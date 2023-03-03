Почему исчезли складные фары

В ходе эволюции автомобиля некоторые технологические достижения, которые считались удивительными инновациями, канули в лету по самым разным причинам: смена стиля, высокие издержки, новый регламент или банальное отсутствие интереса.
Что же стало причиной исчезновения такой эффектной детали, как складные фары? Впервые «потайные» фары были использованы в 1936 году на американском автомобиле Cord 810 ради эффектной внешности, однако широкое распространение они получили гораздо позже — лишь к 1970-м годам.
А что было дальше ?
Cord 810:
Конструкция пришлась по нраву американским дизайнерам, потому что позволяла спрятать довольно неуклюжие прямоугольные и круглые фары, которые предписывал использовать технический регламент, и придать силуэту стремительности, опустив линию капота. В 1980-х годах складные фары взяли на вооружение японцы и законодателем моды стали автомобили с клинообразным силуэтом и низким капотом, как Honda Accord 1988 года.
Honda Accord:
Увы, электромоторы складных фар надежностью не отличались и с завидной регулярностью неизбежно выходили из строя, что породило целую эпидемию «подмигивающих» автомобилей, которые светили лишь одной открытой фарой. Тем временем в США отменили ограничения на форму фар головного освещения и автомобильные дизайнеры с удовольствием принялись экспериментировать с их формой и размерами.
Mazda MX-5:
Таким образом, фары стали важным элементом экстерьера и к концу 1990-х годов эффектно появляющиеся из капота «прожекторы» покинули массовый рынок. На некоторое время им удалось стать отличительной особенностью суперкаров, но в 2004 году складные фары окончательно «ушли на покой» вместе с Lotus Esprit и Chevrolet Corvette.
Lotus Esprit:
Скорее всего, мы больше никогда не увидим складные фары на современных автомобилях ввиду действующих строгих правил безопасности для пешеходов, которые запрещают использование выступающих элементов в области капота, а также сложности и дороговизны подобных конструкций.
Cizeta Moroder:
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