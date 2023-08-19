Как в наше время сумел без вести пропасть батискаф «Титан» с пятью состоятельными авантюристами

1. Как обломки «Титаника» стали золотой жилой для изобретательных бизнесменов

Утонувший 111 лет назад трансатлантический лайнер «Титаник», продолжает интриговать публику в связи с пропажей туристического батискафа «Титан».

Крупнейший в мире трансатлантический лайнер «Титаник» потерпел крушение в 600 километрах от канадского побережья Ньюфаундленда.

Все, что осталось от «непотопляемого» трансатлантического лайнера, затонувшего в первый же свой рейс (остатки «Титаника» на глубине свыше 3,7 тыс. метров).

Стоктон Раш (слева) на одном из подводных аппаратов компании Antipodes (2013 г.). | Фото: © Вильфредо Ли/Ассошиэйтед Пресс.

Стоктон Раш –генеральный директор OceanGate, на глубоководном аналоге «Титана». | Фото: nytimes.com.

Подводный аппарат Titan в процессе запуска с платформы, доставляющей субмарину к месту погружения (фото предоставлено OceanGate Expeditions). | Фото: robbreport.com.

Внутри глубоководной субмарины «Титан» (снимок не датирован). | Фото: nytimes.com.

2. Как авантюра может обратиться трагедией

Карта охвата спасательных работ, проводимых различными международными структурами. | Фото: © Береговая охрана Соединенных Штатов.

Миллиардер Хэмиш Хардинг перед полетом в космос на корабле Blue Origin в 2022 году, который также оказался на борту подводного аппарата Titan в последнее путешествие. | Фото: nytimes.com.

19-летний Сулеман Дауд и его отец, 48-летний Шахзада Давуд – пассажиры пропавшего 18 июня 2023 г. подводного аппарата «Титан». | Фото: news.stv.tv.

Поль-Анри Наржоле – французский морской эксперт, совершивший более 35 погружений к месту крушения «Титаника», является одним из пяти человек на борту пропавшего подводного аппарата.

3. Масштабная спасательная операция

Спасательное транспортное средство с дистанционным управлением CURV-21, может достигать глубины свыше 4 тыс. метров (состоит на балансе Военно-морского флота США). | Фото: maritime-executive.com.

Запуск торпедообразного аппарата, оснащенного гидролокатором, используемого для поиска как пропавшего батискафа, так и ранее самого «Титаника». | Фото: maritime-executive.com.

Спасательные и поисковые работы до сих пор продолжается, хотя надежд на лучшую судьбу «Титана» и его пассажиров уже не осталось. | Фото: aljazeera.com.

4. Батискаф «Титан» в цифрах

Структура размещения туристов глубоководного батискафа «Титан» и его последние пассажиры.

Процесс доставки мини-субмарины «Титан» к месту погружения.

5. Правда ли что на борту «Титаника» находится один из родственников, пострадавших пассажиров в роковом путешествии

Исидор и Ида Штраус, погибшие в первый и единственный рейс «Титаника» и их праправнучка Венди с супругом Стоктоном Рашем – единственным членом экипажа пропавшего «Титана».

Стоктон Раш – основатель и генеральный директор OceanGate внутри подводного аппарата «Титан». | Фото: smithsonianmag.com.