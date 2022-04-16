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Аллегория реальности: иронично-саркастичные картины американского художника


Дуэт для одного музыканта. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

Дуэт для одного музыканта. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

 

С одной стороны творчество американского художника Джеймса С.Криcтенсена (Jаmes C.Christеnsen) напоминает книжные иллюстрации из детских сказок, в которых оживают дивные персонажи и неведомые миры. А с другой – в нём присутствует аллегория и своеобразная интерпретация реальности на новый лад.

Как правильно это делать. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

Как правильно это делать. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

 
Герцогиня. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

Герцогиня. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

 
Ангел с двумя феями. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

Ангел с двумя феями. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

 
Садовник. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

Садовник. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

 
Разговор двух мужчин. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

Разговор двух мужчин. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

 
Нарядный. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

Нарядный. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

 
Близорукость, Автор: Джеймс С.Кристенсен.

Близорукость, Автор: Джеймс С.Кристенсен.

 
Ты не ешь моего сына. Автор: Джеймс С.Кристенсен .

Ты не ешь моего сына. Автор: Джеймс С.Кристенсен .

 
Точки зрения. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

Точки зрения. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

 

Сны, сказки, мифы и легенды, окружающая среда и люди – всё это и многое другое служит источником вдохновения для Джеймса. Благодаря специфическому чувству юмора, незаурядному таланту и безудержной фантазии он создаёт иронично-саркастичные картины, привлекающие зрителя не только яркостью образов и праздничной атмосферой веселья, но и скрытым смыслом, интригой, а так же недосказанностью. Ведь, по мнению автора каждый видит то, что хочет увидеть и лишь единицы пытаются заглянуть глубже, отыскав истину.
Но как бы там ни было, несмотря на все противоречия и споры, а подобное творчество не остаётся без внимания, вызывая интерес и любопытство.
Первый шаг. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

Первый шаг. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

 
Слабые голоса. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

Слабые голоса. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

 
Феи. Автор: Джеймс С.Кристенсен .

Феи. Автор: Джеймс С.Кристенсен .

 
Леви парит каменной рыбкой . Автор: Джеймс С.Кристенсен.

Леви парит каменной рыбкой . Автор: Джеймс С.Кристенсен.

 
Время бежит. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

Время бежит. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

 
Клетка шляпа. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

Клетка шляпа. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

 
Мадонна с парнями. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

Мадонна с парнями. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

 
Путешествие прерванно. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

Путешествие прерванно. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

 
Бабочка рыцарь. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

Бабочка рыцарь. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

 
Адвокат более адекватно одет. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

Адвокат более адекватно одет. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

 

источник


Дуэт для одного музыканта. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

Дуэт для одного музыканта. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

 

С одной стороны творчество американского художника Джеймса С.Криcтенсена (Jаmes C.Christеnsen) напоминает книжные иллюстрации из детских сказок, в которых оживают дивные персонажи и неведомые миры. А с другой – в нём присутствует аллегория и своеобразная интерпретация реальности на новый лад.



Как правильно это делать. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

Как правильно это делать. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

 
Герцогиня. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

Герцогиня. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

 
Ангел с двумя феями. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

Ангел с двумя феями. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

 
Садовник. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

Садовник. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

 
Разговор двух мужчин. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

Разговор двух мужчин. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

 
Нарядный. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

Нарядный. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

 
Близорукость, Автор: Джеймс С.Кристенсен.

Близорукость, Автор: Джеймс С.Кристенсен.

 
Ты не ешь моего сына. Автор: Джеймс С.Кристенсен .

Ты не ешь моего сына. Автор: Джеймс С.Кристенсен .

 
Точки зрения. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

Точки зрения. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

 

Сны, сказки, мифы и легенды, окружающая среда и люди – всё это и многое другое служит источником вдохновения для Джеймса. Благодаря специфическому чувству юмора, незаурядному таланту и безудержной фантазии он создаёт иронично-саркастичные картины, привлекающие зрителя не только яркостью образов и праздничной атмосферой веселья, но и скрытым смыслом, интригой, а так же недосказанностью. Ведь, по мнению автора каждый видит то, что хочет увидеть и лишь единицы пытаются заглянуть глубже, отыскав истину. Но как бы там ни было, несмотря на все противоречия и споры, а подобное творчество не остаётся без внимания, вызывая интерес и любопытство.
Первый шаг. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

Первый шаг. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

 
Слабые голоса. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

Слабые голоса. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

 
Феи. Автор: Джеймс С.Кристенсен .

Феи. Автор: Джеймс С.Кристенсен .

 
Леви парит каменной рыбкой . Автор: Джеймс С.Кристенсен.

Леви парит каменной рыбкой . Автор: Джеймс С.Кристенсен.

 
Время бежит. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

Время бежит. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

 
Клетка шляпа. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

Клетка шляпа. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

 
Мадонна с парнями. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

Мадонна с парнями. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

 
Путешествие прерванно. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

Путешествие прерванно. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

 
Бабочка рыцарь. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

Бабочка рыцарь. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

 
Адвокат более адекватно одет. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

Адвокат более адекватно одет. Автор: Джеймс С.Кристенсен.

 

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Аллегория реальности: иронично-саркастичные картины американского художника

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Аллегория реальности: иронично-саркастичные картины американского художникаПодписаться на мой Instagram
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