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Как бы выглядели звёзды Голливуда, если бы их лица были симметричными

Существует теория, что симметричное лицо делает человека красивым и привлекательным глазу, но согласитесь, нет ничего прекраснее, чем индивидуальность, которая делает человека особенным и создает ту самую необъяснимую красоту, которая заставляет нас влюбляться. А теперь давайте представим, что лица голливудских звёзд вдруг станут полностью симметричными.

Как считаете, они действительно стали симпатичнее?

Как бы выглядели звёзды Голливуда, если бы их лица были симметричными

Рианна

Как бы выглядели звёзды Голливуда, если бы их лица были симметричными

Как бы выглядели звёзды Голливуда, если бы их лица были симметричными

Майли Сайрус

Как бы выглядели звёзды Голливуда, если бы их лица были симметричными

Как бы выглядели звёзды Голливуда, если бы их лица были симметричными

Бейонсе

Как бы выглядели звёзды Голливуда, если бы их лица были симметричными

Как бы выглядели звёзды Голливуда, если бы их лица были симметричными

Бенедикт Камбербетч

Как бы выглядели звёзды Голливуда, если бы их лица были симметричными

Как бы выглядели звёзды Голливуда, если бы их лица были симметричными

Райан Гослинг

Как бы выглядели звёзды Голливуда, если бы их лица были симметричными

Как бы выглядели звёзды Голливуда, если бы их лица были симметричными

Леди Гага

Как бы выглядели звёзды Голливуда, если бы их лица были симметричными

Как бы выглядели звёзды Голливуда, если бы их лица были симметричными

Ким Кардашьян

Как бы выглядели звёзды Голливуда, если бы их лица были симметричными

Как бы выглядели звёзды Голливуда, если бы их лица были симметричными

Джонни Депп

Как бы выглядели звёзды Голливуда, если бы их лица были симметричными

Как бы выглядели звёзды Голливуда, если бы их лица были симметричными

Дженнифер Лоуренс

Как бы выглядели звёзды Голливуда, если бы их лица были симметричными

Как бы выглядели звёзды Голливуда, если бы их лица были симметричными

Леонардо Ди Каприо

Как бы выглядели звёзды Голливуда, если бы их лица были симметричными

Как бы выглядели звёзды Голливуда, если бы их лица были симметричными

Анджелина Джоли

Как бы выглядели звёзды Голливуда, если бы их лица были симметричными

Как бы выглядели звёзды Голливуда, если бы их лица были симметричными

Дэвид Бекхэм

Как бы выглядели звёзды Голливуда, если бы их лица были симметричными

Как бы выглядели звёзды Голливуда, если бы их лица были симметричными

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