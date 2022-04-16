Аллегория реальности: иронично-саркастичные картины американского художника

Дуэт для одного музыканта. Автор: Джеймс С.Кристенсен.
С одной стороны творчество американского художника Джеймса С.Криcтенсена (Jаmes C.Christеnsen) напоминает книжные иллюстрации из детских сказок, в которых оживают дивные персонажи и неведомые миры. А с другой – в нём присутствует аллегория и своеобразная интерпретация реальности на новый лад.
Как правильно это делать. Автор: Джеймс С.Кристенсен.
Герцогиня. Автор: Джеймс С.Кристенсен.
Ангел с двумя феями. Автор: Джеймс С.Кристенсен.
Садовник. Автор: Джеймс С.Кристенсен.
Разговор двух мужчин. Автор: Джеймс С.Кристенсен.
Нарядный. Автор: Джеймс С.Кристенсен.
Близорукость, Автор: Джеймс С.Кристенсен.
Ты не ешь моего сына. Автор: Джеймс С.Кристенсен .
Точки зрения. Автор: Джеймс С.Кристенсен.
Сны, сказки, мифы и легенды, окружающая среда и люди – всё это и многое другое служит источником вдохновения для Джеймса. Благодаря специфическому чувству юмора, незаурядному таланту и безудержной фантазии он создаёт иронично-саркастичные картины, привлекающие зрителя не только яркостью образов и праздничной атмосферой веселья, но и скрытым смыслом, интригой, а так же недосказанностью. Ведь, по мнению автора каждый видит то, что хочет увидеть и лишь единицы пытаются заглянуть глубже, отыскав истину. Но как бы там ни было, несмотря на все противоречия и споры, а подобное творчество не остаётся без внимания, вызывая интерес и любопытство.
Первый шаг. Автор: Джеймс С.Кристенсен.
Слабые голоса. Автор: Джеймс С.Кристенсен.
Феи. Автор: Джеймс С.Кристенсен .
Леви парит каменной рыбкой . Автор: Джеймс С.Кристенсен.
Время бежит. Автор: Джеймс С.Кристенсен.
Клетка шляпа. Автор: Джеймс С.Кристенсен.
Мадонна с парнями. Автор: Джеймс С.Кристенсен.
Путешествие прерванно. Автор: Джеймс С.Кристенсен.
Бабочка рыцарь. Автор: Джеймс С.Кристенсен.
Адвокат более адекватно одет. Автор: Джеймс С.Кристенсен.
источник
Дуэт для одного музыканта. Автор: Джеймс С.Кристенсен.
С одной стороны творчество американского художника Джеймса С.Криcтенсена (Jаmes C.Christеnsen) напоминает книжные иллюстрации из детских сказок, в которых оживают дивные персонажи и неведомые миры. А с другой – в нём присутствует аллегория и своеобразная интерпретация реальности на новый лад.
Как правильно это делать. Автор: Джеймс С.Кристенсен.
Герцогиня. Автор: Джеймс С.Кристенсен.
Ангел с двумя феями. Автор: Джеймс С.Кристенсен.
Садовник. Автор: Джеймс С.Кристенсен.
Разговор двух мужчин. Автор: Джеймс С.Кристенсен.
Нарядный. Автор: Джеймс С.Кристенсен.
Близорукость, Автор: Джеймс С.Кристенсен.
Ты не ешь моего сына. Автор: Джеймс С.Кристенсен .
Точки зрения. Автор: Джеймс С.Кристенсен.
Сны, сказки, мифы и легенды, окружающая среда и люди – всё это и многое другое служит источником вдохновения для Джеймса. Благодаря специфическому чувству юмора, незаурядному таланту и безудержной фантазии он создаёт иронично-саркастичные картины, привлекающие зрителя не только яркостью образов и праздничной атмосферой веселья, но и скрытым смыслом, интригой, а так же недосказанностью. Ведь, по мнению автора каждый видит то, что хочет увидеть и лишь единицы пытаются заглянуть глубже, отыскав истину. Но как бы там ни было, несмотря на все противоречия и споры, а подобное творчество не остаётся без внимания, вызывая интерес и любопытство.
Первый шаг. Автор: Джеймс С.Кристенсен.
Слабые голоса. Автор: Джеймс С.Кристенсен.
Феи. Автор: Джеймс С.Кристенсен .
Леви парит каменной рыбкой . Автор: Джеймс С.Кристенсен.
Время бежит. Автор: Джеймс С.Кристенсен.
Клетка шляпа. Автор: Джеймс С.Кристенсен.
Мадонна с парнями. Автор: Джеймс С.Кристенсен.
Путешествие прерванно. Автор: Джеймс С.Кристенсен.
Бабочка рыцарь. Автор: Джеймс С.Кристенсен.
Адвокат более адекватно одет. Автор: Джеймс С.Кристенсен.
источник
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