Сергей и Светлана Бодровы: Когда любовь длиннее, чем жизнь...

Его жизнь была короткой и яркой, как вспышка. Он много успел, но еще больше проектов, планов, задумок так и останутся нереализованными. Сергей Бодров пропал в Кармадонском ущелье вместе со съемочной группой «Связного» 15 лет назад. Светлана Бодрова все эти годы хранит память о нем и не допускает даже мысли о появлении в ее жизни другого мужчины.
«...Идеальную женщину — ИЖ — я встретил 27 июля 1997…»
Светлана Бодрова. / Фото: Из личного архива Светланы Бодровой
Светлана Михайлова впервые увидела Сергея Бодрова во время монтажа очередного выпуска «Взгляда», но впечатления на девушку актер не произвел. Она лишь разнервничалась, что коллеги задерживают аппаратную в то время, как ей нужно монтировать «Музобоз».
Сергей Бодров. / Фото: www.kinovolna.tv
Настоящее же знакомство состоялось в 1997 году. Светлане, одной из лучших сотрудниц телекомпании, был обещан отпуск в любой точке земного шара. Она выбрала Ниццу, но полетела на Кубу, где должны были работать журналисты «Взгляда». Руководство телекомпании совместило рабочую поездку с отдыхом Светланы. Естественно, Светлана была расстроена и уже на этапе посадки в самолет была весьма недружелюбно настроена по отношению к «взглядовцам» Сергею Кушнареву и Сергею Бодрову.
Сергей Кушнерев. / Фото: Из личного архива Светланы Бодровой
Кушнарев оказался на редкость интересным собеседником, Светлана проговорила с ним долгое время. Во время перелета пилоты получили сообщение о кончине отца Кушнарева, он первым же рейсом улетел в Москву.
На Кубе остался его друг Сергей Бодров. В домике Хемингуэя они вдруг стали говорить. И потом говорили все время, бесконечно просто. О нем и о ней, об их увлечениях и планах, о телевидении и жизни. Они совершенно не могли наговориться. Позже Бодров напишет Светлане: «Мы с тобой как два брата-близнеца, которых разлучили тридцать лет назад».
«Я всё время думаю про то, как мы будем жить…»
Сергей и Светлана Бодровы. / Фото: Из личного архива Светланы Бодровой
Им трудно было расставаться даже на короткий срок. Но как только они прилетели из Гаваны, Сергей отправился на давно запланированную рыбалку на Дон. Связь там отсутствовала, Светлана отчаянно скучала. И вдруг на пейджер ей пришло очень теплое сообщение от него. Оказалось, что один из товарищей уехал раньше, а Бодров вручил ему текст, который тот должен написать Свете.
Вообще каждая их разлука была поводом для длинных писем, телефонных разговоров и бесконечной тоски друг по другу. Сергей, очень скромный во всем, что касалось его самого, постоянно хвастался своей Светланой, старался перезнакомить ее со всеми своими друзьями, неустанно обращая внимание каждого на ее красоту.
Две половинки
Свадьба Сергея и Светланы Бодровых. / Фото: Из личного архива Светланы Бодровой
Каждый из них обладал весьма сложным характером. Поначалу были и недопонимания, и ссоры. Но расстаться они уже не могли. И, как не убеждала себя Светлана в том, что семьи и детей у нее никогда не будет, она все же стала его женой. А в июле 1997 года у них родилась дочь Оленька.
Сергей Кушнарев был лучшим другом Бодрова, а теперь он носил гордое звание друга семьи, стал крестным отцом дочери, а потом и сына Бодровых. Два Сергея просто фонтанировали идеями, могли ночи напролет обсуждать свои новые проекты, и поначалу Кушнарев ревновал друга к его молодой супруге. Но на деле она оказалась такой же увлекающейся натурой, как они сами. Теперь она присоединилась к их посиделкам на даче в Валентиновке, вскоре она уже работала с Кушнаревым в программе «Жди меня».
Сергей и Светлана Бодровы. / Фото: Из личного архива Светланы Бодровой
Она вообще готова была поддерживать любое начинание супруга. И не уставала удивляться тому, насколько талантливый и глубокий человек ее муж. Ей нравилось все, что он делает. Когда он защищал диссертацию на тему «Архитектура в венецианской живописи эпохи Возрождения», она сказала: «Я тобой, как родиной своей, горжусь, Серега!», а члены комиссии были поражены тем, как она на него смотрела.
Они могли разговаривать часами и так же, часами, молчать, продолжая безмолвный диалог.
«…Он как прилетел в мою жизнь, как птица, так и улетел.»
Сергей Бодров забирает сына из роддома. / Фото: Из личного архива Светланы Бодровой
27 августа 2002 у них родился сын Александр. Сергей забрал жену из роддома, они провели дома две недели, а после Бодров увез семью на дачу. Он уезжал в Северную Осетию на съемки своего фильма «Связной». 19 сентября 2002 они со Светланой долго говорили по телефону, а на прощанье он попросил жену беречь детей.
Сергей Бодров. / Фото: www.kinovolna.tv
20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье снимался очередной эпизод фильма. Вечером сошел ледник. До сих пор 127 человек считаются пропавшими без вести. В их числе – Сергей Бодров.
Она не могла смириться с тем, что его больше нет. Светлана летала в Северную Осетию каждую субботу, сама участвовала в поисковой операции. Неоценимую помощь ей оказал тогда Константин Эрнст. Он по своим каналам обеспечил прибытие техники и продолжение поисков. Официально перестали искать людей лишь через два года, в 2004.
Во время поисков съемочной группы Сергея Бодрова в Кармадонском ущелье. / Фото: Из личного архива Светланы Бодровой
С момента его исчезновения прошло уже 15 лет. Она растит детей, гордится их успехами, видит в них продолжение любимого. И по-прежнему скучает. Вопреки всем домыслам и газетным статьям, она так и не смогла смириться с утратой. Сергей Бодров стал ее последним мужчиной.
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