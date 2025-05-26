Как бы выглядели звёзды Голливуда, если бы их лица были симметричными

Существует теория, что симметричное лицо делает человека красивым и привлекательным глазу, но согласитесь, нет ничего прекраснее, чем индивидуальность, которая делает человека особенным и создает ту самую необъяснимую красоту, которая заставляет нас влюбляться. А теперь давайте представим, что лица голливудских звёзд вдруг станут полностью симметричными.
Рианна
Майли Сайрус
Бейонсе
Бенедикт Камбербетч
Райан Гослинг
Леди Гага
Ким Кардашьян
Джонни Депп
Дженнифер Лоуренс
Леонардо Ди Каприо
Анджелина Джоли
Дэвид Бекхэм
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии