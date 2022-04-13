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Юмористичный пин-ап в духе соцреализма


Советский пин-ап от Валерия Барыкина.

Советский пин-ап от Валерия Барыкина.

Во времена Советского Союза очень популярными были плакаты с призывными или жизнеутверждающими лозунгами. Как правило, на них изображались женщины с лицами, полными строгости и решимости. Современный российский художник Валерий Барыкин в своем творчестве использует популярную некогда тематику. Вот только его главными героинями становятся девушки в стиле пин-ап. Такая оригинальная смесь плакатов в духе соцреализма и кокетливых девушек заставляет вспомнить о том, что и раньше находилось место юмору и забавам.

1. Заслуженный отдых после смены


Валерий Барыкин создает рисунки в стиле pin up. | Фото: io.ua.

Валерий Барыкин создает рисунки в стиле pin up. | Фото: io.ua.

 

2. На стройке


Юмористичный пин-ап в духе соцреализма. | Фото: io.ua.

Юмористичный пин-ап в духе соцреализма. | Фото: io.ua.

 

3. Первая женщина-космонавт


Забавный пин-ап на тему космонавтики. | Фото: io.ua.

Забавный пин-ап на тему космонавтики. | Фото: io.ua.

 

4. С Новым годом!http://funhere.ru/?p=20703


Забавная открытка в стиле пин-ап. | Фото: io.ua.

Забавная открытка в стиле пин-ап. | Фото: io.ua.

 

5. Крепись, солдат!


Советский пин-ап от Валерия Барыкина. | Фото: fishki.net.

Советский пин-ап от Валерия Барыкина. | Фото: fishki.net.

 

6. Культурное обслуживание


Юмористическая картинка на тему советского обслуживания. | Фото: io.ua.

Юмористическая картинка на тему советского обслуживания. | Фото: io.ua.

 

7. Долой тунеядство


Пародия на советские плакаты. | Фото: allday.com.

Пародия на советские плакаты. | Фото: allday.com.

 

8. Эврика!


Советский пин-ап. | Фото: allday.com.

Советский пин-ап. | Фото: allday.com.

 

9. В Кремле


Пин-ап от Валерия Барыкина. | Фото: io.ua.

Пин-ап от Валерия Барыкина. | Фото: io.ua.

 

10. Нужно делиться опытом


Пародия на советские плакаты. | Фото: io.ua.

Пародия на советские плакаты. | Фото: io.ua.

 

11. Животноводство



Пин-ап от Валерия Барыкина.| Фото: io.ua.

 

12. Трудовые будни


Юмористическая пародия на советские плакаты. | Фото: io.ua.

Юмористическая пародия на советские плакаты. | Фото: io.ua.

 

13. На танцплощадке


Забавная открытка в стиле пин-ап. | Фото: io.ua.

Забавная открытка в стиле пин-ап. | Фото: io.ua.

 

14. На хлебзаводе


Валерий Барыкин рисует юмористические плакаты на тему соцреализма. | Фото: io.ua.

Валерий Барыкин рисует юмористические плакаты на тему соцреализма. | Фото: io.ua.

 

15. Аэрофлот


Пин-ап от Валерия Барыкина. | Фото: io.ua.

Пин-ап от Валерия Барыкина. | Фото: io.ua.

 

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Юмористичный пин-ап в духе соцреализма

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Юмористичный пин-ап в духе соцреализмаПодписаться на мой Instagram
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