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С нами не соскучишься!

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Вещи, привычные в США, но неизвестные у нас

Об американских особенностях рассказывает блогер minskblog, который родился и вырос в Минске, но большую часть жизни провел в разъездах: «В нашей жизни полно вещей, которые мы воспринимаем как должное. Многие детали нас окружают с детства, и мы даже представить себе не можем, что привычные вещи могут выглядеть совсем по-другому.

Когда впервые попадаешь в США, начинаешь искренне удивляться многим деталям и привычкам, на которые местные жители не обращают никакого внимания». Вещи, привычные в США, но неизвестные у нас

Вещи, привычные в США, но неизвестные у нас

Фторированная вода


В середине XX века ученые выяснили, что фтор предотвращает кариес, снижая вымывание минеральных солей из зубной эмали. С тех самых пор воду в США фторируют для профилактики кариеса у населения. Эффект замечаешь уже через месяц использования такой воды, зубы становятся белее и прочнее, у нас такой практики очень не хватает. Вещи, привычные в США, но неизвестные у нас

Пищевые измельчители


Ежегодно в США производится и продается свыше 20 миллионов пищевых измельчителей. Рядовой американец не представляет своей жизни без этого прибора, в то же время среднестатистический житель постсоветского пространства не подозревает о его существовании. Измельчитель позволяет перемолоть абсолютно все кухонные органические отходы и спустить их в канализацию. В итоге никакого запаха из кухонного ведра, в мусор идут только сухие неорганические отходы. Вещи, привычные в США, но неизвестные у нас

Канальные кондиционеры


Практически все помещения в США оборудуются кондиционерами, причем делается это еще на стадии строительства. В отличие от персональных сплит-систем, канальные кондиционеры охлаждают не застойный воздух в квартире, а забирают и одновременно охлаждают свежий воздух с улицы.
В помещении поддерживается комфортная температура и влажность, при этом воздух остается свежим. Вещи, привычные в США, но неизвестные у нас

Телефонные номера с буквами


Гениальное изобретение американских маркетологов, совершенно неизвестное у нас. Вместо того чтобы запоминать кучу номеров десятков компаний, американцы просто запоминают их название, а коммерческие номера имеют вид 1-800-ABC-DEFG. Вместо букв можно выбрать любое слово — например, номер адвокатской конторы может иметь вид 1-800-JUSTICE. При этом звонок на номер 1-800 всегда бесплатный для абонента. Вещи, привычные в США, но неизвестные у нас

Картошка в полиэтилене


В странах бывшего СССР картошку принято покупать мешками или ведрами у бабок на рынке. С появлением крупных сетевиков появилась возможность купить мытый картофель на развес. В США же уже несколько десятилетий люди покупают картошку поштучно, каждая обернута в полиэтилен и промаркирована штрихкодом. Этот сорт называется айдахо, такую картошку дарил Джон Керри российскому коллеге Лаврову на конференции «Женева-2». Вещи, привычные в США, но неизвестные у нас

Наклоняющиеся автобусы


Инвалиды в США считаются полноценными членами общества, для них создана вся необходимая инфраструктура: ровные тротуары, заниженные пандусы, заниженные кнопки в лифтах и на светофорах. Общественный транспорт при этом оборудован пневмоподвеской, благодаря которой автобус наклоняется до уровня тротуара. В итоге инвалид легко заезжает внутрь без какой-либо помощи. Вещи, привычные в США, но неизвестные у нас

Отсутствие дорожных знаков


В США практически отсутствуют дорожные знаки в привычном для нас понимании. Почти все дорожные обозначения пишутся буквами, так, чтобы было понятно любому идиоту, освоившему латинский алфавит. Никаких кирпичей, желтых ромбов в белой окантовке или красных треугольников — все пишут словами: «уступите пешеходам», «ограничение скорости 50 миль в час», «пешеходный переход» и так далее.

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