Почему исчезли складные фары

Что же стало причиной исчезновения такой эффектной детали, как складные фары? Впервые «потайные» фары были использованы в 1936 году на американском автомобиле Cord 810 ради эффектной внешности, однако широкое распространение они получили гораздо позже — лишь к 1970-м годам.А что было дальше ?Cord 810: