Научные подтверждения 10 египетских казней: Библейские события, которые невозможно отрицать

В Библии подробно изложена история еврейского народа.

Казнь первая

Воды Нила превратились в кровь.

Казнь вторая

Аарон простёр свой посох и лягушки заполонили землю египетскую.

Казнь третья

Казнь пятая

Казнь шестая

Казнь седьмая

Огненный град.

Казнь восьмая

Нашествие саранчи.

Казнь девятая

Тьма покрыла весь Египет.

Десятая казнь

Не было ни одного дома в Египте, где не оплакивали бы первенца.

И помазаны были косяки всех еврейских домов кровью агнца, чтобы Ангел Смерти прошёл мимо.