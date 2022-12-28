Что приготовить со шпротами: 5 блюд, один вид которых вызывает аппетит

Шпроты – доступный многим продукт, который продаётся на полках любого магазина. Они отлично сочетаются с отварным рисом, картофелем или просто на хлеб, как в старые добрые времена. А ещё со шпротами можно приготовить энное количество простых, но вкусных блюд, с которыми справится даже начинающая хозяйка.
1. Бутерброд по-норвежски
Бутерброд со шпротами. \ Фото: google.com.ua.
Классическим бутербродом с сыром и колбасой уже никого не удивить, чего не скажешь о бутерброде по-норвежски. Хрустящие огурчики, упругие шпроты, луковые кольца и нежный плавленый сыр – ммм, так вкусно, что пальчики оближешь!
Ингредиенты:
• Хлеб ржаной - 4 ломтика;
• Шпроты - 8-12 шт;
• Сыр плавленый - 2-3 шт;
• Огурцы консервированные (или маринованные) - 2-3 шт;
• Лук красный (сладкий) - 1 шт;
• Шнитт-лук - 1 небольшой пучок;
• Яйца перепелиные - 4 шт;
• Редиска - 4 шт.
Бутерброд по-норвежски. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Сырок разрезать на несколько частей;
• Переложить в сотейник;
• Добавить пару столовых ложек воды;
• Поставить на медленный огонь;
• Растопить (периодически помешивая);
• Довести до кипения и снять с огня;
• Затем добавить мелко нарезанные огурцы;
• Хорошо перемешать и остудить до комнатной температуры;
• Ломтики хлеба хорошенько смазать сырной массой;
• Сверху выложить несколько шпротов, нарезанный кольцами лук, половинку отварного вкрутую перепелиного яйца, несколько тонко нарезанных кружочков редиски;
• Всё тщательно посыпать мелко рубленным шнитт-луком.
2. Салат
Рыбный салат. \ Фото: .yandex.ua
Рыбный салат – далеко не новшество в мире кулинарии, но если его разбавить хрустящими сухариками и вместо привычных многим рыбных консервов положить шпроты – получится своеобразное блюдо с лёгким копчёным вкусом.
Ингредиенты:
• Шроты - 1 банка;
• Горошек консервированный - 1 банка;
• Огурцы консервированные - 2 шт;
• Лук - 1 шт;
• Морковка - 1 шт;
• Яйца - 3 шт;
• Майонез - 3-4 ст.л;
• Соль - по вкусу;
• Хлеб - 0,5 буханки.
Салат со шпротами. \ Фото: glutenfreemama.ru.
Способ приготовления:
• Хлеб нарезать кубиком 0,5*0,5;
• Выложить на противень и отправить в разогретую до 200 градусов духовку;
• Хорошенько подсушить;
• Затем достать из духовки и дать остыть;
• Переложить в миску;
• За 5-7 минут перед подачей залить шпротным маслом и перемешать;
• Яйца отварить вкрутую;
• Остудить;
• Очистить и нарезать кубиком 0,5*0,5;
• Морковку вымыть, очистить, отварить и нарезать таким же кубиком, как и яйца;
• Лук измельчить;
• Огурцы нарезать точно также, как и морковку;
• Шпроты нарезать кусочками или размять вилкой;
• Добавить яйца, морковку, горошек, лук;
• Приправить солью и заправить майонезом;
• Аккуратно перемешать и тут же добавить сухарики;
• Ещё раз перемешать;
• Подавать к столу.
3. Лаваш с начинкой из шпрот
Лаваш с начинкой из шпрот. \ Фото: ms.womanexpertus.com.
Нет времени на полноценную готовку? Не беда. На помощь спешит лаваш с начинкой из шпротов. Быстро, вкусно и очень удобно.
Ингредиенты:
• Шпроты - 1 банка;
• Яйца - 2 шт;
• Лаваш тонкий - 1 лист;
• Соль и молотый перец - по вкусу;
• Зелёный лук - 2-3 стебля;
• Укроп и петрушка свежая - 3-4 стебля.
Лавашные рулетики. \ Фото: sp.depositphotos.com.
