещё реже там умирали звери — хотя в бое с животным почти всегда побеждал человек. Дело в том, что со львом, тигром или носорогом невозможно разработать зрелищный сценарий боя, так что драка со зверями выглядела довольно скучно. Так что до сражений с ними допускались немногие специально обученные гладиатора — а обучали их не только тому, как убить животное, но и тому, как максимально выжать из подобного боя нечто похожее на шоу. Зверей в настоящих гладиаторских боях использовали разве что на разогреве. Другое дело, что гладиаторские арены порой использовались не для сражений, а для казней, и популярной была такая казнь, как растерзание зверями.
Именно из-за того, что гладиаторские бои были очень уж упорядочены, самые одиозные римские императоры придумывали сражения, которые потом входили в легенды, как образцовые. Например, сражались сами с плохо подготовленными зрителями, или заставляли сражаться на арене инвалидов под угрозой смертной казни, выпускали рабынь из Африки против тигров с маленькими кинжалами или заставляли маленькими ножами рабынь долго друг друга убивать. Из-за того, что гладиаторские бои были недостаточно кровавы, придумывали и жестокие казни на арене.
Кадр из фильма «Гладиатор».
Запретили не только за жестокость
Гладиаторские бои при христианах запретили не только из-за возможного смертельного исхода (ведь поединки чести и турниры христиане практиковали совершенно спокойно) и не только потому, что они разжигают низменные чувства. В гладиаторских боях подозревали языческое начало, и не зря. С большой вероятностью этот жестокий вид спорта происходил от ритуальных боёв насмерть — разновидности жертвоприношения, в которой жертвой богам становился проигравший. Вероятно, такие бои изначально устраивались на похоронах вождей. Историки не уверены, участвовали ли в них только рабы и преступники или считали за честь попробовать свои силы и свободные воины. Позже, когда гладиаторы сражались уже ради славы и денег, на арене перед боями всё равно восхваляли языческих богов.
Сейчас также считается, что гладиаторские бои именно в классическом виде появились не в самом Риме и не как заимствование от этрусков, а в области Италии под названием Кампания. Именно там найдены самые ранние изображения гладиаторских боёв. Они относятся к четвёртому веку до нашей эры.
Долгое время гладиаторами действительно были рабы. Это началось в Кампании.
Для раба или преступника бои были шансом
Даже рабам и преступникам обязаны были платить долю за бои. Через несколько сражений хорошо проявивший себя невольник мог откупиться от хозяина, а преступника не могли кинуть на арену дольше, чем на пять лет (кстати, строго говоря, Спартак был не рабом, а вот таким преступником — он дезертировал из римской армии, куда его завербовали насильно).
Кроме того, раб мог оказаться на свободе ещё до того, как заработает на свой выкуп. После особенно хорошего боя организаторы могли подарить ему символический приз — деревянный меч под названием «рудис». Этот приз означал, что гладиатор теперь свободен. Кто-то покидал арену навсегда, а кто-то примыкал к гладиаторской школе.
Гладиаторам Родану и Астивусу явно не повезло.
Почему рабам платили и давали призы, а не обманывали? Потому что невольник, которого просто заставляли, дрался без огонька, а бои были, прежде всего, шоу. Артистов поощряли ради хорошего зрелища, которое даст верную прибыль. Законом, который обязывал платить гладиатору, спокойно пользовались и те императоры, которые вообще-то выходили на арену развлечься. Заодно и казну пополнил.
Несмотря на деньги и шансы, не все гладиаторы хотели развлекать толпу. Разного рода преступники, особенно идейные, шли на бой неохотно, и их подталкивали раскалёнными железными прутьями или били кнутами. Надо сказать, что утаскивать с арены тела баграми можно было только в этом случае - то есть когда умерший был преступником. Других гладиаторов с почестями увозили на специальных колесницах. При школах для погибших гладиаторов были специальные кладбища, и могилы на них не из дешёвых. Но карьера бойца не обязательно заканчивалась на арене. Многие уходили в тренеры или просто выходили на пенсию.
Текст: Лилит Мазикина.
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