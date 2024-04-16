Превращение 20-футового грузового контейнера в уютное жилище

Превращение морских контейнеров в жилые дома стало повальным увлечением среди тех, кто решил испытать на себе все прелести жизни в необычном доме, а то и перейти на минималистский, устойчивый образ жизни (если за основу берется всего один контейнер).







Именно по такому пути пошли энтузиасты из разных стран мира, создав уютные и вполне благоустроенные апартаменты всего из одного 20-футового контейнера.



1. Как молодая семья из Таиланда за 9 тыс. дол. преобразовала контейнер в уютный домик

2. Житель Канады превратил 20-футовый грузовой контейнер в автономный дом

3. Супруги из Южной Америки построили потрясающий контейнерный домик

Отец семейства самостоятельно трансформировал 20-футовый контейнер.Интересный проект реализовала молодая семья из Таиланда, использовав для строительства дома отдыха на выходных всего один 20-футовый контейнер. Учитывая увлеченность молодой пары реализацией проектов «сделай сам», им удалось вложиться в весьма скромный. Экономия стала возможной лишь потому, что отец семейства владел навыками работы с многими инструментами, в особенности знал толк в металлообработке. Это помогло решить практически все задачи, связанные с трансформацией металлического объема, который пришлось адаптировать под нужды жилища, правильно вырезая отверстия для окон и дверей, а также укрепляя металлоконструкцию.Деревянный экстерьер и форма дома сделали его довольно примечательным.Разработкой дизайна занималась супруга, которая предусмотрительно в качестве главного отделочного материала выбрала натуральное дерево, способного увеличить экологическую безопасность объекта и его внутреннего пространства. С выбором она не прогадала, поскольку дерево не только практичный и безопасный материал, он придает строению и интерьеру нотку элегантности, основательности и уюта при любой температуре за его стенами. А еще позволяет видоизменять картинку восприятия индустриального объема на свое усмотрение, не создавая при этом дисгармонию.Перед домом обустроили деревянную террасу с зонами отдыха.Помимо экстерьера контейнерного дома, позволившего преобразовать его эстетику настолько, что никто и никогда не догадается о его первоначальной структуре, была пристроена крытая терраса, ставшая местом для отдыха и игр детишек на свежем воздухе. Здесь же обустроили зону барбекю и сделали бассейн. Продолжая идею деревянных строений, для укладки дорожек, использовали плитку, по цвету его напоминающую, а также выложили ее в виде паркета, елочкой, чтобы дополнить образ.При оформлении контейнерного дома предпочли дерево и открытую планировку.Если говорить об организации пространства, то ничего более рационального чем открытая планировка не придумаешь. Поскольку домик предназначался для временного нахождения, остановились на просторной гостиной с раскладывающимися диванами и оригинальном столике, который может выступать и в качестве журнального, и как обеденный, если на улице плохая погода.Компактная кухня тоже поместилась.Часть пространства была отдана под организацию благоустроенной ванной комнаты с душем, раковиной и туалетом, а в оставшуюся часть установили угловую кухню, пусть и весьма скромных размеров, но возить с собой готовую еду и посуду точно не приходится. Минимальный набор мебели и техники позволяет приготовить вкусности для семейства во время отдыха.Лэнс превратил 20-футовый грузовой контейнер в лесной домик.Лэнсу из Британской Колумбии (Канада) настолько надоело работать в офисе по 12 часов (проектировщиком нефтепроводов), что он решил бросить большой город, чтобы передохнуть и пожить в лесу. Для реализации своей идеи он приобрел старый 20-футовый грузовой контейнер и принялся за работу.Автономность обеспечивают инновационные системы и оборудование.Напомним: Внешние размеры 20-футорового контейнера более чем скромные: длина составляет 6,06 м при ширине – 2,44 м и высоте – 2,6 м. При этом внутреннее пространство без учета отделки (!) и того меньше. Зато его габариты и вес (2 тонны) значительно облегчают доставку и установку.