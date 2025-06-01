Вещи, привычные в США, но неизвестные у нас

Об американских особенностях рассказывает блогер minskblog, который родился и вырос в Минске, но большую часть жизни провел в разъездах: «В нашей жизни полно вещей, которые мы воспринимаем как должное. Многие детали нас окружают с детства, и мы даже представить себе не можем, что привычные вещи могут выглядеть совсем по-другому.

Фторированная вода

Пищевые измельчители

Канальные кондиционеры

Телефонные номера с буквами

Картошка в полиэтилене

Наклоняющиеся автобусы

Отсутствие дорожных знаков