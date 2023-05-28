Вещи, которые лучше убрать из ванной комнаты, чтобы она оставалась уютной

Ванная комната — одна из основных зон в квартире. Иногда нам кажется, что некоторые вещи там не слишком влияют на общий вид помещения. Но на самом деле они могут существенно портить убранство.

А другие вещи и вовсе не стоит хранить в ванной, так как они быстрее выходят из строя или могут быть причиной опасных ситуаций.



Угловая полка из хромированной стали

Хозяйственная губка вместо мыльницы

Халаты, висящие на двери

Запасы туалетной бумаги в заводской упаковке

Тряпки, висящие на полотенцесушителе или хозяйственном ведре

Огромный бойлер на стене

Облупившаяся или пожелтевшая краска на змеевике

Жидкое мыло в заводской упаковке

Мочалки, скопом висящие на смесителе

Стакан для зубных щеток

Дополнительные бритвы и пинцет

Электроника

Благодаря доступной цене такие полки встречаются во многих ванных комнатах. Однако в условиях высокой влажности они склонны к образованию ржавчины, поскольку хромированное покрытие со временем истирается, а металл подвергается коррозии. Если вы не желаете тратить время на постоянную чистку этого предмета, рекомендуется отдать предпочтение полочкам из стекла, нержавеющей стали или латуни. К тому же они придают ванной комнате роскошный и стильный вид.Такое решение выглядит непрезентабельно, а еще это неприятно, ведь мыло становится размокшим, мягким и непригодным к использованию, а губка пропитывается мыльным раствором настолько сильно, что становится скользкой. Хоть это и приемлемо для экстренных случаев, но для постоянного использования лучше приобрести качественные и стильные аксессуары, которые будут комфортны и эстетически привлекательны.Ванная комната — не самое лучшее место для хранения халатов. Из-за влажности создается благоприятная среда для размножения бактерий в тканях. Рекомендуется хранить халаты (а также чистые полотенца) в другой части квартиры, чтобы сохранить их свежесть и чистоту.Вскрытые и разорванные упаковки туалетной бумаги, выставленные на всеобщее обозрение, не придают ванной комнате шарма. Если у вас нет отдельного места для хранения рулонов, рекомендуется извлечь бумагу из упаковки и поместить ее в элегантные контейнеры. Это не только придаст оригинальности интерьеру, но и будет выглядеть привлекательно и аккуратно.Конечно, тряпки обязательно нужно высушить после использования, развесив на какой-нибудь поверхности. Но после полного высыхания следует убрать их в отдельный шкафчик или контейнер. Это поможет сохранить чистоту и порядок в ванной комнате, а также предотвратит неприятные запахи и размножение бактерий.Массивный бойлер точно не придаст уюта ванной комнате. Он не только занимает много места, но и создает атмосферу технического помещения. Хотя бойлер — очень полезное устройство, но все же его лучше немного «замаскировать», чтобы он не бросался в глаза. Вы можете создать скрытое место для бойлера, используя жалюзи, ниши, навесные шкафчики и другие конструкции.Стандартный чугунный стояк, покрытый белой краской, требует тщательного ухода. Регулярно проверяйте его на наличие подтеков и признаков ржавчины, протирайте от пыли и освежайте покрытие. Со временем из-за воздействия высоких температур белая краска может приобрести желтоватый оттенок. Поддерживайте его внешний вид, обновляя покрытие при необходимости, чтобы сохранить яркость и чистоту вашей ванной комнаты.Избыток разноцветных флаконов на раковине создает визуальный беспорядок. Мы рекомендуем переливать жидкости из них в специальные емкости, соответствующие дизайну вашей ванной комнаты. Также обратите внимание на другие варианты, например, автоматические сенсорные диспенсеры для мыла. Они не только предотвращают подтеки и экономичны в использовании, но и выглядят красиво.Лучше предоставить пестрым губкам и мочалкам отдельное место рядом с душевой или ванной. Их можно подвесить на крючки или сложить в пластиковый контейнер. Такой подход поможет избежать визуального беспорядка.Вероятно, вы замечали черные пятна на ручке вашей зубной щетки. Эти пятна — признак плесени, которая образуется из-за накопившейся влаги и слизи в стакане. Чтобы предотвратить проблему, емкость для щеток необходимо регулярно мыть и дезинфицировать. Кроме того, не рекомендуется хранить щетки всех членов семьи в одном стакане, так как это может способствовать передаче бактерий от одной щетки к другой.Кажется, что это логично хранить именно в ванной бритвы «про запас». Но дело в том, что они могут испортиться раньше, чем вы ими воспользуетесь, так как из-за повышенной влажности и бритвы ржавеют. То же самое может произойти и с пинцетом. Кроме того, мелкие предметы создают визуальный шум, и ванная выглядит непрезентабельно.Много несчастных случаев связано с электроникой в ванной. Конечно, иногда хочется послушать музыку или высушить волосы после душа, но в таком случае, лучше выбирать водонепроницаемую технику. Остальными электрическими приборами лучше пользоваться в другой комнате.