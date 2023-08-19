Как в наше время сумел без вести пропасть батискаф «Титан» с пятью состоятельными авантюристами

Утонувший 111 лет назад трансатлантический лайнер «Титаник», продолжает интриговать публику даже сейчас. В воскресенье утром в водах Атлантического океана пропал туристический батискаф «Титан» компании OceanGate, доставляющий состоятельных авантюристов (поговаривают, что на борту есть родственники погибших много лет назад пассажиров), к обломкам чуда инженерной мысли, которое погубил айсберг. К сожалению, в четверг, прогнозируемо, должен был закончиться кислород, а подводное судно так и не удалось обнаружить.
1. Как обломки «Титаника» стали золотой жилой для изобретательных бизнесменов
Утонувший 111 лет назад трансатлантический лайнер «Титаник», продолжает интриговать публику в связи с пропажей туристического батискафа «Титан».
Спустя более чем столетие после того, как «Титаник» столкнулся с айсбергом и затонул в Северной Атлантике во время своего первого следования из Великобритании в Нью-Йорк, трагедия все так же продолжает увлекать людей, побуждая некоторых предприимчивых дельцов на авантюрные приключения. И ладно бы только сами рисковали своими жизнями, им удалось заинтересовать состоятельных экстремалов, готовых платить баснословные деньги, лишь бы собственными глазами увидеть обломки легендарного «Титаника», находящиеся на глубоком дне Атлантического океана.
Крупнейший в мире трансатлантический лайнер «Титаник» потерпел крушение в 600 километрах от канадского побережья Ньюфаундленда.
Напомним: Трансатлантический лайнер «Титаник» – самый большой пароход в мире, прославившийся не только своими техническими характеристиками и возможностями, главным событием стал тот факт, что он затонул рано утром 15 апреля 1912 года, забрав жизни около 1,5 тыс. человек. Роскошные каюты суперсудна под завязку были заняты гламурными состоятельными гостями, более скромные (2 класса) инженерами, торговцами, представителями духовенства, журналистами, врачами, музыкантами, иностранными чиновниками, спешившими выкупить билеты, чтобы попасть на «непотопляемый» и самый совершенный лайнер за всю историю судостроения. Наткнувшись на айсберг, всего лишь за 2 часа 40 минут гигантский пароход ушел под воду, утащив за собой членов экипажа и значительную часть пассажиров.
Все, что осталось от «непотопляемого» трансатлантического лайнера, затонувшего в первый же свой рейс (остатки «Титаника» на глубине свыше 3,7 тыс. метров).
В течение десятилетий после этого трагического события мало того, что не угасал интерес у специалистов, которым в августе 1985 года все же удалось обнаружить обломки на глубине 3750 м (в 600 км от канадского побережья Ньюфаундленда, причем обломки судна были разбросаны в радиусе минимум 600 метров), кинематографисты сняли не один десяток документальных и художественных фильмов, и писателями и журналистами написано немало правдивых и не очень историй, не говоря о самых невероятных народных легендах и мистификациях.
Стоктон Раш (слева) на одном из подводных аппаратов компании Antipodes (2013 г.). | Фото: © Вильфредо Ли/Ассошиэйтед Пресс.
На этой волне предприимчивый бизнесмен, основатель американской компании OceanGate, устраивающей экскурсии к обломкам «Титаника» – Стоктон Раш раскрутил свое детище до такой степени, что состоятельные люди готовы были платить 250 тыс. дол. за одно погружение, чтобы собственными глазами увидеть лайнер, покрытый толстым слоем водорослей. Казалось бы, просто нереальная глубина, как это ему удалось провернуть, но современные достижения в области глубоководных технологий уже давно и без проблем позволяют добраться до затонувшего судна.
Стоктон Раш –генеральный директор OceanGate, на глубоководном аналоге «Титана». | Фото: nytimes.com.
По сведениям редакции Novate.ru массовые погружения гражданских лиц на запредельную глубину происходили уже в начале 1990-х году в трехместном подводом аппарате. Как правило, это были исследователи, но случалось, и репортеры принимали участие в опасных экспедициях. Один из счастливчиков-журналистов тех времен сейчас учувствует в поисках пропавшего батискафа и как никто другой знает, что участвуют те, кто находится в тесной капсуле, в которой даже нет места для сидения (погружающиеся просто сидят на полу).
Подводный аппарат Titan в процессе запуска с платформы, доставляющей субмарину к месту погружения (фото предоставлено OceanGate Expeditions). | Фото: robbreport.com.
Внутри глубоководной субмарины «Титан» (снимок не датирован). | Фото: nytimes.com.
Одним из новых аппаратов, способных выполнить глубоководное погружение является батискаф Titan («Титан»), приобретенный, компанией OceanGate Expeditions в 2021 году, чтобы доставлять «гражданских исследователей, желающих получить авантюрный, научный и особо значимый опыт». В начале года представители компании объявили, что на 2023 год запланировано пять экспедиций, каждая продолжительностью по восемь дней. «Это ваш шанс выйти за пределы повседневной жизни и открыть для себя что-то действительно экстраординарное, — говорится на сайте OceanGate, – «Станьте одним из немногих, кто увидит «Титаник» своими глазами».
2. Как авантюра может обратиться трагедией
Карта охвата спасательных работ, проводимых различными международными структурами. | Фото: © Береговая охрана Соединенных Штатов.
Учитывая неблагоприятные погодные условия «Титан» никак не мог раньше отправить любителей неизведанных глубин в «путешествие». Один из пассажиров, британский миллиардер и путешественник Хэмиш Хардинг, в предвкушении захватывающего события (в субботу), в соцсетях написал: «Из-за худшей зимы в Ньюфаундленде за последние 40 лет эта миссия, вероятно, станет первой и единственной пилотируемой миссией на «Титаник» в 2023 году. Только что открылось погодное окно, и завтра мы попытаемся нырнуть». На следующий день отчаянная команда все-таки начала погружение. Titan был спущен на воду с помощью ледокола, нанятого компанией OceanGate, который уже не раз переправлял людей и подводный аппарат в Северную Атлантику, к месту крушения «Титаника».
Миллиардер Хэмиш Хардинг перед полетом в космос на корабле Blue Origin в 2022 году, который также оказался на борту подводного аппарата Titan в последнее путешествие. | Фото: nytimes.com.
По данным береговой охраны, корабль затонул в воскресенье утром (18 июля 2023 г.). Его судно сопровождения потеряло связь с батискафом примерно через 1 час 45 минут. Согласно сообщению Объединенного спасательно-координационного центра Канады в Галифаксе (Новая Шотландия), это произошло в 700 километрах к югу от Сент-Джонса (Ньюфаундленд).
19-летний Сулеман Дауд и его отец, 48-летний Шахзада Давуд – пассажиры пропавшего 18 июня 2023 г. подводного аппарата «Титан». | Фото: news.stv.tv.
Поль-Анри Наржоле – французский морской эксперт, совершивший более 35 погружений к месту крушения «Титаника», является одним из пяти человек на борту пропавшего подводного аппарата.
Вскоре представители компании OceanGate опубликовали заявление, в котором были сообщены имена тех, кто оказался на борту батискафа. На борту «Титана» находится 5 человек: основатель и главный исполнительный директор компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, который и пилотировал глубоководный аппарат; британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг (58 лет); 48-летний бизнесмен пакистанского происхождения Шахзада Дауд и его 19-летний сын Сулеман (оба граждане Великобритании); французский океанограф, известный эксперт по «Титанику» – Поль-Анри Наржоле (77 лет), который десятки раз наведывался к затонувшему судну. «Эти люди были настоящими исследователями, которые разделяли особый дух приключений, глубокую страсть к исследованию и защите мирового океана. Наши сердца с этими пятью душами и каждым членом их семей в это трагическое время», — говорится в сообщении компании.
3. Масштабная спасательная операция
Спасательное транспортное средство с дистанционным управлением CURV-21, может достигать глубины свыше 4 тыс. метров (состоит на балансе Военно-морского флота США). | Фото: maritime-executive.com.
Поисковые группы и всевозможные сопровождающие службы США, Канады, Франции и Великобритании провели несколько дней, сканируя тысячи квадратных километров открытого моря с помощью самолетов и кораблей. В поисках каких-либо признаков «Титана» охвачено более 25 тыс. кв. километров площади, чтобы вовремя успеть помочь членам экспедиции, которая могла всплыть в случае аварии. Гидроакустические буи, сброшенные самолетами, сканируя дно, в районе обнаруженных обломков «Титаника», уловили некоторые звуки еще во вторник, после чего были спущены глубоководные роботы, оснащенные управляемыми камерами (ROV). Они то в среду и обнаружили свежие обломки, которые соответствуют элементам барокамеры туристического батискафа «Титан», а затем еще 5 крупных элементов. К этому времени надежды на спасение и так становились призрачными, ведь воздух даже при самых благоприятных прогнозах должен был закончиться не позднее четверга, в 10:00 часов по Гринвичу.
Запуск торпедообразного аппарата, оснащенного гидролокатором, используемого для поиска как пропавшего батискафа, так и ранее самого «Титаника». | Фото: maritime-executive.com.
Высокопоставленный военный чиновник, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что специалисты военно-морского флота, проанализировавшие свои акустические данные после того, как «Титан» был объявлен пропавшим без вести, обнаружили аномальные звуки (с помощью сверхсекретной системы, предназначенной для обнаружения вражеских подводных лодок). Предполагается, что они вполне «согласуются с сигналами, издаваемыми взрывом в непосредственной близости от того места, где работал подводный аппарат «Титан», когда связь с ним была потеряна» . Об этом было уже известно во вторник, но спасательные работы все равно не прекращаются, поскольку в среду еще были слышны звуки, которые могли издавать пассажиры батискафа, стуча по корпусу (точно идентифицировать их не удалось).
Спасательные и поисковые работы до сих пор продолжается, хотя надежд на лучшую судьбу «Титана» и его пассажиров уже не осталось. | Фото: aljazeera.com.
Береговая охрана исследует подводное пространство вокруг «Титаника» в поисках дополнительных подсказок о том, что случилось с «Титаном», несмотря на, то надежд на спасение путешественников совсем не осталось. Чиновники говорят, что нет сроков, когда они отменят массовый международный поиск. Контр-адмирал Джон Могер из Первого округа береговой охраны сказал, что «перспектива обнаружения или извлечения тел пока неизвестна, роботизированные аппараты, способные работать на морском дне, продолжают собирать доказательства, но неясно, будет ли возможно извлечение останков жертв, учитывая характер аварии и экстремальные условия на этих глубинах».
4. Батискаф «Титан» в цифрах
Структура размещения туристов глубоководного батискафа «Титан» и его последние пассажиры.
Процесс доставки мини-субмарины «Титан» к месту погружения.
Подводный аппарат «Титан», пропавший без вести в минувшие выходные в отдаленной Северной Атлантике, является самым легким и экономичным глубоководным аппаратом из когда-либо созданных. По данным OceanGate Expeditions, компании из Эверетта, штат Вашингтон, которая обладает правами на судно, «Титан» имеет следующие характеристики:
• вместимость – 5 человек (один пилот и четыре члена экипажа);
• максимальная глубина погружения – 4 тыс. метров;
• размеры: длина – 6,70 м, ширина – 2,8 м, высота – 2,53 м;
• вес – 10,33 тонны.
• материалы оболочки под давлением: углеродное волокно и титан;
• скорость: 3 узла (около 3,45 миль или 5,5 км в час), с приведением в движение четырьмя электрическими подруливающими устройствами;
• жизнеобеспечение: 96 часов для пяти человек.
Важно! В это путешествие «Титан» отправился без аварийного буя, который в обязательном порядке должен находиться на любой субмарине. Да и глубоководных испытаний сам агрегат никогда не проходил и соответствующей сертификации не имеет.
5. Правда ли что на борту «Титаника» находится один из родственников, пострадавших пассажиров в роковом путешествии
Исидор и Ида Штраус, погибшие в первый и единственный рейс «Титаника» и их праправнучка Венди с супругом Стоктоном Рашем – единственным членом экипажа пропавшего «Титана».
Основатель и генеральный директор OceanGate Стоктон Раш женат на Венди, праправнучке богатого магната Исидора и Иды Штраус (Исидор был политиком, бизнесменом, владельцем универмага Macy's), которые остались на борту тонущего «Титаника» и погибли вместе, поскольку супруга наотрез отказалась сесть в шлюпку, чтобы оказаться в безопасном месте (по словам выживших очевидцев). Супружеская пара стала реальным источником вдохновения для душераздирающей сцены в фильме Джеймса Кэмерона, в которой пожилая пара обнимается в постели, когда вода врывается в их роскошную каюту.
Стоктон Раш – основатель и генеральный директор OceanGate внутри подводного аппарата «Титан». | Фото: smithsonianmag.com.
Раш является генеральным директором OceanGate, активно участвовал в экспедициях «Титаник» с момента их начала в 2021 году, а его супруга Венди является прямым потомком Минни Вейл – одной из семерых детей погибшей четы (данные подтверждены уполномоченными структурами). В это роковое путешествие ее муж отправился самолично в качестве единственного и главного члена экипажа.
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