Знаменитые японские сады за пределами Страны восходящего солнца

Японские сады давно стали одной из визитных карточек Страны восходящего солнца. Действительно, самые старые и знаменитые японские сады расположены на Японских островах, где почти 1 500 лет назад и появилась сама эта традиция. Бывшие некогда обязательным элементом аристократических усадеб, такие сады со временем появились в японских монастырях и возле самурайских домов, а с 19 века — и около жилищ обычных японцев.



В Европе и в США увлечение японскими садами началось только на рубеже 19-20 веков, на волне общего интереса к культуре Японии. И сегодня японские сады, мало чем уступающие своим «коренным» родственникам, можно найти практически на всех континентах.



Сегодня мы посетим самые знаменитые японские сады за пределами Страны восходящего, которые стоят того, чтобы в них побывать.







1. Tea Garden (Сан-Франциско, США)

2. Japanse Tuin (Хассельт, Бельгия)

3. Ju Raku En Japanese Garden (Тувумба, Квинсленд, Австралия)

4. Kyoto garden (Лондон, Великобритания)

5. Ogrod Japonski (Варшава, Польша)







6. Jardin Japones (Буэнос-Айрес, Аргентина)

7. Irish National Stud & Japanese Gardens (Килдэр, Ирландия)

8. Nitobe Memorial Garden (Ванкувер, Канада)

9. Japanischer Garten Kaiserslautern (Кайзерслаутерн, Германия)

10. Japanese Garden of Contemplation (Гамильтон, Новая Зеландия)

San Francisco’s Golden Gate Park,75 Hagiwara Tea Garden DriveИсторияначинается еще в 1894 году. Тогда он был всего лишь частью экспозиции масштабной Калифорнийской международной зимней выставки в Голден-парке. После ее завершения Макото Хагивара, японский иммигрант и профессиональный садовод, предложил сохранить Чайный сад (Tea Garden) и расширить его площадь до двух гектаров.Хагивара был назначен главным садовником и занимал эту должность вплоть до своей смерти в 1925 году. За время его работы были посажены сотни деревьев и кустов, привезенных из Японии. Хагивара хотел, чтобы Чайный сад был идеальным во всех деталях, и поэтому, помимо растений, выписал с родины еще и птиц с золотыми рыбками.Дело мастера после смерти продолжила его семья, которая жила и работала на территории сада до 1942 года, когда была направлена в лагерь для перемещенных лиц. После войны семье Хагивара запретили возвращаться в свой дом на территории Чайного сада, который из-за отсутствия надлежащего ухода успел прийти в запустение.Вторую жизнь сад обрел в начале 1950-х стараниями ландшафтного архитектора Нагао Сакураи. Он придал ему нынешний облик, что-то восстановив, а что-то добавив от себя. И сегодня этаявляется популярнейшим местом отдыха у жителей Сан-Франциско.Japanse Tuin, GouverneurVerwilghensingel, 23Японский сад, или Japanse Tuin, в столице бельгийской провинции Лимбург является. Его площадь — 2.5 га., чтобы увидеть ночной вид (второй клик — обратно дневной вид):Он создан при содействии специалистов из Итами — города-побратима Хассельта, а образцами для него послужили лучшие японские сады периода Токугава (1603–1868). Открывший свои ворота для широкой публики в 1992 году Хассельтский сад является олицетворением дружбы между двумя народами.Он состоит из трех частей: прогулочной зоны, включающей в себя пруд с золотыми рыбками, Центрального сада с церемониальным домом и Домом для чайных церемоний, а также парком, где высажено 250 деревьев настоящей японской сакуры. Понаблюдать за ее цветением весной в Хассельт съезжаются люди со всей Бельгии.За двадцать лет, что существует сад, это стало своеобразной традицией, связывающей столь разные страны. Сад работает с апреля по октябрь, и за его посещение взимается плата — от €1 до €5. Периодически на его территории проводятся разнообразные дни и фестивали японской культуры.Ju Raku En Japanese Garden of The University of Southern Queensland, West Street Toowoomba Qld 4350находится не в Сиднее или Мельбурне, а в городке Тувумба на территории кампуса Университета Южного Квинсленда, в 100 км к востоку от Брисбена. Площадь Джу Раку Ена — 4.5 га.Но известен он еще и тем, что является наиболее традиционно спроектированным японским садом в стране. Его план целых три года детально разрабатывал профессор Кинсаку Накане из Киото: он подбирал каждый камень, каждый куст, реализуя концепцию сада, совершенного в каждой мелочи.На его возведение ушло в два раза больше времени, чем на проектирование, и после многолетних трудов Джу Раку Ен был торжественно открыт в апреле 1989 года.На русский язык его официальное название можно примерно перевести как «наслаждайтесь миром и долголетием в общественном месте». И это не просто красивый девиз, а повседневная реальность сада. Джу Раку Ен является публичным местом, его ворота открыты для всех, и за год его посещает более 100 000 человек.Holland Park, Kyoto garden,Ilchester Place W8Если, оказавшись в Соединенном Королевстве, вам захочется для разнообразия посетить не традиционный английский сад, а японский, то выбрать будет из чего. Только на территории Англии более 40 крупных японских садов, как частных , так и публичных.Но самым известным из них является, расположенный в самом центре Лондона в Холланд-парке. Его открытие в 1991 году было приурочено к Японскому фестивалю, прошедшему в британской столице годом позже. Он являлся совместным проектом Торговой палаты Японии и Королевского бюро Кенсингтон и Челси, одного из самых респектабельных и дорогих районов Лондона.Дабы придать саду наибольшую аутентичность, из древней столицы Страны восходящего солнца была приглашена специальная команда ландшафтных архитекторов и дизайнеров, которым удалось в кратчайшие сроки создать в сердце викторианского Холланд-парка настоящий шедевр японского садово-паркового искусства. Благодаря их мастерству каждый посетитель сада Киото на некоторое время забывает, что он находится в столице Туманного Альбиона.Ogrod Japonski, Szczytnicki Park, ul. MickiewiczaВ 1913 году в Варшаве проходила Всемирная выставка, и Японский сад, бывший частью ее экспозиции, произвел настоящий фурор: он былИнициаторами создания его выступили граф Фриц фон Хохберг, знаток и любитель японской культуры, и профессиональный садовод Манкиси Араи. Но, к сожалению, после завершения выставки дальнейшего развития сад не получил, а из-за Первой мировой войны и вовсе был заброшен.Власти польской столицы решили восстановить его лишь в 1994 году, для чего попросили помощи у японского посольства. Тогдашний японский посол Нагао Хиодо с большой охотой взялся за это дело, и в 1996 году из Нагои в Варшаву прибыла команда специалистов-садоводов. С их помощью уже на следующий год Японский сад открылся для посещения. Но он радовал публику всего два месяца и был практически полностью уничтожен наводнением в 1997 году.Польские власти снова взялись за реставрацию сада и снова не без помощи японцев. Благодаря совместным усилиям, два года спустя Японский сад вновь принял посетителей — и принимает их до сих пор.Parque Tres de Febrero, Jardin Japones, Av. Figueroa Alcorta y Av. Casares.Если бы не активная деятельность Японо-Аргентинского культурного фонда,могло бы и не быть. Именно фонд выбил под него участок площадью 2 га на северо-востоке парка Трес де Фебреро, а также предложил проект его ландшафтного дизайна. Сад был торжественно открыт в 1967 году во время официального визита в Аргентину крон-принца Страны восходящего солнца Акихито с супругой.Сегодня Японский сад Буэнос-Айреса — это не только популярное место отдыха (даже несмотря на то, что плата за вход — $16), но и пространство межкультурного диалога и просвещения.На его территории располагаются библиотека, культурный центр, ресторан, магазин традиционных ремесленных изделий, а также парник с богатой коллекцией бонсай и настоящий буддийский храм. Японо-Аргентинский культурный фонд, занимающийся садом в наши дни, регулярно проводит на его базе разнообразные мастер-классы, образовательные семинары и выставки.Irish National Stud, Tully, KildareВ 45 минутах езды на запад от Дублина в небольшом городке Килдэр находится. Инициатором его создания выступил выходец из богатой шотландской семьи полковник Уильям Холл Уолкер, который взял на себя финансовую часть проекта.