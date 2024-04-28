Кухонные хитрости, о которых не расскажут в кулинарных программах

Некоторые советы для быта и готовки, которые мы находим в интернете, кажутся нам нелепыми и смешными. Однако, когда дело доходит до практики, оказывается, что эти лайфхаки не только рабочие, но и очень полезные.
Сегодня делимся с вами несколькими приемами, которые точно заслуживают вашего внимания. Испытайте их и добавьте в свою копилку полезностей.
Хитрость 1: Протирайте посуду уксусом
Уксус придаст посуде блеск.
Увы, после длительного использования даже самая качественная и дорогая посуда теряет свой блеск. Однако это не повод расстраиваться и покупать новую кухонную утварь. Если знать один секрет, можно с легкостью вернуть сияние тарелкам и бокалам, не прибегая к помощи дорогостоящей бытовой химии.
Возьмите столовый 9-процентный уксус, смешайте его с водой в пропорции 1:3, смочите в полученном растворе тряпку, хорошо отожмите и протрите посуду. Результат вас приятно удивит – кухонная утварь будет сиять, будто вы только что принесли ее из магазина. Советуем пользоваться этим лайфхаком перед праздничными застольями – тогда сервировка точно будет идеальной.
Хитрость 2: Оборачивайте бутылку с маслом салфеткой
Салфетка впитает излишки масла.
Извечная проблема – наливаешь в сковороду растительное масло, и потом с грустью наблюдаешь, как несколько капель стекает по бутылке, вымазывая не только саму емкость, но и стол. Что делать, чтобы такого не происходило?
Возьмите бумажное полотенце или салфетку, сверните в несколько слоев, чтобы увеличить толщину, и обмотайте вокруг бутылки, закрепив его канцелярской резинкой. Полотенце будет впитывать капли, не позволяя им «добраться» до стола. Больше вам не нужно будет вытирать жирные следы на бутылке и под ней, а значит, на кухне будет царить чистота и порядок.
Хитрость 3: Нарезайте хлеб горячим ножом
Сначала смочите нож в кипятке, а затем нарежьте хлеб
Пройти в супермаркете мимо полки с горячим, хрустящим хлебом просто невозможно. Даже если дома уже лежит батон, хочется съесть кусочек именно такого – свежего, ароматного, с аппетитной корочкой. Однако есть одна проблема: нарезать такой хлеб ровными, аккуратными ломтиками практически невозможно – он очень сильно крошится.
Чтобы крошки не разлетались по всей кухне, и вы смогли сделать красивый бутерброд, воспользуйтесь следующим лайфхаком. Закипятить в чайнике воду, перелейте ее в высокий стакан и опустите туда нож на несколько минут – важно, чтобы лезвие стало горячим. После этого смело приступайте к нарезке хлеба. Ломтики получатся идеальными! Если еще не пользовались таким приемом, обязательно попробуйте.
Хитрость 4: Прогревайте тесто для пиццы
Выпекайте тесто сначала без начинки, а потом с начинкой
Идеальная пицца требует соблюдения большого количества тонкостей. Важно грамотно приготовить тесто, правильно подобрать начинку, не ошибиться с температурой. Но и это еще не все. Есть несколько лайфхаков, которыми пользуются исключительно опытные повара, которые знают толк в хорошей пицце.
Так, например, перед тем, как добавлять в пиццу помидоры и ставить ее в духовку, необходимо хорошо прогреть тесто. Для чего это делается? Чтобы избежать сырости, которую дают томаты, и обеспечить равномерное пропекание.
Порядок действий простой – выложите тесто на противень, поставьте на несколько минут в разогретую духовку, дождитесь, пока оно подсушится, затем достаньте, добавьте помидоры вместе с остальными ингредиентами и отправьте запекаться. Таким образом, пицца получится идеальной – с равномерно пропеченным тестом, хрустящей корочкой и аппетитной начинкой.
Хитрость 5: Очищайте манго стаканом
Отличный лайфхак для быстрого очищения манго от кожуры.
Яблоки, бананы, груши и прочие привычные фрукты уже надоели? Хочется попробовать чего-то экзотического? Тогда советуем обратить внимание на манго. Он сладкий, с легкой, пикантной кислинкой, гармонично сочетает в себе нотки дыни, абрикоса и персика. А чтобы вы наслаждались манго от А до Я, возьмите на заметку лайфхак, как просто и быстро его почистить.
Возьмите фрукт, осторожно подрежьте его основание, после чего возьмите стакан и подставьте его под подрезанный край. Осторожно пройдитесь вокруг него стаканом, отделяя мякоть от кожуры. Ту же самую процедуру необходимо провести и со вторым ломтиком. Вуаля – вы готовы к дегустации манго!
Хитрость 6: Поджигайте кусочек лимона
Лимон наполнит воздух цитрусовым ароматом.
Процесс готовки не всегда сопровождается исключительно приятными ароматами. Иногда кухня заполняется резкими, интенсивными запахами, например, лука или рыбы. Если открытое окно не помогает, прибегните к следующей хитрости. Возьмите лимон, отрежьте небольшой кусочек и подожгите его. Походите по кухне, чтобы лимонный дым проник в воздух, и наслаждайтесь результатом. Вместо резкого аромата, в комнате будет витать приятный, свежий, бодрящий запах, улучшающий настроение.
Хитрость 7: Храните хлеб в пакете с дырочками
Проделайте в полиэтиленовом пакете несколько отверстий.
Хлеб можно хранить по-разному: в холодильнике, в кухонном ящике, в шкафчике, в хлебнице. Но все-таки большинство хозяек привыкли использовать для этих целей полиэтиленовый пакет. Если вы входите в эту категорию, возьмите на заметку следующий прием. Чтобы батон не плесневел, сделайте в пакете несколько отверстий с помощью зубочистки, и только после этого кладите в него хлеб. Так он сможет «дышать» и будет намного дольше оставаться свежим. Плюс не будет происходить конденсация влаги и, как следствие, получится избежать появления плесени.
Хитрость 8: Храните насадки миксера в морозилке
Холодные насадки лучше взбивают тесто и крем
А вы знали, что взбивать кремы и замешивать тесто необходимо холодными инструментами? Именно поэтому опытные кондитеры советуют хранить насадки миксера в морозилке. Они помогут избежать перегрева продуктов, сохраняя нужную форму и консистенцию текста, а также придавая сладостям более легкую и воздушную текстуру. Особенно это полезно в процессе приготовления печенья, тортов, а также белковых десертов, вроде «Павловой».
Хитрость 9: Держите в холодильник мешочек с кошачьим наполнителем
Замотайте наполнитель в марлю.
В холодильнике часто появляются неприятные ароматы – увы, это факт. Даже если вы регулярно протираете полки уксусом и устраиваете ревизию продуктов, чтобы сразу отложить испорченные, все равно риск появления резких запахов не исчезает. Поэтому предлагаем проводить еще и профилактические меры.
Возьмите марлевый или хлопковый мешочек, насыпьте в него несколько столовых ложек кошачьего наполнителя, хорошо завяжите и положите на полку холодильника. Можно сделать несколько таких мешочков. Благодаря тому, что наполнитель для туалета обладает полезным свойством поглощать различные ароматы, он поможет быстро нейтрализовать запахи и сделать воздух в холодильнике более свежим.
Хитрость 10: Храните чеснок с лавровым листом
Выкладывайте чеснок и лавровый лист слоями.
Чеснок является отличным дополнением практически к любому блюду, поэтому на кухне всегда должно быть хотя бы несколько головок. А чтобы он дольше оставался свежим, необходимо правильно его хранить. Возьмите полулитровую или литровую банку, в зависимости от того, сколько овоща вы купили на рынке, и выкладывайте его в емкость, чередуя с лавровым листом. Так вы увеличите срок годности чеснока в несколько раз. Дело в том, что лавровый лист обладает антисептическими свойствами, которые позволяют предотвратить появление плесени на головках.
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