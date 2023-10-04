Дружба с Папами, роман с женщиной и др факты о скандинавской королеве

Фраза, написанная Лорел Тэтчер Ульрих: «Хорошо воспитанные женщины редко творят историю» - стала популярным лозунгом, который часто печатают на футболках и пишут на плакатах во время феминистских маршей. Этот лозунг также очень хорошо применим к скандинавской королеве Кристине, чья жизнь была полна перипетий. Война, мир, искусство, литература, философия и политические интриги сопровождали каждый её шаг. Она добилась собственной свободы мысли на закате Ренессанса и на ранних этапах эпохи Просвещения, а также вошла в историю, ведя себя вопреки норме.
Ранние годы
Портрет короля Швеции Густава II Адольфа.
Родившаяся в декабре 1626 года в Стокгольме Кристина Августа Васа Шведская, позже сменившая имя на Кристину Александру, была дочерью короля Густава II Адольфа и Марии Элеоноры Бранденбургской. В день её рождения и, по крайней мере, в течение нескольких минут женщины, которые оставались рядом с её матерью Марией Элеонорой во время родов, думали, что Кристина — мальчик. Вскоре выяснилось, что она всё-таки девочка. Это стало неожиданностью, поскольку её отец, король, хотел мальчика, но Густав II Адольф всё равно отпраздновал рождение Кристины так, как будто она была наследницей мужского пола. В XVII веке шведские законы позволяли незамужней дочери занять трон, и таким образом Кристина стала наследницей короля. Ребёнком Кристина проводила большую часть времени со своим отцом в замке Тре Кронор, где она родилась. Густав с юных лет воспитывал свою дочь как подобает правителю так, как это делал для него раньше его отец.
Коронация и регентство молодой королевы
Слева направо: Кристина Шведская. \ Современный портрет Марии Элеоноры, демонстрирующий сходство с ее дочерью Кристиной.
После того, как Густав неоднократно оказывался на волосок от пушек и пуль, в Стокгольм пришли ужасные новости. Король погиб на поле боя. После смерти отца Кристина стала избранной королевой в возрасте шести лет. Она находилась на попечении матери, с которой у неё не сложились тёплые отношения, и своей тёти Катарины, с которой она ладила гораздо лучше. Высший совет дворян во главе с канцлером Акселем Оксенштерной управлял страной до совершеннолетия Кристины. Воспитанная не как принцесса, а как принц, Кристина начала своё образование, чтобы стать королевой. Она хорошо разбиралась во многих темах, таких как политика, история, языки (включая греческий, иврит и арабский), математика, фехтование, стрельба и верховая езда. Интеллектуально одарённая, она любила изучать всё и вся. Её ум был настолько ясен, что члены совета допускали её на собрания уже в четырнадцать лет. Когда Кристина Шведская достигла совершеннолетия, в 1644 году, в возрасте восемнадцати лет, она была официально коронована королевой.
Борьба за мир в Европе
Диспут Кристины и Декарта, который переехал из Франции в Стокгольм по приглашению королев. \ Фото: bing.com.
Тем временем в Европе бушевала Тридцатилетняя война, приведшая к гибели восьми миллионов европейцев после протестантской реформации и религиозных конфликтов, которые противостояли католикам и протестантам. Начало правления Кристины в качестве королевы было бурным, поскольку она пыталась сдерживать внешние европейские конфликты и внутреннее классовое соперничество. Её страна тоже страдала от финансовых проблем, поскольку она вела довольно расточительный образ жизни и стала настолько непопулярна, из-за чего назревали общественные волнения.
Замок Тре Кронор. \ Фото: en.wikipedia.org.
В вопросах внешней политики Кристина была сторонницей мира. Она поссорилась с Акселем Оксенштерной по поводу войны, бушующей в Европе, поскольку хотела, чтобы она немедленно прекратилась. Он этого не сделал. В конце концов Аксель согласился подписать мир с Данией по её требованию. Кристина сыграла важную дипломатическую роль в подписании Вестфальского мира. Этот договор положил конец Тридцатилетней войне. После Вестфальского мира Европа изменилась навсегда: Испания потеряла свой контроль над Нидерландами, Франция доминировала на политическом ландшафте, а Швеция стала владыкой Балтийского моря.
Покровительница искусств
Карусель во дворе Палаццо Барберини в честь Кристины Шведской 28 февраля 1656 года, Ф. Лаури. Холст, масло. Городской музей Палаццо Браски, Рим. \ Фото: en.wikipedia.org.
Помимо своего стремления к миру, Кристина приобрела репутацию благодаря своей любви к искусству. Она была страстно увлечена книгами, картинами, рукописями, астрономией и всеми другими науками. Сам Рене Декарт преподавал ей философию при дворе. Королева также основала первую шведскую газету Post-och Inrikes Tidningar.
Слева направо: Портрет Кристины в молодости. \ Трон королевы Кристины.
Во время её правления в столицу Швеции стекались художники, музыканты, театральные актёры и оперные певцы. Она пригласила к своему двору Антуана де Болье и его балетную труппу, а также итальянскую оперную труппу и голландскую театральную труппу. Будучи заядлой слушательницей музыки, она также пригласила французский оркестр посетить её двор. В то время Стокгольм заслужил лестный титул «Северных Афин». Сама королева вскоре стала известна как «Минерва Севера» при дворах по всей Европе, где её сравнивали с римской богиней искусств, мудрости и войны.
Противоречивая королева
Кристина Шведская работы Себастьяна Бурдона, 1653 год, Музей Прадо. \ Фото: en.wikipedia.org.
Однако члены совета Кристины были обеспокоены её легкомыслием. Её любовь к роскоши и восхищение прекрасными вещами в жизни не знали границ. Она стала финансово обеспеченной только в 1681 году, после многих лет нетрадиционной жизни. Нарушив традицию, поскольку её отец до неё был лютеранином, Кристина тайно приняла католицизм во время своего правления. Возможно, она также была влюблена в другую женщину, Эббу Спарре, свою протеже, которая была её ровесницей, и она никогда не хотела выходить замуж или рожать наследников. Поэтому её двоюродный брат Карл X Густав, по её просьбе, стал её преемником. Он был избран королём в 1654 году после того, как она отреклась от престола.
Слева направо: Королева Кристина, портрет Якоба Фердинанда Воэта. \ Эбба Спарре вышла замуж в 1652 году за брата Магнуса Габриэля де ла Гарди, картина Себастьяна Бурдона.
Кристина оставила Эббу, так как та вышла замуж, хотя и очень скучала по ней, о чём писала в своих письмах. Её следующей остановкой был Рим, где её приветствовал сам папа Александр VII. Там её любили, так как она была интеллектуалкой с хорошими манерами и подружилась с кардиналом Дечио Аццолино. Кристина открыла салон, где снова стала покровительницей искусств. Уважаемая как интеллектуалка в Вечном городе, её, казалось бы, бесконечная жажда знаний восхищала современников.
Королева скандалов
Королева Кристина в палаццо Корсини, Педер Хенрик Кристиан Зартманн, 1908 год. \ Фото: blogspot.com.
В Риме Кристина остановилась сначала в палаццо Фарнезе, затем в Палаццо Корсини, в то время известном как Палаццо Риарио. В этом последнем дворце и по сей день хранятся шедевры, такие как «Триумф божественного провидения» Пьетро да Кортоны, портрет Генриха VIII Ганса Гольбейна и Святого Иоанна Крестителя Караваджо. Она также была покровительницей скульптора Бернини. Королева основала Академию Аркадии, академию философии и литературы, которая и по сей день находится в Риме.
Даже после того, как Кристина отреклась от престола, она по-прежнему была известна своей политической хитростью. Во время поездки в Париж в 1656 году она вступила в заговор с кардиналом Мазарини, главным министром при Людовике XIV, чтобы стать королевой Неаполя, в то время находившегося под властью Испании. Задержки сорвали их план, и маркиз Мональдеско, друг Кристины, предупредил Неаполь об их намерениях. Мазарини отменил этот план.
Слева направо: бюст королевы Кристины. \ Персидское пальто, принадлежавшее Кристине, вероятно, сотканное при правительстве шаха Аббаса II (1586–1628 годы).
Участие королевы Кристины в Неаполе стало ударом по её репутации, когда это разразилось политическим скандалом. В, казалось бы, нехарактерном для Кристины приступе насилия она приказала убить маркиза Мональдеско. После этого кровопролития Франция и Испания подписали Пиренейский мирный договор в 1659 году, сведя на нет её попытки стать королевой Неаполя, а папа Александр VII не приветствовал возвращение Кристины в Рим.
Рим
Изображение Кристины на эрфуртской монете номиналом 10 дукатов 1645 года. Между 1631 и 1648 годами, во время Тридцатилетней войны, Эрфурт был оккупирован шведскими войсками. \ Фото: i.pinimg.com.
После своего изгнания папой Римским Кристина продолжала путешествовать по Европе. Она совершила две поездки в Швецию. В 1667 году, во время остановки в Гамбурге, королева попыталась завладеть польской короной. Это новое политическое участие также оказалось провальным. Кристина спровоцировала ещё один политический скандал, очень похожий на тот, который она оставила после себя в Париже. Однако на этот раз она заручилась поддержкой папы римского, ныне Климента IX, и была приглашена обратно в Рим.
Королева оставалась там до самой своей смерти. Будучи подругой четырёх пап, Кристина Шведская также участвовала в политике Ватиканской церкви, когда призывала к войне против Османской империи. Несмотря на то, что её политическая хитрость вызывала скандалы при европейских дворах, которые она посещала на протяжении всей своей жизни, Кристину помнят за ее покровительство искусству, её картины из Венецианской школы искусств и её коллекцию множества книг и рукописей. Её коллекция и сегодня хранится в библиотеке Ватикана.
Отречение Кристины от престола в 1654 году, рисунок Эрика Ёнссона Дальберга. \ Фото: bing.com.
Кристина выступала за свободу мысли, открыла Тординону, первый публичный оперный театр Рима; создавала благотворительные организации и добивалась более толерантной атмосферы в городе. Будучи защитницей религиозных меньшинств, она выступала в защиту еврейского населения Рима и поддержала гугенотов в письме, опубликованном в «Новой литературной республике».
Наследие
Слева направо: Королева Швеции Кристина работы Томаса Фриска (2000 год) в Хальмстаде, Швеция. \ Саркофаг Кристины в обширном папском склепе в Ватикане.
Кристина умерла в 1689 году в Риме, Италия, в возрасте шестидесяти трёх лет. Её могила находится в базилике Святого Петра, где по сей день стоит памятник, выполненный Карло Фонтана. Только четыре женщины, включая её, похоронены в базилике Святого Петра. Родившаяся в королевской семье, которая поощряла ее образование, она была скандинавской королевой, покровительницей искусств и политической фигурой. Кристина была всем этим и даже больше. Многогранная женщина, она отказалась от брака и своего трона, чтобы путешествовать по Европе, как ей заблагорассудится, даже когда пыталась дергать за ниточки сама и оставляла за собой политические скандалы. Вся её жизнь, от восшествия на шведский престол до смерти в 1689 году, может принести ей титул, как выразилась бы Лорел Тэтчер Ульрих, женщины с плохим поведением, вошедшей в историю.
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