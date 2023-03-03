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Почему исчезли складные фары

В ходе эволюции автомобиля некоторые технологические достижения, которые считались удивительными инновациями, канули в лету по самым разным причинам: смена стиля, высокие издержки, новый регламент или банальное отсутствие интереса.




Почему исчезли складные фары автодизайн, фары







Что же стало причиной исчезновения такой эффектной детали, как складные фары? Впервые «потайные» фары были использованы в 1936 году на американском автомобиле Cord 810 ради эффектной внешности, однако широкое распространение они получили гораздо позже — лишь к 1970-м годам.

А что было дальше ?

Cord 810:

Почему исчезли складные фары автодизайн, фары




 



Конструкция пришлась по нраву американским дизайнерам, потому что позволяла спрятать довольно неуклюжие прямоугольные и круглые фары, которые предписывал использовать технический регламент, и придать силуэту стремительности, опустив линию капота. В 1980-х годах складные фары взяли на вооружение японцы и законодателем моды стали автомобили с клинообразным силуэтом и низким капотом, как Honda Accord 1988 года.

Honda Accord:

Почему исчезли складные фары автодизайн, фары







Увы, электромоторы складных фар надежностью не отличались и с завидной регулярностью неизбежно выходили из строя, что породило целую эпидемию «подмигивающих» автомобилей, которые светили лишь одной открытой фарой. Тем временем в США отменили ограничения на форму фар головного освещения и автомобильные дизайнеры с удовольствием принялись экспериментировать с их формой и размерами.

Mazda MX-5:

Почему исчезли складные фары автодизайн, фары







Таким образом, фары стали важным элементом экстерьера и к концу 1990-х годов эффектно появляющиеся из капота «прожекторы» покинули массовый рынок. На некоторое время им удалось стать отличительной особенностью суперкаров, но в 2004 году складные фары окончательно «ушли на покой» вместе с Lotus Esprit и Chevrolet Corvette.

Lotus Esprit:

Почему исчезли складные фары автодизайн, фары







Скорее всего, мы больше никогда не увидим складные фары на современных автомобилях ввиду действующих строгих правил безопасности для пешеходов, которые запрещают использование выступающих элементов в области капота, а также сложности и дороговизны подобных конструкций.

Cizeta Moroder:

Почему исчезли складные фары автодизайн, фары





 

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