Кухонные хитрости, о которых не расскажут в кулинарных программах

Некоторые советы для быта и готовки, которые мы находим в интернете, кажутся нам нелепыми и смешными. Однако, когда дело доходит до практики, оказывается, что эти лайфхаки не только рабочие, но и очень полезные.







Сегодня делимся с вами несколькими приемами, которые точно заслуживают вашего внимания. Испытайте их и добавьте в свою копилку полезностей.



Хитрость 1: Протирайте посуду уксусом

Хитрость 2: Оборачивайте бутылку с маслом салфеткой

Хитрость 3: Нарезайте хлеб горячим ножом

Хитрость 4: Прогревайте тесто для пиццы

Хитрость 5: Очищайте манго стаканом

Хитрость 6: Поджигайте кусочек лимона

Хитрость 7: Храните хлеб в пакете с дырочками

Хитрость 8: Храните насадки миксера в морозилке

Хитрость 9: Держите в холодильник мешочек с кошачьим наполнителем

Хитрость 10: Храните чеснок с лавровым листом

Уксус придаст посуде блеск.Увы, после длительного использования даже самая качественная и дорогая посуда теряет свой блеск. Однако это не повод расстраиваться и покупать новую кухонную утварь. Если знать один секрет, можно с легкостью вернуть сияние тарелкам и бокалам, не прибегая к помощи дорогостоящей бытовой химии.Возьмите столовый 9-процентный уксус, смешайте его с водой в пропорции 1:3, смочите в полученном растворе тряпку, хорошо отожмите и протрите посуду. Результат вас приятно удивит – кухонная утварь будет сиять, будто вы только что принесли ее из магазина. Советуем пользоваться этим лайфхаком перед праздничными застольями – тогда сервировка точно будет идеальной.Салфетка впитает излишки масла.Извечная проблема – наливаешь в сковороду растительное масло, и потом с грустью наблюдаешь, как несколько капель стекает по бутылке, вымазывая не только саму емкость, но и стол. Что делать, чтобы такого не происходило?Возьмите бумажное полотенце или салфетку, сверните в несколько слоев, чтобы увеличить толщину, и обмотайте вокруг бутылки, закрепив его канцелярской резинкой. Полотенце будет впитывать капли, не позволяя им «добраться» до стола. Больше вам не нужно будет вытирать жирные следы на бутылке и под ней, а значит, на кухне будет царить чистота и порядок.Сначала смочите нож в кипятке, а затем нарежьте хлебПройти в супермаркете мимо полки с горячим, хрустящим хлебом просто невозможно. Даже если дома уже лежит батон, хочется съесть кусочек именно такого – свежего, ароматного, с аппетитной корочкой. Однако есть одна проблема: нарезать такой хлеб ровными, аккуратными ломтиками практически невозможно – он очень сильно крошится.Чтобы крошки не разлетались по всей кухне, и вы смогли сделать красивый бутерброд, воспользуйтесь следующим лайфхаком. Закипятить в чайнике воду, перелейте ее в высокий стакан и опустите туда нож на несколько минут – важно, чтобы лезвие стало горячим. После этого смело приступайте к нарезке хлеба. Ломтики получатся идеальными! Если еще не пользовались таким приемом, обязательно попробуйте.Выпекайте тесто сначала без начинки, а потом с начинкойИдеальная пицца требует соблюдения большого количества тонкостей. Важно грамотно приготовить тесто, правильно подобрать начинку, не ошибиться с температурой. Но и это еще не все. Есть несколько лайфхаков, которыми пользуются исключительно опытные повара, которые знают толк в хорошей пицце.Так, например, перед тем, как добавлять в пиццу помидоры и ставить ее в духовку, необходимо хорошо прогреть тесто. Для чего это делается? Чтобы избежать сырости, которую дают томаты, и обеспечить равномерное пропекание.Порядок действий простой – выложите тесто на противень, поставьте на несколько минут в разогретую духовку, дождитесь, пока оно подсушится, затем достаньте, добавьте помидоры вместе с остальными ингредиентами и отправьте запекаться. Таким образом, пицца получится идеальной – с равномерно пропеченным тестом, хрустящей корочкой и аппетитной начинкой.