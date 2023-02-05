10 самых страшных чудовищ из океанских глубин

А между тем, даже этой, ничтожно малой части знаний хватает, чтобы ужаснуться увидев тех существ, что обитают в глубинах. Фактрум предлагает вам убедиться в этом лично…
1. Мешкорот
Мешкорот — единственный известный род глубоководных рыб семейства мешкоротых. Они достигают 2 метров в длину и обитают на глубине от 2 до 5 километров. Их особенностью является большой, сильный и гибкий рот с загнутыми внутрь пасти зубами.
2. Гигантский макрурус
Гигантский макрурус наиболее часто встречается в морях, омывающих Россию: в Охотском — у побережья Камчатки и в Бериговом — вблизи Курильских и Командорских островов.
Размеры рыбы — по сравнению с другими глубоководными существами — действительно огромные. Взрослые особи могут достигать 2-х метров, а их масса — 20–30 кг. Максимальный зарегистрированный возраст взрослой рыбы составил 56 лет, но считается, что гигантский макрурус может прожить ещё дольше.
3. Умелый рыболов
Род глубоководных лучепёрых рыб семейства тауматихтовых своё прозвище — «умелый рыболов» — получил неспроста. У этой глубоководной рыбы имеется почти настоящая «удочка» из хрящей, с помощью которой она охотится на других рыб и беспозвоночных.
4. Саблезуб
Саблезуб — глубоководная рыба, обитающая в тропических и умеренных зонах. Вырастает до 15 сантиметров в длину и весит всего 120 грамм.
Самое примечательное у саблезуба — два длинных клыка, расположенных на нижней челюсти. По отношению к телу они — самые длинные среди рыб, известных науке. А чтобы Саблезуб мог закрывать пасть, природа наделила его специальными пазами в верхней челюсти и разделила мозг рыбы надвое.
5. Рыбы-топорики
Рыбы-топорики своё название получили за характерный внешний вид — узкий хвост и широкое тело-«топорище». Наиболее часто их можно встретить на глубинах от 200 до 600 метров. Тело этих рыб покрыто серебристой чешуёй и сильно сжато с боков. Размеры «топориков» небольшие: до 5 сантиметров.
6. Идиакант
Небольшие, довольно редко встречающиеся глубоководные рыбы. Наиболее распространены в тропических и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов.
В период спаривания некоторые самыцы могут достигать в длину целых полметра. Огромная пасть, засаженная острыми кривыми зубами, никогда не закрывается. От подбородка отходит усик, который порой превышает длину головы в 3 раза и заканчивается на конце утолщением.
7. Латимерия
Несмотря на свою непривлекательную внешность, латимерия примечательна тем, что на протяжении 400 млн лет не меняла свого внешнего вида и строения тела. Фактически эта уникальная реликтовая рыба — одно из старейших живых существ на планете Земля. Она даже старше динозавров!
8. Батизаурус
Имя «Батизаурус» звучит как динозавр, что, в принципе, недалеко от правды. Bathysaurus ferox относится к глубоководным ящероголовым, которые обитают в тропических и субтропических морях мира, на глубине от 600 до 3500 метров. Его длина достигает 50–65 сантиметров. Он считается самым глубокоживущим суперхищником в мире. А всё от того, что он пожирает любое существо, встречающееся у него на пути. Как только челюсти этой дьявольской рыбы захлопываются — игра закончена.
9. Гигантские изоподы
Гигантские изоподы — название 9 видов крупных равноногих раков, обитающих в холодных водах на дне Атлантического океана. Это животные могут иметь более 50 см в длину. Внешне изоподы напоминают мокриц, хотя и крупнее их в 50 раз.
10. Мокрица, пожирающая язык
Мокрица, пожирающая язык, — одно из самых странных и пугающих существ океана. Этот ракообразный паразит цепляется за язык своей жертвы — пятнистого розового люциана и не отпускает его, высасывая всю кровь из языка, пока этот орган не атрофируется. Когда же это происходит, мокрица становится новым языком. Она прикрепляет свое тело к огрызку старого органа, питаясь остатками пищи, которую не успел проглотить люциан. Сам люциан не особо страдает от этого процесса, продолжая жить и питаться даже после того, как мокрица стала его частью.
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