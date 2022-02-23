Почему нельзя застилать постель сразу после пробуждения, или 10 вредных бытовых привычек

Мы привыкли к определенным правилам ведения быта и даже не задумываемся над тем, верно ли делаем. Однако не все наши бытовые привычки столь эффективны, как хотелось бы.

Многие стереотипы передаются из поколения в поколение, и даже опытные хозяйки могут допускать ошибки. В этой статье мы развенчаем популярные заблуждения и подскажет, как исправить ситуацию.

1. Проводить сухую уборку веником или щеткой

Лишь при помощи пылесоса можно убрать максимальное количество мусора

На первый взгляд кажется, что подметание веником ничем не отличается от использования пылесоса. Однако на деле такая уборка не удаляет и десятой части загрязнений. Веник только вздымает облако пыли, которое оседает на мебели, разных предметах и внутри нашего организма. Пропылесосив комнаты, вы точно будете уверены в чистоте помещений.

2. Очищать разделочную доску жидкостью для мытья посуды

Мыть доску с жидкостью для посуды недостаточно для полного очищения

От многочисленных манипуляций с ножом на разделочной доске появляются микропорезы. Очищая изделия жидкостью для мытья посуды, частички бытовой химии вместе с бактериями оседают в царапинах и не вымываются. А во время последующей эксплуатации доски микробы переносятся на продукты.

3. Использовать пластиковую досточку вместо деревянной

Важно не только очищать поверхность разделочного изделия, но и дезинфицировать. Для этого после каждого использования протирайте доску раствором 2 ч.л. перекиси водорода и 0,5 л воды. Другой вариант - натрите изделие половинкой лимона и оставьте минут на 10. Затем промойте и просушите доску.

В отличие от деревянной, с пластиковой доски сложнее удалить микробы

Не стоит думать, что пластиковые изделия гигиеничней деревянных, ведь дела обстоят с точностью наоборот. Древесина - пористый материал, минус которого - быстрое впитывание патогенных микроорганизмов. Однако в нем также содержатся фитонциды, которые мгновенно уничтожают бактерии. Пластиковые изделия не обладают подобным веществом, поэтому патогены просто оседают в микротрещинах, а полностью вытравить их довольно проблематично.

4. Выливать в раковину воду после отваривания макаронов

Липкие частички осядут на поверхностях труб, образовывая затор

Засоры в раковине - одна из наиболее распространенных проблем на кухне. Спровоцировать застой может кофейная гуща, спитый чай, мелкие пищевые отходы и даже жидкость из-под отваренных макарон. Плотная консистенция гущи прилипает к жировым загрязнениям на стенках трубопровода. Постепенно там нарастает пробка, которая препятствует нормальному водостоку. Аналогичная ситуация и с макаронами. Липкие частички оседают на стенках труб и засоряют проход.

5. Передерживать шторы открытыми

Обязательно зашторивайте окна, чтобы ультрафиолет не повредил предметы интерьера

Если окна в квартире выходят на солнечную сторону, будьте осторожны. Переизбыток ультрафиолета может негативно сказаться на состоянии мебели, обоев и напольного покрытия. В часы активного солнца зашторивайте окна или закрывайте жалюзи, чтобы предотвратить выцветание предметов интерьера. Под прямыми ультрафиолетовыми лучами даже дорогостоящие и качественные вещи быстро утратят привлекательный внешний вид.

6. Заправлять постель сразу после пробуждения

Подождите, пока пока постель проветрится, а лишь затем заправляйте

Постель - излюбленное место обитания пылевых клещей. Паразиты настолько мелкие, что их очень сложно разглядеть. Клещи питаются отшелушенными клетками кожи, которых остается достаточно много в постели. Также в кровати царит тепло-влажная атмосфера, при которой паразиты быстро размножаются. Чтобы испортить клещам среду обитания, после пробуждения не спешите застилать постель. Подождите, пока белье проветрится и просохнет, а затем можно наводить порядок.

7. Хранить полотенца в ванной

Тщательно высушивайте полотенца после каждого использования

Ванная комната - настоящий рассадник патогенных микроорганизмов. Полотенца находятся в теплом и влажном месте, создавая идеальные условия для развития бактерий. После каждого использования махровые изделия нужно тщательно просушивать и проветривать ванную комнату. Каждый третий день рекомендуется отправлять полотенца в стирку и пользоваться свежими.

8. Возвращать ершик на место сразу же после чистки

Сперва продезинфицируйте ершик, а затем возвращайте в подставку

Распространенная ошибка - воспользоваться ершиком для мытья унитаза и сразу же вернуть его в подставку. Так микробы перекочуют в другое место и продолжат размножаться. После каждого использования ершика необходимо дезинфицировать щетинки, а в подставку добавлять хлорку или другое антисептическое средство.

9. Выливать спитый чай и заварку в унитаз

Заварка окрашивает унитаз в желтоватый оттенок, от которого трудно избавиться

В чае содержатся танины. Это вещества, которые будут постепенно оседать на стенках унитаза, окрашивая их в желтоватый оттенок. Танины попадают вглубь материала, поэтому отчистить сантехнику до первоначальной белизны будет очень непросто. Оптимальный вариант - выливать заварку и спитый чай в мусорное ведро, которое необходимо выносить каждый день.

10. Распылять бытовую химию непосредственно на поверхность

Сперва брызните средство на тряпку, а затем протрите поверхность

Очищающее средство образует на стеклянной или мебельной поверхности тончайшую пленку, к которой моментально прилипает пыль и другие загрязнения. Чтобы провести качественную уборку, необходимо брызгать бытовую химию на тряпочку, а лишь затем протирать испачканные участки.

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