Способ приготовления:
• Зелень вымыть;
• Дать стечь воде и мелко нарезать;
• Яйца отварить в крутую;
• Остудить и очистить;
• Затем натереть на крупную тёрку;
• Шпроты размять вилкой вместе с маслом из банки;
• После смешать с отварными яйцами, укропом, петрушкой и зелёным луком;
• Приправить солью и перцем;
• Хорошенько перемешать;
• Получившуюся начинку выложить на лаваш равномерным слоем;
• Сформировать рулет;
• Перед подачей нарезать на порции.
4. Суп
Суп со шпротами. \ Фото: google.com.ua.
Зимой всегда хочется тепла и уюта, впрочем, это касается не только пледов, объятий и шерстяных носочков, а и еды, которая не хуже горячих напитков может согреть. Например, рисовый суп со шпротами, украшенный яркой зеленью, так похожей на отголоски весны, что уже не за горами.
Ингредиенты:
• Шпроты - 2 банки;
• Картошка среднего размера - 5-6 шт;
• Рис - 0,5 стакана;
• Лук - 1 шт;
• Морковка - 1 шт;
• Лавровый лист - 2 шт;
• Перец горошком серый - 5 шт;
• Соль - по вкусу;
• Зелень свежая - несколько веточек.
Шпротный суп. \ Фото: delfi.lv.
Способ приготовления:
• Картошку и морковку вымыть;
• Очистить;
• Картошку нарезать соломкой или кубиком;
• Морковку натереть на средней тёрке;
• Лук измельчить;
• В сковороду влить несколько ложек масла из-под шпрот;
• И обжарить на нём лук с морковкой (примерно 7-10 минут);
• Картофель залить водой и отправить на огонь;
• Довести до кипения и убавить огонь до среднего;
• Готовить 10 минут;
• Затем добавить зажарку;
• Всыпать тщательно промытый под проточной водой рис;
• Бросить перец горошком, лавровый лист;
• Приправить солью;
• Варить 20-25 минут;
• За 5-7 минут до готовности добавить шпроты (без масла);
• Перед подачей посыпать мелко рубленной зеленью.
5. Запечённый картофель со шпротами
Вкуснейший запечённый картофель. \ Фото: ok.ru.
С курицей, говядиной, свининой, грибами, овощами, с сыром – всё это печёная картошка, к которой мы так привыкли. Но существует ещё один весьма необычный рецепт… со шпротами. Звучит немного странно, согласитесь? И тем не менее, получается очень и очень вкусно.
Ингредиенты:
• Картошка равномерная среднего размера - 8 шт;
• Шпроты - 1 банка;
• Сыр копчёный - 200 г;
• Помидоры коктейльные - 8-10 шт;
• Соль крупная - по вкусу;
• Перец полотый - по вкусу;
• Розмарин и тимьян - по 0,5 ч.л;
• Лук зелёный - 1 пучок;
• Сливки - 1 стакан;
• Чеснок - 2-3 зубка.
Запечённый картофель. \ Фото: buzzfeed.com.
Способ приготовления:
• Картошку хорошенько вымыть (при желании очистить);
• Тщательно просушить на бумажных полотенцах;
• Разрезать вдоль на две части;
• Проткнуть зубочисткой в нескольких местах;
• Посыпать крупной солью и молотым перцем;
• Переложить на противень, предварительно застелив бумагой для запекания;
• Отправить в разогретую до 220 градусов духовку на 40-45 минут
• В это время шпроты переложить в миску (масло слить);
• Размять вилкой;
• Сыр натереть и добавить к шпротам;
• Лук измельчить и добавить в миску к остальным ингредиентам;
• Помидоры разрезать на четыре части;
• Переложить в миску;
• Заправить сливками;
• Добавить соль и перец по вкусу, а также пропущенный через пресс чеснок;
• Всё аккуратно перемешать;
• Картошку достать из духовки;
• Получившуюся массу аккуратно и равномерно распределить по картофельным половинкам;
• Противень с картошкой вновь поставить в духовку на 5-7 минут (или до тех пор, пока сыр не расплавится);
• Перед подачей можно посыпать свежей зеленью.
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