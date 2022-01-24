10 доисторических окаменелостей, которые перевернули представление о древней истории.
Первые кости динозавров были найдены вовсе не учеными. Они были обнаружены тысячи лет назад людьми, которые и не догадывались, что это на самом деле. Древние люди наткнулись на окаменелости случайно (так же, как это происходит сегодня). Некоторые видели бедренные кости размером с взрослого мужчину или ребра шириной со здание. Сохранилось несколько записей, благодаря которым современные ученые могут понять то, как в древности воспринимали подобные находки.
1. Поле битвы гигантов
Между богами и гигантами велась битва.
«Раньше существовали люди, - писал греческий историк Солин 1800 лет назад. - Между богами и гигантами велась битва». Для Солина это не был миф. Он знал, что гиганты когда-то бродили по Земле, поскольку сам видел их кости. Он писал о городе под названием Паллен, где согласно греческой мифологии Геракл уничтожил племя гигантов. Согласно утверждениям Солина, каждый раз, когда шел дождь, огромные кости размером с туловище мужчины показывались из земли. На протяжении большей части истории Солина считали выдумками.
Но в 1994 году в месте, где когда-то находился Паллен, сельский житель обнаружил нечто, что, по его мнению, было зубом гиганта. После этого на месте древнего города начались палеонтологические раскопки, во время которых были найдены останки древних мастодонтов. Учитывая, что греки не знали о существовании мастодонтов, они предполагали, что находили останки огромных людей.
2. Водные монстры Бесплодных земель
Водные монстры Бесплодных земель.
Индейское племя лакота считало, что Бесплодные земли Южной Дакоты когда-то были местом эпической битвы между водой, громом и молниями. Духи воды были гигантскими монстрами, известными как Унктехи, и они сражались против стаи громовых птиц, называемых Вакинян, которые уничтожили все это место. Вакинян сожгли леса, вскипятили море и не оставили ничего, кроме выжженной земли. Единственное, что осталось, по мнению народности лакота, - это кости мертвых монстров, все еще лежащих на покрытой шрамами земле. Эти кости действительно есть в Бесплодных землях Южной Дакоты.
Спустя годы палеонтологи обнаружили, что этот район является невероятным источником останков динозавров. Там они нашли кости морских рептилий, называемых мозазаврами, и летающих рептилий, называемых птерозаврами, которые погибли около 100 миллионов лет назад. Считается, что легенда лакота возникла, когда люди нашли останки того, что на самом деле было монстрами воды и воздуха, живущими в местности, которая когда-то была древним морем.
3. Циклическая Вселенная Ксенофана
Вселенная Ксенофана - всё в цикле.
Не все окаменелости ошибочно принимались за мифологические существа. Некоторые люди в древнем мире пытались применить к непознанному «научный подход». Когда греческий философ Ксенофан обнаружил окаменевшие морские ракушки на горе, он поступил более логично, посчитав, что это действительно остатки моллюсков. Эти ископаемые, как утверждал Ксенофан, были доказательством того, что горы, где их нашли, когда-то находились под водой, много тысяч лет назад. Это было еще в шестом веке до нашей эры, и Ксенофан был совершенно прав. Но он сделал свои выводы немного раньше, чем современные ученые. Он считал, что вся земля когда-то была покрыта водой, и человек вышел из этой изначальной слизи.
Вроде бы, пока это мнение не так уж и отличается от современного понимания мира. Но философ также настаивал на том, что подобное повторяется циклично. Ксенофан заявил, что со временем мир снова погрузится в море, и человек вернется в грязь. А затем он снова выйдет из нее, и вечно повторяющийся цикл истории человечества начнется снова.
4. Каменные чакры Вишну
Каменные чакры Вишну, которые нашли в Непале
В деревне Шалаграма в Непале в течение веков находили множество окаменевших ракушек. Однако люди, которые их находили, пришли к совершенно другому выводу о том, что же это такое. Они считали, что это были чакры четырехрукого бога Вишну. В индуистской вере Вишну носил в одной из своих рук каменный диск, называемый Сударшана-чакра. Эти раковины, как полагали тогда люди, являлись остатками чакры Вишну, разбитой в результате проклятия демона. Древние индуисты на протяжении веков считали эти морские ракушки священными объектами.
5. Поля костей дракона
Драконы из пустыни Иседонии.
Китайские путешественники когда-то боялись появиться в пустынях Иседонии. Они считали, что на этих землях когда-то царили демоны и драконы, а остатки былых сражений в виде белых костей драконов все еще устилают эти поля. Народность исседонов испытывала особый страх перед полями костей, но это было не единственное место, которое было устлано драконьими костями. Китайцы считали, что их можно найти по всей стране. В «И Цзин» или «Книге перемен» был описан фермер, нашедший на своем поле кости дракона и посчитавший их «хорошим предзнаменованием».
Во втором веке до нашей эры один из каналов был назван «Водный путь дракона», поскольку на этом месте «были найдены кости дракона». Историк Адриенна Мейор считает, что эти легенды произошли с тех времен, когда фермеры выкапывали массивные кости вымерших животных, и у нее есть веские основания на это. К примеру, в 1919 году в Китае экспонировались кости драконов, некоторые из которых сохранились до сих пор. Когда их исследовали, оказалось что это кости вымерших видов лошадей и оленей.