Для озеленительных работ, продолжавшихся четыре года — с 1906-го по 1910-й, в Ирландию из Японии прибыл садовый мастер Тасса Эйда вместе сыном Минору. По замыслу Эйда, Японский сад в Килдэре должен был стать своеобразным символом человеческой жизни и отражать путь души сквозь призму реального жизненного опыта: рождение, детство, брак, отцовство, старость, смерть и загробная жизнь. В этой концепции мастера проглядывается причудливое переплетение восточной и западной культур. Она гармонично воплотилась в деревьях, цветах, камнях и воде, образующих сад.Уже больше ста лет люди не перестают восхищаться творением Эйды. Более 150 000 человек ежегодно посещает сад, и это притом что цена входного билета варьируется от €6 до €11.The University of British Columbia Botanical Garden and Centre for Plant Research, 6804 SW Marine DriveМемориальный сад Нитобе располагается на территории Ботанического сада и Центра по исследованию растений Университета Британской Колумбии. Он был открыт в 1960 году и был назван в честь выдающегося ученого и общественного деятеля Иназо Нитобе, внесшего значительный вклад в развитие отношений между Японией и странами Британского содружества.Сад Нитобе является. В его создании принимала участие целая команда выдающихся специалистов из Японии. Но при этом он явно не выделяется гигантскими размерами и занимает площадь всего 1 га.Мистическое:В нем гармонично и компактно сочетаются все традиционные элементы классического японского сада. Главной достопримечательностью его считается Чайный домик, где регулярно устраиваются известные на весь мир чайные церемонии, в которых может принять участие любой желающий. Особенно стоит отметить реакцию императора Акихито, который, побывав в саду Нитобе во время одного из своих официальных визитов в Канаду, воскликнул: «Я в Японии!»Am Abendsberg 1, Kaiserslautern, Rheinland-PfalzЭто сегодня в волонтерской ассоциации «Друзья японского сада Кайзерслаутерн» состоит более 800 человек, а изначально в ней было всего 18 членов. Именно она в 1997 году предложила создать японский сад и использовать его в качестве платформы для межкультурного диалога.Эта идея нашла живой отклик у местных жителей, и не только у них. Местный университет полностью подготовил ландшафтный дизайн будущего сада, а на счет ассоциации стали поступать денежные средства от простых граждан, частных компаний, различных институтов и партий. Это позволило в 1998 году начать озеленительные работы, а в апреле 2000-го японский сад принял первых посетителей.Его площадь в наши дни — 1.35 га, что делает его. Предполагается, что он будет расширяться и, вполне возможно, в скором времени догонит своего Хассельтского коллегу по размерам.Hamilton Gardens, Japanese Garden of Contemplation, Private Bag 3010Все познается в сравнении, и— яркое тому доказательство. На площади 58 га расположилась настоящая коллекция садово-паркового искусства со всего мира: Английский цветочный сад прекрасно уживается с Итальянским садом эпохи Возрождения, а Американский модернистский сад — с Китайским.Разумеется, без классического японского сада подобное собрание было бы неполным. За основу его ландшафтного дизайна были взяты лучшие образцы эпохи сёгуната Муромати (1336–1573).«Японский сад медитации» строго следует древним традициям каресансуи, или сухого пейзажа, а также дзен-буддийской концепции «движения без движения», дабы создать у посетителей ощущение умиротворения и спокойствия.Его центральная идея зиждется на противоположностях: движении и неподвижности, простоте и сложности, сухости и влажности. Вход в Сады Гамильтона свободный, и каждый желающий может увидеть воочию, чем принципиально различаются восточный и западный подходы к садово-парковому искусству.