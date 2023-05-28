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Вещи, которые лучше убрать из ванной комнаты, чтобы она оставалась уютной

Ванная комната — одна из основных зон в квартире. Иногда нам кажется, что некоторые вещи там не слишком влияют на общий вид помещения. Но на самом деле они могут существенно портить убранство.
А другие вещи и вовсе не стоит хранить в ванной, так как они быстрее выходят из строя или могут быть причиной опасных ситуаций.

Угловая полка из хромированной стали



Вещи, которые лучше убрать из ванной комнаты, чтобы она оставалась уютной

Благодаря доступной цене такие полки встречаются во многих ванных комнатах. Однако в условиях высокой влажности они склонны к образованию ржавчины, поскольку хромированное покрытие со временем истирается, а металл подвергается коррозии. Если вы не желаете тратить время на постоянную чистку этого предмета, рекомендуется отдать предпочтение полочкам из стекла, нержавеющей стали или латуни. К тому же они придают ванной комнате роскошный и стильный вид.

Хозяйственная губка вместо мыльницы



Вещи, которые лучше убрать из ванной комнаты, чтобы она оставалась уютной

Такое решение выглядит непрезентабельно, а еще это неприятно, ведь мыло становится размокшим, мягким и непригодным к использованию, а губка пропитывается мыльным раствором настолько сильно, что становится скользкой. Хоть это и приемлемо для экстренных случаев, но для постоянного использования лучше приобрести качественные и стильные аксессуары, которые будут комфортны и эстетически привлекательны.

Халаты, висящие на двери



Вещи, которые лучше убрать из ванной комнаты, чтобы она оставалась уютной

Ванная комната — не самое лучшее место для хранения халатов. Из-за влажности создается благоприятная среда для размножения бактерий в тканях. Рекомендуется хранить халаты (а также чистые полотенца) в другой части квартиры, чтобы сохранить их свежесть и чистоту.

Запасы туалетной бумаги в заводской упаковке



Вещи, которые лучше убрать из ванной комнаты, чтобы она оставалась уютной

Вскрытые и разорванные упаковки туалетной бумаги, выставленные на всеобщее обозрение, не придают ванной комнате шарма. Если у вас нет отдельного места для хранения рулонов, рекомендуется извлечь бумагу из упаковки и поместить ее в элегантные контейнеры. Это не только придаст оригинальности интерьеру, но и будет выглядеть привлекательно и аккуратно.

Тряпки, висящие на полотенцесушителе или хозяйственном ведре



Вещи, которые лучше убрать из ванной комнаты, чтобы она оставалась уютной

Конечно, тряпки обязательно нужно высушить после использования, развесив на какой-нибудь поверхности. Но после полного высыхания следует убрать их в отдельный шкафчик или контейнер. Это поможет сохранить чистоту и порядок в ванной комнате, а также предотвратит неприятные запахи и размножение бактерий.

Огромный бойлер на стене



Вещи, которые лучше убрать из ванной комнаты, чтобы она оставалась уютной

Массивный бойлер точно не придаст уюта ванной комнате. Он не только занимает много места, но и создает атмосферу технического помещения. Хотя бойлер — очень полезное устройство, но все же его лучше немного «замаскировать», чтобы он не бросался в глаза. Вы можете создать скрытое место для бойлера, используя жалюзи, ниши, навесные шкафчики и другие конструкции.

Облупившаяся или пожелтевшая краска на змеевике



Вещи, которые лучше убрать из ванной комнаты, чтобы она оставалась уютной

Стандартный чугунный стояк, покрытый белой краской, требует тщательного ухода. Регулярно проверяйте его на наличие подтеков и признаков ржавчины, протирайте от пыли и освежайте покрытие. Со временем из-за воздействия высоких температур белая краска может приобрести желтоватый оттенок. Поддерживайте его внешний вид, обновляя покрытие при необходимости, чтобы сохранить яркость и чистоту вашей ванной комнаты.

Жидкое мыло в заводской упаковке



Вещи, которые лучше убрать из ванной комнаты, чтобы она оставалась уютной

Избыток разноцветных флаконов на раковине создает визуальный беспорядок. Мы рекомендуем переливать жидкости из них в специальные емкости, соответствующие дизайну вашей ванной комнаты. Также обратите внимание на другие варианты, например, автоматические сенсорные диспенсеры для мыла. Они не только предотвращают подтеки и экономичны в использовании, но и выглядят красиво.

Мочалки, скопом висящие на смесителе



Вещи, которые лучше убрать из ванной комнаты, чтобы она оставалась уютной

Лучше предоставить пестрым губкам и мочалкам отдельное место рядом с душевой или ванной. Их можно подвесить на крючки или сложить в пластиковый контейнер. Такой подход поможет избежать визуального беспорядка.

Стакан для зубных щеток



Вещи, которые лучше убрать из ванной комнаты, чтобы она оставалась уютной

Вероятно, вы замечали черные пятна на ручке вашей зубной щетки. Эти пятна — признак плесени, которая образуется из-за накопившейся влаги и слизи в стакане. Чтобы предотвратить проблему, емкость для щеток необходимо регулярно мыть и дезинфицировать. Кроме того, не рекомендуется хранить щетки всех членов семьи в одном стакане, так как это может способствовать передаче бактерий от одной щетки к другой.

Дополнительные бритвы и пинцет



Вещи, которые лучше убрать из ванной комнаты, чтобы она оставалась уютной

Кажется, что это логично хранить именно в ванной бритвы «про запас». Но дело в том, что они могут испортиться раньше, чем вы ими воспользуетесь, так как из-за повышенной влажности и бритвы ржавеют. То же самое может произойти и с пинцетом. Кроме того, мелкие предметы создают визуальный шум, и ванная выглядит непрезентабельно.

Электроника



Вещи, которые лучше убрать из ванной комнаты, чтобы она оставалась уютной

Много несчастных случаев связано с электроникой в ванной. Конечно, иногда хочется послушать музыку или высушить волосы после душа, но в таком случае, лучше выбирать водонепроницаемую технику. Остальными электрическими приборами лучше пользоваться в другой комнате.
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вещиул. Караванная

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