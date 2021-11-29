25 красивейших снимков с высоты птичьего полета, от которых у вас закружится голова

Суть проекта AirPano — съемка сферических панорам с воздуха. Дроны, воздушные шары, метеозонды, вертолеты, самолеты и даже дирижабли — ребята снимают буквально со всего! Со временем хобби двоих москвичей превратилось во всемирно признанный фотопроект с ворохом наград.
Публикуем подборку вдохновляющих снимков, глядя на которые, невозможно поверить, что кое-кто в AirPano когда-то начинал фотографировать на простую «мыльницу».
Риомаджоре, Чинкве-Терре, Италия
Верхний сад Петергофа, Санкт-Петербург, Россия
Острова Вайяг, архипелаг Раджа Ампат, Индонезия
Айя-Софья и Босфор, Стамбул, Турция
Каньон «Подкова» на реке Колорадо, Аризона, США
Водопад Чурун-меру, Венесуэла
Сан-Франциско, США
Гостиница-остров, Мальдивы
Музей деревянного зодчества, Суздаль, Россия
Храм Святого Семейства, Барселона, Испания
Цветочные поля, Нидерланды
Центр Лиссабона и Мост 25 апреля, Португалия
Церковь Покрова на Нерли, Боголюбово, Россия
Запретный город, Пекин, Китай
Извержение вулкана Плоский Толбачик, Камчатка, Россия
Казанский кремль, Казань, Россия
Рисовые поля, провинция Юньнань, Китай
Чески-Крумлов, Чехия
Озеро Цяньдаоху, Ханчжоу, Китай
Эйфелева башня и дворец Шайо, Париж, Франция
Монастырь Святой Троицы, Метеоры, Греция
Национальный парк Двенадцать апостолов, Виктория, Австралия
Тадж-Махал, Агра, Индия
Водопад Игуасу, Аргентина и Бразилия
Храм Ангкор Ват, Сиемреап, Камбоджа
Северный полюс
Рио-де-Жанейро, Бразилия
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Суть проекта AirPano — съемка сферических панорам с воздуха. Дроны, воздушные шары, метеозонды, вертолеты, самолеты и даже дирижабли — ребята снимают буквально со всего! Со временем хобби двоих москвичей превратилось во всемирно признанный фотопроект с ворохом наград.
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