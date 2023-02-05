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10 самых страшных чудовищ из океанских глубин

А между тем, даже этой, ничтожно малой части знаний хватает, чтобы ужаснуться увидев тех существ, что обитают в глубинах. Фактрум предлагает вам убедиться в этом лично…

1. Мешкорот


Мешкорот — единственный известный род глубоководных рыб семейства мешкоротых. Они достигают 2 метров в длину и обитают на глубине от 2 до 5 километров. Их особенностью является большой, сильный и гибкий рот с загнутыми внутрь пасти зубами.

10 самых страшных чудовищ из океанских глубин

2. Гигантский макрурус


Гигантский макрурус наиболее часто встречается в морях, омывающих Россию: в Охотском — у побережья Камчатки и в Бериговом — вблизи Курильских и Командорских островов.

Размеры рыбы — по сравнению с другими глубоководными существами — действительно огромные. Взрослые особи могут достигать 2-х метров, а их масса — 20–30 кг. Максимальный зарегистрированный возраст взрослой рыбы составил 56 лет, но считается, что гигантский макрурус может прожить ещё дольше.

10 самых страшных чудовищ из океанских глубин

3. Умелый рыболов


Род глубоководных лучепёрых рыб семейства тауматихтовых своё прозвище — «умелый рыболов» — получил неспроста. У этой глубоководной рыбы имеется почти настоящая «удочка» из хрящей, с помощью которой она охотится на других рыб и беспозвоночных.

10 самых страшных чудовищ из океанских глубин

4. Саблезуб


Саблезуб — глубоководная рыба, обитающая в тропических и умеренных зонах. Вырастает до 15 сантиметров в длину и весит всего 120 грамм.

Самое примечательное у саблезуба — два длинных клыка, расположенных на нижней челюсти. По отношению к телу они — самые длинные среди рыб, известных науке. А чтобы Саблезуб мог закрывать пасть, природа наделила его специальными пазами в верхней челюсти и разделила мозг рыбы надвое.

10 самых страшных чудовищ из океанских глубин

5. Рыбы-топорики


Рыбы-топорики своё название получили за характерный внешний вид — узкий хвост и широкое тело-«топорище». Наиболее часто их можно встретить на глубинах от 200 до 600 метров. Тело этих рыб покрыто серебристой чешуёй и сильно сжато с боков. Размеры «топориков» небольшие: до 5 сантиметров.

10 самых страшных чудовищ из океанских глубин

6. Идиакант


Небольшие, довольно редко встречающиеся глубоководные рыбы. Наиболее распространены в тропических и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов.

В период спаривания некоторые самыцы могут достигать в длину целых полметра. Огромная пасть, засаженная острыми кривыми зубами, никогда не закрывается. От подбородка отходит усик, который порой превышает длину головы в 3 раза и заканчивается на конце утолщением.

10 самых страшных чудовищ из океанских глубин

7. Латимерия


Несмотря на свою непривлекательную внешность, латимерия примечательна тем, что на протяжении 400 млн лет не меняла свого внешнего вида и строения тела. Фактически эта уникальная реликтовая рыба — одно из старейших живых существ на планете Земля. Она даже старше динозавров!

10 самых страшных чудовищ из океанских глубин

8. Батизаурус


Имя «Батизаурус» звучит как динозавр, что, в принципе, недалеко от правды. Bathysaurus ferox относится к глубоководным ящероголовым, которые обитают в тропических и субтропических морях мира, на глубине от 600 до 3500 метров. Его длина достигает 50–65 сантиметров. Он считается самым глубокоживущим суперхищником в мире. А всё от того, что он пожирает любое существо, встречающееся у него на пути. Как только челюсти этой дьявольской рыбы захлопываются — игра закончена.

10 самых страшных чудовищ из океанских глубин

9. Гигантские изоподы


Гигантские изоподы — название 9 видов крупных равноногих раков, обитающих в холодных водах на дне Атлантического океана. Это животные могут иметь более 50 см в длину. Внешне изоподы напоминают мокриц, хотя и крупнее их в 50 раз.

10 самых страшных чудовищ из океанских глубин

10. Мокрица, пожирающая язык


Мокрица, пожирающая язык, — одно из самых странных и пугающих существ океана. Этот ракообразный паразит цепляется за язык своей жертвы — пятнистого розового люциана и не отпускает его, высасывая всю кровь из языка, пока этот орган не атрофируется. Когда же это происходит, мокрица становится новым языком. Она прикрепляет свое тело к огрызку старого органа, питаясь остатками пищи, которую не успел проглотить люциан. Сам люциан не особо страдает от этого процесса, продолжая жить и питаться даже после того, как мокрица стала его частью.

10 самых страшных чудовищ из океанских глубин

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10 самых страшных чудовищ из океанских глубин

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10 самых страшных чудовищ из океанских глубинПодписаться на мой Instagram
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