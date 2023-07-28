Зачем нужно удалять нижние веточки на низкорослых томатах

То, какой урожай дадут низкорослые кустики томатов, зависит не только от правильного полива и внесения необходимых подкормок.

Получение большого количества плодов невозможно без правильной формовки кустиков. Чтобы добиться отличных результатов, важно вовремя удалить лишние нижние листочки. Наличие этих листьев ухудшает вентиляцию воздуха, из-за них происходит скопление конденсата, что, в свою очередь, может привести к загневанию ствола. Более того, лишние листочки оттягивают на себя часть питания, которое должно быть направлено на развитие плодов.







Процесс удаления лишних листьев рекомендуется проводить с утра, это позволит меньше травмировать кустики. Нижние веточки следует удалять очень аккуратно, ни в коем случае нельзя повредить основной стебель.







После удаления нижних листьев улучшится процесс вентиляции, благодаря чему кустики будут чувствовать себя более комфортно.







Более того, большее количество питательных веществ будет направлено на развитие плодов, что положительно скажется на качестве и количестве урожая.