Отличный лайфхак для быстрого очищения манго от кожуры.Яблоки, бананы, груши и прочие привычные фрукты уже надоели? Хочется попробовать чего-то экзотического? Тогда советуем обратить внимание на манго. Он сладкий, с легкой, пикантной кислинкой, гармонично сочетает в себе нотки дыни, абрикоса и персика. А чтобы вы наслаждались манго от А до Я, возьмите на заметку лайфхак, как просто и быстро его почистить.Возьмите фрукт, осторожно подрежьте его основание, после чего возьмите стакан и подставьте его под подрезанный край. Осторожно пройдитесь вокруг него стаканом, отделяя мякоть от кожуры. Ту же самую процедуру необходимо провести и со вторым ломтиком. Вуаля – вы готовы к дегустации манго!Лимон наполнит воздух цитрусовым ароматом.Процесс готовки не всегда сопровождается исключительно приятными ароматами. Иногда кухня заполняется резкими, интенсивными запахами, например, лука или рыбы. Если открытое окно не помогает, прибегните к следующей хитрости. Возьмите лимон, отрежьте небольшой кусочек и подожгите его. Походите по кухне, чтобы лимонный дым проник в воздух, и наслаждайтесь результатом. Вместо резкого аромата, в комнате будет витать приятный, свежий, бодрящий запах, улучшающий настроение.Проделайте в полиэтиленовом пакете несколько отверстий.Хлеб можно хранить по-разному: в холодильнике, в кухонном ящике, в шкафчике, в хлебнице. Но все-таки большинство хозяек привыкли использовать для этих целей полиэтиленовый пакет. Если вы входите в эту категорию, возьмите на заметку следующий прием. Чтобы батон не плесневел, сделайте в пакете несколько отверстий с помощью зубочистки, и только после этого кладите в него хлеб. Так он сможет «дышать» и будет намного дольше оставаться свежим. Плюс не будет происходить конденсация влаги и, как следствие, получится избежать появления плесени.Холодные насадки лучше взбивают тесто и кремА вы знали, что взбивать кремы и замешивать тесто необходимо холодными инструментами? Именно поэтому опытные кондитеры советуют хранить насадки миксера в морозилке. Они помогут избежать перегрева продуктов, сохраняя нужную форму и консистенцию текста, а также придавая сладостям более легкую и воздушную текстуру. Особенно это полезно в процессе приготовления печенья, тортов, а также белковых десертов, вроде «Павловой».Замотайте наполнитель в марлю.В холодильнике часто появляются неприятные ароматы – увы, это факт. Даже если вы регулярно протираете полки уксусом и устраиваете ревизию продуктов, чтобы сразу отложить испорченные, все равно риск появления резких запахов не исчезает. Поэтому предлагаем проводить еще и профилактические меры.Возьмите марлевый или хлопковый мешочек, насыпьте в него несколько столовых ложек кошачьего наполнителя, хорошо завяжите и положите на полку холодильника. Можно сделать несколько таких мешочков. Благодаря тому, что наполнитель для туалета обладает полезным свойством поглощать различные ароматы, он поможет быстро нейтрализовать запахи и сделать воздух в холодильнике более свежим.Выкладывайте чеснок и лавровый лист слоями.Чеснок является отличным дополнением практически к любому блюду, поэтому на кухне всегда должно быть хотя бы несколько головок. А чтобы он дольше оставался свежим, необходимо правильно его хранить. Возьмите полулитровую или литровую банку, в зависимости от того, сколько овоща вы купили на рынке, и выкладывайте его в емкость, чередуя с лавровым листом. Так вы увеличите срок годности чеснока в несколько раз. Дело в том, что лавровый лист обладает антисептическими свойствами, которые позволяют предотвратить появление плесени на головках.