Страшилки по-советски: главные ужасы детей и взрослых

Некоторую роль в появлении городских легенд сыграл и снятый железный занавес с СССР. В стране начали появляться новые продукты, часто вредные, а родители стали выдумывать страшилки для детей.
Зловещий общественный транспорт
Если вы жили в СССР, то наверняка вашей главной страшилкой детства был автобус с тремя написанными на нём буквами. Среди детей ходили слухи, что по улицам ходят автобусы, сев в которые, можно пропасть навсегда. Узнать такой автобус было очень просто — на его борту обязательно была надпись «ССД». Ребята расшифровывали её как «Смерть Советским Детям».
Трамваи тоже были героями страшных историй СССР. Но боялись только трамваев с чёрным кузовом. А если на его борту ещё и был написаны цифры, совпадающие с годом рождения ребёнка, то и вовсе караул. Таких трамваев опасались, как огня.
Жуткие малярийные комары
В СССР долгое время ходила байка, что если собрать кило сушёных комаров, можно получить большие деньги. Но только не малярийных! Комаров с большими крыльями и длинными ножками дети страшно боялись. Хоть они и просто были другим видом привычных всем комаров. В советские времена в народ ушла страшилка о насекомых-монстрах, выпивающих всю кровь. Якобы на БАМе находили обескровленных рабочих со следами комариных укусов.
Была и другая страшилка. Согласно ей, малярийных комаров в СССР завезла иностранная разведка. Зачем? Конечно же, чтобы заражать советских граждан СПИДом! Поэтому от большекрылых комаров убегали всей компанией, а взрослые, собрав волю в кулак, убивали насекомых.
Обнажёнка с красной плёнкой для фотоаппарата
Быть снятым на красную плёнку боялись и взрослые, и подростки. С развитием фотографического дела в СССР появились слухи о плёнке, на которой одетые люди выходят голыми. Однако никто не знал, как такая плёнка должна выглядеть. Зато все верили, что если зарядить её в фотоаппарат, то можно снять симпатичную девушку и увидеть, что у неё под одеждой.
Многие предполагали, что красная плёнка — это дело рук иностранной разведки. А те, у кого она якобы была, были агентами той самой разведки. Поэтому к фотографам, предлагающим сделать снимок на улице, относились с огромной настороженностью.
Неприятные сюрпризы в сладостях и игрушках
Одним из любимых лакомств детей в СССР была заграничная жвачка. Доставалась она с трудом, да и стоила немало. Поэтому про неё появилась своя страшилка. Неизвестно, кто её придумал и распустил, но наверняка это были родители, понявшие вредность жвачки. Многим детям внушали, что вся иностранная жвачка заражена страшным ядом, поэтому есть её нельзя. Особенно популярен этот миф стал в 1980, когда в Москве проходила Олимпиада. Часто иностранцы предлагали советским ребятишкам жвачку, а те отказывались.
Отказывались дети и от шоколадных конфет. Якобы в них были лезвия, которые можно было проглотить и умереть. Ходили слухи и про лезвия в жвачке. Но можно сказать, что эта страшилка СССР была направлена на воспитание молодого поколения. Так родители приучали детей к тому, что нельзя брать что-то у незнакомцев и разговаривать с ними.
С похожей целью была рождена и страшилка об игрушках, оставшихся на улице без хозяина. Если дети нашли игрушку на улице и принесли её домой, то они непременно умирали, — так пионеры пугали друг друга.
Одежда со смертельной заразой
Вот уж чего боялись в СССР, так это джинсов, заражённых сифилисом! Среди молодёжи Советского Союза ходили истории о том, что кто-то купил у фарцовщиков джинсы, а потом заболел ЗППП. А некоторые якобы заразились вшами или блохами. Кто знает, может, эту легенду распространили, чтобы искоренить фарцовщиков?
Про купальники из-за границы тоже ходили страшилки в СССР. Мол, наденет девушка такой купальник, а он возьмёт и растворится в воде — какой конфуз! Но, конечно же, таких купальников никто не видел. Однако советские модницы всё равно с настороженностью относились к иностранному купальному белью.
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