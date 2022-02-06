Как приготовить манную кашу без комочков: 6 хитростей, о которых могут не знать даже опытные хозяйки

Как приготовить манную кашу без комочков.
Манная каша — одно из самых популярных блюд для завтрака в русской кухне. Нежная, воздушная и, конечно же, без комочков. Такая каша у многих ассоциируется с воспоминаниями детства, но вот незадача — приготовить ее получается не всегда. На самом деле у профессиональных поваров есть хитрости, зная которые каждая хозяйка без труда побалует семью вкусной кашей.
О полезных свойствах манной каши известно давно: врачи рекомендуют употреблять ее для восполнения недостатка кальция. Каша благотворно влияет на людей с проблемами ЖКТ. Манка прекрасно насыщает, поэтому такой завтрак зарядит силами на целый день.
Казалось бы, приготовить кашу - дело нехитрое, но на самом деле вкусная манка получается не у всех хозяек. Эти шесть полезных советов помогут всегда быть на высоте.
1. Обязательно добавляйте молоко
Чтобы добиться сливочного вкуса, можно приготовить манную кашу на топленом молоке
Самая вкусная манная каша всегда получается на молоке. Если же вы стараетесь частично исключить молочные продукты из рациона (по медицинским показаниям или из-за того, что придерживаетесь диеты), то сварите кашу на смеси воды и молока в пропорции 1:3. От этого вкус манки выиграет, но при этом калорийность порции существенно не увеличится. Обращайте внимание и на жирность молока: чем ниже этот показатель, тем больше молока можно добавить в кашу.
Если, напротив, вы большой любитель сливочного вкуса, можете попробовать сварить кашу с добавлением топленого молока. Возможно, именно этот вариант приготовления покажется вам идеальным.
2. Все дело – в пропорциях
Манная каша со сливочным маслом и корицей.
Идеальная формула вкусной манной каши – 6 столовых ложек крупы на 1 литр жидкости (молока или смеси молока и воды). Запомните это золотое правило, и у вас никогда не будет слишком густой или слишком жидкой каши.
3. Никаких комочков
Залейте крупу кипящим молоком или всыпьте ее в молоко, постоянно помешивая.
Засыпать крупу нужно только в кипящее молоко, постоянно помешивая, желательно, в одну сторону. В этом и кроется секрет каши без комочков.
Повара делятся еще одним секретом: чтобы комочки не образовывались, нужно крупу сбрызнуть холодной водой перед началом приготовления.
4. Как не дать каше пригореть
Правильно сваренная каша - не пригорает.
Пригоревшая манная каша – настоящая трагедия для начинающих хозяек. Однако справиться с этим можно в два счета: достаточно ополоснуть кастрюлю холодной водой, а только потом наливать в нее молоко для кипячения. Есть и другой способ: можно бросить в кастрюлю с молоком кубик льда, тогда точно ничего не пригорит.
5. Как добиться нежной текстуры
Для нежной текстуры добавьте в кашу кусочек сливочного масла и взбейте венчиком.
Быть может, столовская манка вас в детстве не особо впечатляла, а вот приготовленную дома – вы точно полюбите. Время приготовления идеальной по консистенции каши – 5-7 минут. После этого попробуйте взбить такую кашу венчиком. Текстура будет воздушной, вот это уж точно райское наслаждение.
6. Каша должна быть с изюминкой
Манная каша идеально сочетается со свежими фруктами, цукатами, орехами, ягодами.
Образное выражение можно понять буквально, различные сухофрукты станут отличным дополнением к манной каше (для того, чтобы фрукты были мягкими, их следует предварительно распарить в кипятке). Приветствуются также свежие фрукты, цукаты, орехи, джемы. Все эти начинки разнообразят вкус привычного блюда. Не забывайте также и о кусочке сливочного масла, добавьте в кашу, когда она уже будет готова.
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