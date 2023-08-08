Самое большое кладбище Японии

Окуноин, именно так называется самое большое японское кладбище, расположенное в тихой лесистой местности префектуры Вакаяма. Здесь похоронено более 200 тысяч буддийских монахов.









Окуноин расположено возле древнего поселения Коясан у подножия горы Коя. Именно на этой горе под управлением Кобо Дайси был построен храм. Этот человек считается одним из выдающихся религиозных деятелей в истории Японии. Построенный храм был местом уединения гуру. Со временем, вокруг здания появилось еще огромное количество храмов и монастырей. Кладбище Окуноин стало местом захоронения всех монахов окрестностей. Здесь же был похоронен и сам Кобо Дайси. Спрятанное среди реликтовых деревьев кладбище официально признано самым большим на территории Японии.























































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