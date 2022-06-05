«Король пижонов» – модник XIX века, в гардеробе которого было 5000 галстуков и 300 пар перчаток

Эвандера Берри Уолла называли «королем пижонов». В конце XIX века этот человек эпатировал публику своими экстраординарными выходами и невероятным количеством костюмов. Однажды на спор он за полдня переоделся 40 раз, ни разу не повторившись.











В начале 1800-х годов часто использовался термин «денди». Он применялся в отношении мужчин, которые слишком много внимания уделяли своей внешности, кичились своими утонченными манерами и предавались неспешному праздношатанию. В конце XIX века этот термин заменили другим – «пижон» (The Dude). Это слово являлось производным от шотландского «duddies», т. е. «одежда».



Одним из главных пижонов конца XIX века был Эвандер Берри Уолл (Evander Berry Wall). В 18 лет молодой человек унаследовал состояние от своего отца, а в 22 – от деда. Новоиспеченный мультимиллионер тратил свое состояние, как хотел: вместо воды он пил только шампанское, а его гардеробная была невероятных размеров.







Слева: Карикатура французского журнала на выбор галстука Берри Уолла для его собаки. Справа: Снимок богача в отеле Ritz. Специально для него был создан коктейль «Берри».



У Эвандера Берри Уолла было 5000 пар брюк и галстуков и 300 пар перчаток. Этот модник менял свои костюмы по шесть раз в день.

Однажды он на спор Уолл за несколько часов между завтраком и обедом сумел переодеться 40 раз, ни разу не повторившись.Эвандер Берри Уолл был первым человеком, который стал носить смокинг. Но его одеяние в обществе приняли не сразу. Дело в том, что на светские мероприятия принято было ходить во фраках. Один из портных предложил Эвандеру примерить костюм , в котором отсутствовали фалды. Когда модник прибыл на мероприятие, то его попросту не пустили, т. к. он не соответствовал заявленному дресс-коду.Естественно, такой разгульный образ жизни не мог не отразиться на финансовом благополучии Эвандера Берри Уолла. Еще несколько неудачных вложений на фондовой бирже пошатнули положение «короля пижонов». Эвандер заявил , что «Нью-Йорк годен только для коммерсантов», и укатил в 1912 году в Париж. В столице Франции, относившейся к модным нововведениям более лояльно, Уолл продолжал свою роскошную жизнь. Он также прожигал свое состояние, скупал одежду в невероятных количествах, питался в шикарных отелях Ritz. В итоге после смерти, на счету у «короля пижонов» осталось всего навсего 12608 долларов. Все было растрачено на удовольствия.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)