Угасшая звезда Бетти Пейдж: Из-за чего королева пин-апа провела 10 лет в психиатрической клинике

Модель в юности | Фото: 24smi.org

Модель в юности | Фото: nastroy.net

Американская фотомодель и актриса Бетти Пейдж | Фото: nastroy.net

Один из самых знаменитых образов Бетти Пейдж | Фото: nastroy.net

Королева пин-апа Бетти Пейдж | Фото: nastroy.net, 24smi.org

Модель в юности | Фото: 24smi.org

Американская фотомодель и актриса Бетти Пейдж | Фото: disgustingmen.com

Фотосессия *Бетти в джунглях* | Фото: 24smi.org

Одна из самых желанных женщин Америки 1950-х гг. | Фото: disgustingmen.com

Фотосессия *Бетти в джунглях* | Фото: bigpicture.ru

Королева пин-апа Бетти Пейдж | Фото: topspiski.com, nastroy.net

Одна из самых желанных женщин Америки 1950-х гг. | Фото: topspiski.com

Бетти Пейдж и Ричард Арбиб | Фото: 24smi.org

Бетти Пейдж в зрелые годы | Фото: sneg.tv

Анна Николь Смит, Бетти Пейдж и Памела Андерсон, 2003 (на тот момент Бетти было 80 лет) | Фото: bigpicture.ru

Оливия де Берардинис, Хью Хефнер и Бетти Пейдж в старости | Фото: 24smi.org