6. Лопатка Пелопа
И однажды сеть вытащила...
Древнегреческий рыбак однажды забросил свою сеть в море и нашел что-то неожиданное. Это была длинная, тонкая, белая кость, намного больше, чем все, что он видел прежде. Немного испугавшись, рыбак отнес кость к оракулу, который сказал ему, что это лопатка полубога. Он утверждал, что это кость Пелопа, сына Тантала и внука Зевса, у которого, предположительно, была лопатка из слоновьего бивня. Согласно легенде, Пелоп был убит во время Троянской войны.
Когда греки везли его тело домой, корабль попал в сильную бурю, и тело Пелопа смыло в воду. Кость была выставлена в Храме Артемиды, а рыбака и его семью стали считать благословленными богами и назначили «официальными опекунами Пелопа». Поскольку кость исчезла в 150 г. н.э., сегодня можно только предполагать, что же нашли в море. Ученые считают, что это скорее всего был бивень мамонта, отполированный в течение тысячелетий под водой.
7. Кости Антея
А римляне считали это суеверием.
Две тысячи лет назад люди Тингиса (современный Танжер в Марокко) настаивали на том, что их город был построен рядом с могилой гиганта по имени Антей. Он якобы построил свой город и жил среди людей в течение многих лет, пока не был убит Гераклом. Римляне считали это суеверной глупостью, и когда римский полководец Квинт Серторий был в Тингисе, он решил доказать, что местные жители ошибаются. Его отвели на могильный холм гиганта, который люди Сертория немедленно начали раскапывать.
К удивлению полководца, под землей обнаружили гигантский скелет человека высотой 26 метров. Серторий был вынужден признать, что это была могила легендарной личности. Хотя уже неизвестно, что нашли тысячи лет назад, сегодня этот курган является известным местом раскопок для плиоцен-миоценовых окаменелостей, где находили останки мамонтов, китов и гигантских предков жирафа.
8. Черные кости Сета
Черные кости Сета, обнаруженные в Египте.
Между 1300 и 1200 годами до нашей эры древние египтяне обнаружили не менее 3 тонн окаменелостей. Они нашли кости огромных, вымерших пород бегемотов, крокодилов, кабанов, лошадей, антилоп, буйволов и многих других животных. Сегодня известно разве что, что все окаменелости были черными. Когда египтяне нашли их, они, должно быть, подумали, что окаменелости имеют какое-то отношение к богам, поэтому отвезли их в храм Сета, бога тьмы и хаоса. Так предполагаемые останки бога или его миньонов Сета пролежали в скальной гробнице, завернутые в истлевшие простыни, более 3000 лет, где их и нашли в 1922 году.
9. Мифические кладбища Махабхараты
Кладбища Махабхараты - одна из популярнейших легенд.
Одна из главных индуистских легенд - история о Махабхарате, эпической битве между героями, богами и монстрами. Существуют разные версии этой истории, в некоторых из которых описываются миллионы солдат, сотни тысяч слонов, лошадей и колесниц с каждой стороны. После сражения тысячи мертвых тел остались гнить на поле битвы, к которой присоединились даже боги. Шива, Кришна и Рама вступили в сражение, которое достигло кульминации в эпической битве между гигантом по имени Бхимасена и сверхъестественно могущественным человеком по имени Дурьодхана.
Согласно легенде, Бхимасена разорвал Дурьодхану напополам, от конечности до конечности, прежде чем, наконец, был поражен ударом молнии с неба. Историк Александра Ван дер Гир считает, что эта история, возможно, уходит своими корнями в древние ископаемые. Холмы Сивалик, где велась легендарная битва, - это место, где находят два разных типов древних ископаемых. Во-первых, это гигантские черепахи, стигофоны, саблезубые тигры и четыре рогатых жирафа, которые погибли там миллионы лет назад.
По совпадению в этом месте также полно бронзовых копий, оставшихся после настоящей битвы, которую кипела здесь тысячи лет назад. Ван дер Гир считает, что древние индийцы находили остатки старого оружия бок о бок с костями невообразимых монстров, поэтому и возникла подобная легенда.
10. «Записки о ручье снов» Шень Ко
Шень Ко.
Когда Шэнь Ко, китайский ученый, который жил в XI веке н.э., изучал древние окаменелости, он не считал их останками каких-либо мифологических или магических существ. Шень Ко придумал другие объяснения, которые опередили его время почти на 1000 лет. В своей книге «Записки о ручье снов» ученый утверждал, что современный пейзаж формировался в течение миллионов лет посредством горной эрозии, а также осаждений ила.
Отчасти его аргумент был вызван тем, что окаменевшие ракушки находили в горах Тайхан в сотнях километрах от океана. Основываясь на этих находках и эрозии гор, он рассуждал о том, что горы переместились за тысячи лет (по сути, это современная идея движения тектонических плит). Основываясь на окаменевшем бамбуке, который он обнаружил в северном Китае, ученый утверждал, что мир претерпел значительные изменения климата.
По словам Шень Ко, бамбук мог расти только в том случае, если северный Китай когда-то был местом с намного более теплым климатом (опять-таки, сегодня известно, что это правда). Западный мир не воспринимал идеи Шэнь Ко до XIX века, т.е еще почти 1000 лет.
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