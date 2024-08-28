Как правильно очистить чугунную сковороду

Мясные блюда лучше всего готовить на чугунной сковородке без антипригарного покрытия. Однако многие отказываются от нее, так как ее сложно отмывать. Рассмотрим, как правильно ухаживать за чугунной сковородкой, чтобы не приходилось потом ее скрести часами.







Что потребуется:



Салфетки;

деревянная лопатка;



соль;



металлический скребок;



растительное масло.

Процесс очистки чугунной сковородки

Сковороду из чугуна нужно очистить сразу после готовки, пока она еще горячая.Слейте из нее остатки жира, и вытрите салфеткой.Если на дне остался нагар, то поставьте ее обратно на огонь, и налейте немного горячей воды, чтобы покрыть его. Затем пока вода доводится до кипения, нужно соскрести нагар деревянной лопаткой. В таких условиях он сходит очень быстро.Затем грязная вода с нагаром сливается. В сковородку засыпается ложка соли, и набирается немного воды.Затем она промывается мягким металлическим скребком. Тот в сочетании и солью уберет мельчайшие остатки нагара, которые не сняла лопатка. Этот этап чистки занимает 10-30 сек. Ничего долго скрести не придется.Сковорода споласкивается, и вытирается досуха.Затем она снова устанавливается на огонь и высушивается. После этого горячая сковородка протирается салфеткой, смоченной в растительном масле.Такая чистка состоит из нескольких действий, но большинство из них выполняется за секунды. В большинстве случаев обслуживание занимает не более 2 минут.