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25 красивейших снимков с высоты птичьего полета, от которых у вас закружится голова

Суть проекта AirPano — съемка сферических панорам с воздуха. Дроны, воздушные шары, метеозонды, вертолеты, самолеты и даже дирижабли — ребята снимают буквально со всего! Со временем хобби двоих москвичей превратилось во всемирно признанный фотопроект с ворохом наград.

25 красивейших снимков с высоты птичьего полета, от которых у вас закружится голова

Публикуем подборку вдохновляющих снимков, глядя на которые, невозможно поверить, что кое-кто в AirPano когда-то начинал фотографировать на простую «мыльницу».

Риомаджоре, Чинкве-Терре, Италия

25 красивейших снимков с высоты птичьего полета, от которых у вас закружится голова

Верхний сад Петергофа, Санкт-Петербург, Россия

25 красивейших снимков с высоты птичьего полета, от которых у вас закружится голова

Острова Вайяг, архипелаг Раджа Ампат, Индонезия

25 красивейших снимков с высоты птичьего полета, от которых у вас закружится голова

Айя-Софья и Босфор, Стамбул, Турция

25 красивейших снимков с высоты птичьего полета, от которых у вас закружится голова

Каньон «Подкова» на реке Колорадо, Аризона, США

25 красивейших снимков с высоты птичьего полета, от которых у вас закружится голова

Водопад Чурун-меру, Венесуэла

25 красивейших снимков с высоты птичьего полета, от которых у вас закружится голова

Сан-Франциско, США

25 красивейших снимков с высоты птичьего полета, от которых у вас закружится голова

Гостиница-остров, Мальдивы

25 красивейших снимков с высоты птичьего полета, от которых у вас закружится голова

Музей деревянного зодчества, Суздаль, Россия

25 красивейших снимков с высоты птичьего полета, от которых у вас закружится голова

Храм Святого Семейства, Барселона, Испания

25 красивейших снимков с высоты птичьего полета, от которых у вас закружится голова

Цветочные поля, Нидерланды

25 красивейших снимков с высоты птичьего полета, от которых у вас закружится голова

Центр Лиссабона и Мост 25 апреля, Португалия

25 красивейших снимков с высоты птичьего полета, от которых у вас закружится голова

Церковь Покрова на Нерли, Боголюбово, Россия

25 красивейших снимков с высоты птичьего полета, от которых у вас закружится голова

Запретный город, Пекин, Китай

25 красивейших снимков с высоты птичьего полета, от которых у вас закружится голова

Извержение вулкана Плоский Толбачик, Камчатка, Россия

25 красивейших снимков с высоты птичьего полета, от которых у вас закружится голова

Казанский кремль, Казань, Россия

25 красивейших снимков с высоты птичьего полета, от которых у вас закружится голова

Рисовые поля, провинция Юньнань, Китай

25 красивейших снимков с высоты птичьего полета, от которых у вас закружится голова

Чески-Крумлов, Чехия

25 красивейших снимков с высоты птичьего полета, от которых у вас закружится голова

Озеро Цяньдаоху, Ханчжоу, Китай

25 красивейших снимков с высоты птичьего полета, от которых у вас закружится голова

Эйфелева башня и дворец Шайо, Париж, Франция

25 красивейших снимков с высоты птичьего полета, от которых у вас закружится голова

Монастырь Святой Троицы, Метеоры, Греция

25 красивейших снимков с высоты птичьего полета, от которых у вас закружится голова

Национальный парк Двенадцать апостолов, Виктория, Австралия

25 красивейших снимков с высоты птичьего полета, от которых у вас закружится голова

Тадж-Махал, Агра, Индия

25 красивейших снимков с высоты птичьего полета, от которых у вас закружится голова

Водопад Игуасу, Аргентина и Бразилия

25 красивейших снимков с высоты птичьего полета, от которых у вас закружится голова

Храм Ангкор Ват, Сиемреап, Камбоджа

25 красивейших снимков с высоты птичьего полета, от которых у вас закружится голова

Северный полюс

25 красивейших снимков с высоты птичьего полета, от которых у вас закружится голова

Рио-де-Жанейро, Бразилия

25 красивейших снимков с высоты птичьего полета, от которых у вас закружится голова

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