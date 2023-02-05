10 самых страшных чудовищ из океанских глубин

А между тем, даже этой, ничтожно малой части знаний хватает, чтобы ужаснуться увидев тех существ, что обитают в глубинах. Фактрум предлагает вам убедиться в этом лично…



1. Мешкорот

2. Гигантский макрурус

3. Умелый рыболов

4. Саблезуб

5. Рыбы-топорики

6. Идиакант

7. Латимерия

8. Батизаурус

9. Гигантские изоподы

10. Мокрица, пожирающая язык