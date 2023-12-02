История поросёнка, который вырос с пятью псами и ведет себя совсем не по-свински

Необычная дружба поросенка с собаками.
«В волчьей стае жить – по-волчьи выть», - гласит известная пословица. А вот если жить с пятью очаровательными псами, то и сам волей-неволей станешь на них похожим. Даже если сам ты – декоративный поросенок.
Вся компания в сборе.
Шестилетняя вьетнамская свинья по кличке Чоудер ни в чем не уступает собакам, которые живут вместе с ней. Выросшие вместе, эти ребята отлично ладят и проводят совместный досуг. Чоудер перенял многие повадки своих сводных братьев и сестер. В природе такая дружба едва была бы возможно, а под одной крышей соседство не вызывает дискомфорта. Интересно, что по отношению к Шелби Мадер, хозяину этого необычного питомника, поросенок проявляет не менее теплые чувства, чем собаки. Его сердце наполнено любовью, а по характеру он игрив и энергичен.
Поросенок Чоудер вырос с собаками и перенял их повадки.
Хозяева декоративных свиней уверяют, что их питомцы контактны и прекрасно поддаются воспитанию. Чоудер обожает быть в компании с Шелби, особенно ему по душе ласка. Поросенок с удовольствием разрешает себя обнимать и тискать. Шелби рассказывает, что в своих питомцах видит отражение своей натуры: «Их счастье и благополучие, их жизни зависят от меня, и я никогда не подведу этих ребят», - говорит он. Чоудер не делает никаких различий между своими питомцами: все вместе они играют во дворе, и все шестеро – носят одинаковые ошейники. Правда, у каждого свой особый размер. О жизни чудо-питомцев Шелби рассказывает своим подписчикам в сети Инстаграм, блог пользуется большой популярностью.
Свой среди своих.
Чоудер - прекрасный питомец, который любит ласку.
Поросенок, выросший в окружении собак.
Питомцы бывают разные, но всегда одинаково любимые.
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