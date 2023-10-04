Дружба с Папами, роман с женщиной и др факты о скандинавской королеве

Ранние годы

Портрет короля Швеции Густава II Адольфа.







Коронация и регентство молодой королевы

Слева направо: Кристина Шведская. \ Современный портрет Марии Элеоноры, демонстрирующий сходство с ее дочерью Кристиной.

Борьба за мир в Европе

Диспут Кристины и Декарта, который переехал из Франции в Стокгольм по приглашению королев. \ Фото: bing.com.

Замок Тре Кронор. \ Фото: en.wikipedia.org.

Покровительница искусств

Карусель во дворе Палаццо Барберини в честь Кристины Шведской 28 февраля 1656 года, Ф. Лаури. Холст, масло. Городской музей Палаццо Браски, Рим. \ Фото: en.wikipedia.org.

Слева направо: Портрет Кристины в молодости. \ Трон королевы Кристины.

Противоречивая королева

Кристина Шведская работы Себастьяна Бурдона, 1653 год, Музей Прадо. \ Фото: en.wikipedia.org.

Слева направо: Королева Кристина, портрет Якоба Фердинанда Воэта. \ Эбба Спарре вышла замуж в 1652 году за брата Магнуса Габриэля де ла Гарди, картина Себастьяна Бурдона.

Королева скандалов

Королева Кристина в палаццо Корсини, Педер Хенрик Кристиан Зартманн, 1908 год. \ Фото: blogspot.com.

Слева направо: бюст королевы Кристины. \ Персидское пальто, принадлежавшее Кристине, вероятно, сотканное при правительстве шаха Аббаса II (1586–1628 годы).

Рим

Изображение Кристины на эрфуртской монете номиналом 10 дукатов 1645 года. Между 1631 и 1648 годами, во время Тридцатилетней войны, Эрфурт был оккупирован шведскими войсками. \ Фото: i.pinimg.com.

Отречение Кристины от престола в 1654 году, рисунок Эрика Ёнссона Дальберга. \ Фото: bing.com.

Наследие

Слева направо: Королева Швеции Кристина работы Томаса Фриска (2000 год) в Хальмстаде, Швеция. \ Саркофаг Кристины в обширном папском склепе в Ватикане.