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Самое большое кладбище Японии

Окуноин, именно так называется самое большое японское кладбище, расположенное в тихой лесистой местности префектуры Вакаяма. Здесь похоронено более 200 тысяч буддийских монахов.

Самое большое кладбище Японии


Окуноин расположено возле древнего поселения Коясан у подножия горы Коя. Именно на этой горе под управлением Кобо Дайси был построен храм. Этот человек считается одним из выдающихся религиозных деятелей в истории Японии. Построенный храм был местом уединения гуру. Со временем, вокруг здания появилось еще огромное количество храмов и монастырей. Кладбище Окуноин стало местом захоронения всех монахов окрестностей. Здесь же был похоронен и сам Кобо Дайси. Спрятанное среди реликтовых деревьев кладбище официально признано самым большим на территории Японии.

Самое большое кладбище Японии

Самое большое кладбище Японии

Самое большое кладбище Японии

Самое большое кладбище Японии

Самое большое кладбище Японии

Самое большое кладбище Японии

Самое большое кладбище Японии

Самое большое кладбище Японии

Самое большое кладбище Японии

Самое большое кладбище Японии

Самое большое кладбище Японии

Самое большое кладбище Японии

Самое большое кладбище Японии

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