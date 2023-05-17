Угасшая звезда Бетти Пейдж: Из-за чего королева пин-апа провела 10 лет в психиатрической клинике

11 декабря 2008 г. ушла из жизни Бетти Пейдж. В 1950-х гг. ее имя было известно всем – она прославилась как самая публикуемая модель в истории США, актриса и королева стиля пин-ап. Ее называли эталоном красоты и одной из самых желанных женщин ХХ в. Позже ей подражали многие звезды Голливуда, а о самой Бетти Пейдж, карьера которой продолжалась всего 7 лет, долгие годы ничего не было слышно. Что случилось с «темным ангелом», куда она исчезла на пике популярности и почему оказалась постоянной пациенткой психиатрической клиники – далее в обзоре.
Модель в юности | Фото: 24smi.org
Детские годы Бетти Пейдж были тяжелыми. Ее родители развелись, когда ей было 10 лет, на нее легли обязанности по уходу за младшими сестрами. Мать постоянно пропадала на работе, из-за чего дети периодически жили в протестантском приюте. С юности Бетти мечтала стать кинозвездой и занималась в школе актерского мастерства. В 24 года она переехала в Нью-Йорк, где первые 3 года ей пришлось работать секретарем, пока судьба не свела ее с полицейским, увлекающимся фотографией. Именно он и порекомендовал ей попробовать себя в качестве модели. Интересно то, что непрофессионал подготовил первое портфолио будущей звезды в стиле пин-ап и создал ей имидж роковой женщины: ярко-красные губы, черные волосы со спадающей на лоб челкой, чулки в сеточку, шпильки.
Модель в юности | Фото: nastroy.net
Американская фотомодель и актриса Бетти Пейдж | Фото: nastroy.net
Бетти Пейдж охотно позировала обнаженной и вскоре стала звездой №1 в жанре эротической фотографии. Ее фотографии печатали на открытках, плакатах и в журналах, раскрепощенную красавицу называли самой желанной женщиной Америки начала 1950-х гг. Сотрудничество с фотографами Мег Райли, Ирвином Клоу и Кассом Карром превратило ее в «королеву пин-апа». Параллельно Бетти Пейдж занималась кинокарьерой. Она сыграла несколько ролей в телепроектах и в театрах Бродвея. Там она выступала все в том же амплуа роковой соблазнительницы.
Один из самых знаменитых образов Бетти Пейдж | Фото: nastroy.net
Самым знаменитым снимком Бетти Пейдж стала фотография на развороте январского номера журнала «Playboy», где она позировала обнаженной в новогодней шапке, стоя на коленях перед елкой. Хью Хефнер о ней говорил: «Я считаю, что она была замечательной женщиной, знаковой фигурой в поп-культуре, которая повлияла на сексуальность, вкус в моде, тем, кто оказал огромное влияние на наше общество». После этого модель получила титул «Мисс пин-ап», ее называли «темным ангелом» и порочным воплощением Мэрилин Монро. Визитной карточкой модели считают также серию фотографий Банни Ягер «Бетти в джунглях», на которых она позировала в леопардовом купальнике.
Королева пин-апа Бетти Пейдж | Фото: nastroy.net, 24smi.org
Модель в юности | Фото: 24smi.org
Один из фотографов, работавший с Бетти Пейдж, так о ней отзывался: «Ей никогда не приходилось объяснять, что нужно делать. Точно знала, как вести себя перед камерой. Как будто это было у нее в крови. Она получала удовольствие, демонстрируя себя. И еще были беззаботность, дружелюбие и добродушие. И невинность, которую было очень важно показать».
Американская фотомодель и актриса Бетти Пейдж | Фото: disgustingmen.com
Фотосессия *Бетти в джунглях* | Фото: 24smi.org
Карьера «королевы пин-апа» продолжалась всего 7 лет – с 1950 по 1957 гг. После этого Бетти Пейдж неожиданно заявила о своем уходе из шоу-бизнеса. Тогда ходили слухи о том, что на ее решение повлиял громкий скандал, разразившийся после смерти молодого человека во время сексуальных экспериментов с веревками – его квартира была увешана пикантными снимками Бетти Пейдж. Причиной его смерти назвали «те неприличные фотографии». Начались судебные разбирательства, фотографов Ирвина и Полу Клоу вызвали в суд, и чтобы избежать ответственности, они уничтожили большую часть снимков с Бетти.
