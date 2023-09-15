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Стоит ли тратиться на бездрожжевой хлеб: О свойствах модного продукта начистоту


Вред и польза бездрожжевого хлеба.

Вред и польза бездрожжевого хлеба.

Бездрожжевой хлеб уже давно завоевал расположение у людей, которые заботятся о своем самочувствии и придерживаются правильного питания. Хитрый маркетинговый ход заставил многих поверить в то, что такой хлеб выпекается без дрожжей (что, казалось бы, логично, учитывая название). Но так ли это на самом деле, и сулит ли употребление в пищу дрожжевого хлеба неприятности для организма?

Бездрожжевой хлеб - излюбленный продукт тех, кто следит за своим здоровьем.

Бездрожжевой хлеб - излюбленный продукт тех, кто следит за своим здоровьем.

 

Рекламщики уверяют, что дрожжи, попадая в кишечник, начинают там «бродить» и это якобы опасно для здоровья. Гораздо лучше, по их мнению, употреблять в пищу бездрожжевой хлеб, приготовленный по специальной технологии, а оттого и баснословно дорогостоящий. Только вот большинству доверчивых покупателей невдомек, что испечь хлеб или булку без дрожжей - невозможно. В случае с хваленым хлебом привычные нам дрожжи просто заменяют закваской.
Дрожжи - обязательный ингредиент для выпечки хлебобулочных изделий.

Дрожжи - обязательный ингредиент для выпечки хлебобулочных изделий.

 

Закваска готовится по тому же принципу, что и дрожжи - путем сбраживания с участием молочнокислых бактерий и тех самых дрожжей. Закваска готовится на протяжении нескольких часов, хлеб, испеченный с ее применением, имеет кисловатый вкус, что отличает его от изделий, приготовленных с добавлением пекарских дрожжей. И в первом, и во втором случае компоненты обуславливают мягкую, воздушную структуру хлеба.




Мягкое, воздушное тесто возможно только с применением дрожжей.

Мягкое, воздушное тесто возможно только с применением дрожжей.

 

Бояться того, что дрожжевые клетки попадут в кишечник, не следует. Все они погибают в процессе приготовления. Во время выпекания хлеба в печи температура настолько высока, что не остается никаких микроорганизмов. Важно помнить и о том, что бездрожжевой хлеб не является источником большого количества клетчатки. Как правило, производители указывают это свойство на этикетке, но на самом деле клетчатка содержится не в самом хлебе, а в добавках - отрубях или злаках. Так что просто поищите отрубной хлеб или хлеб, испеченный с семенами льна или подсолнечника, с добавлением кунжута или кукурузы. Такая продукция по-настоящему насыщена клетчаткой.
Закваска, используемая для бездрожжевого хлеба.

Закваска, используемая для бездрожжевого хлеба.

 

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Стоит ли тратиться на бездрожжевой хлеб: О свойствах модного продукта начистоту

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Стоит ли тратиться на бездрожжевой хлеб: О свойствах модного продукта начистотуПодписаться на мой Instagram
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