Кровать выступает в роли скрытой системы хранения.У молодого энтузиаста был уже опыт строительства крошечного дома, но тогда он пошел по традиционному пути каркасного изготовления. Теперь же он решил испытать свои силы в преобразовании готового модульного объекта, пусть и стального, что, кстати сказать, делает дом более долговечным и устойчивым к капризам природных явлений. Учитывая навыки в проектировании, Лэнсу не составило труда распланировать внутреннее пространство контейнера.Благоустроенная кухня вдохновляет на кулинарные эксперименты.Чтобы вместить все, что ему требовалось для комфортной жизни вдали от цивилизации (домик установлен в глухом лесу), он увеличил длину контейнера на размер открытых ворот. Открытый торец позволил установить стену с окном от пола до потолка без лишних проблем с укреплением структуры контейнера. Благодаря пусть и небольшому увеличению внутреннего пространства удалось обустроить спальню с большой и удобной кроватью, что немаловажно для полноценного отдыха.Полноценная душевая контейнерного дома.В крошечном доме также предусмотрена благоустроенная кухня, где есть все для приготовления пищи, поскольку кафе и супермаркетов через дорогу не имеется. Для жизни одного человека ее оформление и наполнение вполне приемлемое, да и свободного места для передвижения предостаточно. Также Лэнсу удалось выкроить местечко и для полноразмерной душевой, а вот туалет он вынес на улицу. Молодой человек решил, что будет целесообразней, если туалет организует во флигеле, находящемся рядом с домиком, который выступает в роли мастерской, где предприимчивый отшельник не только установил необходимое оборудование для автономного жизнеобеспечения, он использует его и в качестве мастерской, «работая на себя».Фермеры из Южной Америки построили потрясающий контейнерный домик.Одно из самых удивительных превращений одного 20-футового контейнера обнаружено в Южной Америке, где фермеры, решили построить крошечный дом на своих плантациях сахарного тростника. Преобразованием они занимались самостоятельно, но несмотря на это дом получился настолько потрясающим, что могут позавидовать и именитые дизайнеры. А если учесть, что большая часть отделочных материалов – это регенерированная древесина, то остается лишь удивляться мастерству, прекрасному вкусу простых фермеров Пола и Кэти.Стильная гостиная находится сразу у входа.Авторы Novate.ru хотели обратить внимание на то, что для увеличения пространства супружеская пара пошла по несколько другому пути. Энтузиасты решили поднять потолок, чтобы обустроить более изолированную и просторную спальню. При этом наращенная часть представляет собой ленточную структуру остекления, что позволило впустить в дом большое количество солнечного света, визуально увеличив пространство. Этому поспособствовали и выбор белого цвета, и щедрое остекление нижнего уровня, и большая дверь, выполненная во французском стиле, и грамотное распределение зон, а также их наполнение.Столешница – настоящее произведение искусства.Скульптурная лестница ведет в спальню.Креативные владельцы заменили распашные ворота массивными деревянными дверями, этот материал стал основой оконных и дверных рам, фасад также спрятали за наборными панелями из переработанной древесины, окрасив ее в серый цвет, чтобы замаскировать индустриальное прошлое 20-футового контейнера.Светлая спальня на лофтовом уровне.Роскошная ванная комната.Если говорить об обустройстве жилого пространства, то в контейнерном доме имеется изысканная гостиная с кожаным диваном, благоустроенная кухня с просто умопомрачительной столешницей (Пол изготовил самостоятельно), полноценная ванная комната с душевой и туалетом, а также спальня, к которой ведет скульптурная лестница со скрытыми системами хранения. Стоит упомянуть, что домик фермеров, из-за удаленности от населенных пунктов, задумывался как автономный. Изначально были установлены солнечные панели со всем преобразующим оборудованием, система сбора, очистки и регенерации дождевой воды, септик для сточных вод.