Одна из самых желанных женщин Америки 1950-х гг. | Фото: disgustingmen.com
Фотосессия *Бетти в джунглях* | Фото: bigpicture.ru
Сама модель этот инцидент не комментировала, а по поводу своих снимков на склоне лет говорила: «Меня не мучали укоры совести. Я не вкладывала в эти фотографии сексуальный подтекст. Веревка была просто веревкой, кляп – просто кляпом, а туфли и черный корсет – просто костюмом. Пола сказала, это особенные заказы для особенных клиентов. Им нравилось видеть связанных девушек, высокие каблуки, кнут. Что же, человек имеет право на маленькие прихоти. Думала так тогда и сейчас так считаю».
Королева пин-апа Бетти Пейдж | Фото: topspiski.com, nastroy.net
В одном из немногочисленных интервью Бетти заявила о том, что в конце 1950-х гг. стала убежденной христианкой, и что ее религиозные взгляды больше не позволяли ей сниматься обнаженной. В 1960-е гг. она даже хотела стать христианским миссионером в Африке, но ей не позволили из-за предыдущих двух разводов. Тем не менее она работала в церковной общине. Даже после того, как она исчезла со страниц журналов и с экранов, ее образ не терял популярности, и многие звезды подражали «темному ангелу». В их числе были Деми Мур, Мадонна, Наталия Орейро, Кэти Перри, Дита фон Тиз. О ее жизни было написано множество книг и сняты фильмы «Бетти Пейдж: Темный ангел» и «Непристойная Бетти Пейдж».
Одна из самых желанных женщин Америки 1950-х гг. | Фото: topspiski.com
Долгие годы о Бетти Пейдж ничего не было слышно. Она перестала давать интервью и запрещала себя фотографировать в зрелом возрасте. А если к ней кто-то подходил на улице и спрашивал: «Вы случайно не Бетти Пейдж?», она отвечала: «А кто это?» В 1990-е гг. журнал «Пентхауз» даже предложил награду в 1000 долларов любому, кто сможет доказать, жива ли еще королева пин-апа, и где она находится.
Бетти Пейдж и Ричард Арбиб | Фото: 24smi.org
Самая желанная женщина Америки оказалась очень несчастлива в личной жизни и так и не смогла построить семью. Еще в 20 лет она в первый раз вышла замуж, но вскоре после свадьбы муж ушел в армию, и спустя 4 года этот брак распался. Когда Бетти занялась карьерой модели и актрисы, она не думала о серьезных отношениях и ограничивалась мимолетными романами. Некоторое время она встречалась с промышленным дизайнером Ричардом Арбибом, но семья в их планы не входила.
Бетти Пейдж в зрелые годы | Фото: sneg.tv
Только после завершения карьеры Бетти вышла замуж в 1958 г., но спустя 5 лет брак распался. В 1967 г. она вышла замуж в третий раз, но и эти отношения продлились всего 5 лет. Женщина не смогла найти общий язык с тремя детьми мужа от первого брака, а своих детей у нее не было. Этот развод стал последней каплей для отчаявшейся Бетти – ее мечты о большой семье не осуществились, и она погрузилась в глубокую депрессию.
Анна Николь Смит, Бетти Пейдж и Памела Андерсон, 2003 (на тот момент Бетти было 80 лет) | Фото: bigpicture.ru
Позже стало известно, что в 1978 г. королева пин-апа попала с нервным срывом в психиатрическую больницу, а потом оставалась ее пациенткой почти 10 лет. Когда Бетти попала в психиатрическую больницу, ей поставили диагноз «шизофрения». На протяжении 20 месяцев экс-модель проходила курс лечения, но это не дало желаемых результатов. После того, как она напала на своего домовладельца, ее снова поместили в лечебницу, где на этот раз она задержалась на долгие годы. Только в 1992 г. ее освободили из-под надзора. Последние годы Бетти Пейдж провела в беззвестности и забвении. Все эти печальные события подорвали ее здоровье. В 2008 г. у Бетти Пейдж случился сердечный приступ, после чего она впала в кому. 11 декабря того же года она скончалась в возрасте 85 лет.
Оливия де Берардинис, Хью Хефнер и Бетти Пейдж в старости | Фото: 24smi.org
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