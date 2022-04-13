Советский пин-ап от Валерия Барыкина.
Во времена Советского Союза очень популярными были плакаты с призывными или жизнеутверждающими лозунгами. Как правило, на них изображались женщины с лицами, полными строгости и решимости. Современный российский художник Валерий Барыкин в своем творчестве использует популярную некогда тематику. Вот только его главными героинями становятся девушки в стиле пин-ап. Такая оригинальная смесь плакатов в духе соцреализма и кокетливых девушек заставляет вспомнить о том, что и раньше находилось место юмору и забавам.
1. Заслуженный отдых после смены
Валерий Барыкин создает рисунки в стиле pin up. | Фото: io.ua.
2. На стройке
Юмористичный пин-ап в духе соцреализма. | Фото: io.ua.
3. Первая женщина-космонавт
Забавный пин-ап на тему космонавтики. | Фото: io.ua.
4. С Новым годом!http://funhere.ru/?p=20703
Забавная открытка в стиле пин-ап. | Фото: io.ua.
5. Крепись, солдат!
Советский пин-ап от Валерия Барыкина. | Фото: fishki.net.
6. Культурное обслуживание
Юмористическая картинка на тему советского обслуживания. | Фото: io.ua.
7. Долой тунеядство
Пародия на советские плакаты. | Фото: allday.com.
8. Эврика!
Советский пин-ап. | Фото: allday.com.
9. В Кремле
Пин-ап от Валерия Барыкина. | Фото: io.ua.
10. Нужно делиться опытом
Пародия на советские плакаты. | Фото: io.ua.
11. Животноводство
Пин-ап от Валерия Барыкина.| Фото: io.ua.
12. Трудовые будни
Юмористическая пародия на советские плакаты. | Фото: io.ua.
13. На танцплощадке
Забавная открытка в стиле пин-ап. | Фото: io.ua.
14. На хлебзаводе
Валерий Барыкин рисует юмористические плакаты на тему соцреализма. | Фото: io.ua.
15. Аэрофлот
Пин-ап от Валерия Барыкина. | Фото: io.ua.
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