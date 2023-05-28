Знаменитые японские сады за пределами Страны восходящего солнца

Японские сады давно стали одной из визитных карточек Страны восходящего солнца. Действительно, самые старые и знаменитые японские сады расположены на Японских островах, где почти 1 500 лет назад и появилась сама эта традиция. Бывшие некогда обязательным элементом аристократических усадеб, такие сады со временем появились в японских монастырях и возле самурайских домов, а с 19 века — и около жилищ обычных японцев.



В Европе и в США увлечение японскими садами началось только на рубеже 19-20 веков, на волне общего интереса к культуре Японии. И сегодня японские сады, мало чем уступающие своим «коренным» родственникам, можно найти практически на всех континентах.



Сегодня мы посетим самые знаменитые японские сады за пределами Страны восходящего, которые стоят того, чтобы в них побывать.







Автор текста: Павел Соколов, журнал Forbes



1. Tea Garden (Сан-Франциско, США)

2. Japanse Tuin (Хассельт, Бельгия)

3. Ju Raku En Japanese Garden (Тувумба, Квинсленд, Австралия)

4. Kyoto garden (Лондон, Великобритания)

5. Ogrod Japonski (Варшава, Польша)







6. Jardin Japones (Буэнос-Айрес, Аргентина)

7. Irish National Stud & Japanese Gardens (Килдэр, Ирландия)

8. Nitobe Memorial Garden (Ванкувер, Канада)

9. Japanischer Garten Kaiserslautern (Кайзерслаутерн, Германия)

10. Japanese Garden of Contemplation (Гамильтон, Новая Зеландия)