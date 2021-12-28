25 неожиданных и очень эмоциональных свадебных фотографий из разных уголков планеты

Забавные и трогательные моменты со свадебных церемоний.
Свадебные фотографии – это необязательно торжественная церемония, невеста на руках у жениха или общее фото родственников. Недавно жюри одного из международных конкурсов свадебной фотографии назвало лучшие снимки 2017 года. Невеста на каруселях, маленькая гостья, заснувшая прямо на алтаре, корова, которая решила полакомиться букетом невесты – эти и другие не менее эмоциональные моменты можно увидеть в этой подборке свадебных фотографий.
1. Самый главный свидетель
Автор снимка – американский фотограф Кристи Одом (Kristi Odom).
2. Но цветочки – это для девочек!
Автор снимка – итальянский фотограф Данило Сикурелла (Danilo Sicurella).
3. Защитные меры
Автор снимка – нидерландский фотограф Эрвин Беккерс (Erwin Beckers).
4. Неожиданные свидетели торжества
Автор снимка – испанский фотограф Педро Альварес (Pedro Alvarez).
5. Радостный день
Автор снимка – испанский фотограф Джордж Элисбуру (Jorge Elisburu).
6. Искренние эмоции
Автор снимка – итальянский фотограф Антонино Гитто (Antonino Gitto).
7. Трогательный момент
Автор снимка - нидерландский фотограф Асим Бари Чудри (Asim Bari Choudhry).
8. Детская непосредственность
Автор снимка – фотограф Мартин Деволдер (Maarten Devoldere) из Бельгии.
9. Главный тост
Автор снимка - испанский фотограф Эндрю Доз (Andreu Doz).
10. Поздравление друга
Автор снимка – фотограф Майк Дюбей (Maik Dobiey) из Перу.
11. Расшалившийся ветер
Автор снимка – нидерландский фотограф Джентри Верхонт (Geertje Vierhout).
12. Самый безумный день
Автор снимка – итальянский фотограф Криштиану Остинелли (Cristiano Ostinelli).
13. Веселятся все!
Автор снимка – фотограф Меган Ханна (Megan Hannah).
14. Время для сына
Автор снимка – итальянский фотограф Фабио Морулла (Fabio Mirulla).
15. Крошка колибри
Автор снимка – мексиканский фотограф Мелисса Санэсон (Melissa Suneson).
16. Непростой путь
Автор снимка – канадский фотограф Эрика Манн (Erika Mann).
17. Последние штрихи
Автор снимка – канадский фотограф Эрика Манн (Erika Mann).
18. Поцелуй под дождем
Автор снимка – итальянский фотограф Криштиану Остинелли (Cristiano Ostinelli).
19. Полная сосредоточенность
Автор снимка – американский фотограф Лорен Бримхалл (Lauren Brimhall).
20. Без кота – никуда!
Автор снимка – американский фотограф Кристи Одом (Kristi Odom).
21. Большая мечта
Автор снимка – итальянский фотограф Паскаль Миннити (Pasquale Minniti).
22. Важный урок
Автор снимка – испанский фотограф Виктор Лакс (Victor Lax).
23. Спрятались!
Автор снимка – индонезийский фотограф Хендра Лесмана (Hendra Lesmana).
24. Самая длинная церемония
Автор снимка – нидерландский фотограф Леонард Уолпот (Leonard Walpot).
25. Вкусный свадебный букет
Автор снимка – нидерландский фотограф Джентри Верхонт (Geertje Vierhout).
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии