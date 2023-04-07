23 жестоких факта о любви, которые придётся принять, если вы хотите долгих отношений

Над любыми отношениями необходимо работать. Ведь порой, когда мы любим, то не замечаем каких-то мелочей, которые, накопившись, могут эти самые отношения разрушить.
1. Если вы не нужны сами себе, то вы не нужны никому. Те, кто принимают себя такими, какие они есть, живут насыщенной жизнью, невзирая на потенциальные трудности.
2. Если вам некомфортно с мужчиной на вашем первом, втором и на третьем свидании, то не стоит назначать четвёртое. Обычно на первых встречах мужчина старается показать себя с лучшей стороны, и если вам не очень приятно быть с ним, то совершенно ничего путного в будущем вас не ждёт.
3. Никто не любит людей за то, что они проминаются под кого-то. Но в то же время есть необъяснимый парадокс: мужчины любят стервозных дам.
4. Если самый фееричный секс случается у вас лишь после скандалов, то ваши отношения рано или поздно закончатся. Совсем скоро останутся лишь ссоры и скандалы.
5. Успешные, молодые и красивые женщины, утверждающие, что у них существует высокая планка к потенциальному партнеру, на самом деле просто бояться отношений и неспособны к ним.
6. Не стоит встречаться с женатыми мужчинами. Простая параллель — мы приходим за мясом в мясной магазин, за рыбой — в рыбный. Если у мужчины уже есть жена, то ещё одна ему не нужна.
7. Мы склоны измерять любовь уровнем наших страданий. А здоровая, правильная любовь измеряется лишь уровнем счастья.
8. Здоровые люди в любых обстоятельствах выбирают себя, а вот невротики склоны выбирать отношения, наносящие им ущерб. И в этом и есть главное отличие.
9. Девушки, если вы мечтаете выйти замуж, то просто перестаньте думать об этом днями и ночами. У здоровых людей другие мысли. Они хотят любить, поэтому и находят спутника, который просто любит их.
10. Стоит понять, что одиночество не значит, что вокруг нет любви. Одиночество — это отсутствие интереса к самому себе.
11. Каждая, абсолютно каждая женщина, сидящая безвылазно дома и занимающаяся лишь детьми и бытом, рано или поздно деградирует. Это неизбежная истина. Мужчина начинает скучать с ней, а там недалеко и до развода.
12. Если мужчина вас чем-то напрягает, то уходите. Не надо бояться остаться одной. Ни один мужчина в мире не стоит того, чтобы прогибаться под него и забывать о своих мечтах, желаниях и потребностях.
13. Вот есть вы — такая, какова вы есть. И есть он — такой, каков он есть. И у вас есть всего два варианта: или вам приятно рядом друг с другом, или вам нужно расстаться. И сделать последнее лучшего до того момента, как вы оформили ипотеку и стали родителями.
14. Вы не сможете всю жизнь простоять на цыпочках, показывая себя с лучшей стороны. Разочаровываться в будущем всегда неприятнее, чем показать настоящую себя изначально.
15. Самое главное — ваш партнёр должен цеплять вас. Тогда всё остальное не будет играть никакой роли. Если вы любите его, переживаете за его успехи неудачи, то тогда и не существует никаких «планок» и «рамок» в отношениях.
16. Люди, не любящие сами себя, не могут полюбить кого-то другого, поэтому и не могут найти себе пару.
17. Если вы находитесь в долгих отношениях и начали жить вместе, но никаких решительных действий со стороны мужчины не наблюдается, то стоит задать ему вопрос, хочет ли он сыграть свадьбу и создать семью. Если он говорит, что не готов к этому, то нужно с ним попрощаться. И желательно сделать это вежливо. Например, сказать: «Я очень хорошо к тебе отношусь и буду и впредь это делать, но уже подальше от тебя».
18. Вы хотите выйти замуж? Тогда просто будьте самой собой. Этого хватит, поверьте. Да и в принципе стоит любить только лишь за это.
19. Если вас что-то не устраивает в вашем избраннике, если вам не нравятся его поступки, то скажите об этом один раз. Если после этого ничего не изменится — уходите.
20. Нормальный человек никогда не будет продолжать отношения, где нет взаимного уважения. Более того, он даже и не начнёт их.
21. Детство — единственное время, когда человек объективно от зависим от других людей (от своих родителей) и является заложником. Этот период продолжается сравнительно мало. В других же случаях пребывание в любого рода отношениях — выбор взрослого разумного человека.
22. Психически здоровые люди ориентируются на свои чувства и всегда выбирают себя. Поверьте, ни любовь, ни красота не требуют никаких жертв. Нет в жизни таких целей, ради которых нужно терпеть что-то в отношениях.
23. Если один человек заменяет другому весь мир, то, значит, этого самого своего мира у него вовсе и нет.
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