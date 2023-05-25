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Секрет укоренения роз

Укорените черенки роз быстрее и эффективнее! Меньше черенков загниют, больше приживутся и нарастят корешки и листья. Для этого вам понадобится всего лишь стебель алоэ!

Секрет укоренения роз

У стебля розы оборвите листья. Нарежьте на черенки примерно по 25 см. Подготовьте рыхлый грунт.

Секрет укоренения роз

Черенки вставьте срезом в лист алоэ, чтобы тщательно промазать гелем.

Секрет укоренения роз

Высадите в землю. Увлажните из пульверизатора.

Секрет укоренения роз

Накройте сверху бутылкой, у которой отрезано дно. Крышку не закрывайте. В таком виде оставьте розы в светлом месте без прямых солнечных лучей, с постоянной температурой 22-26 градусов. Время от времени увлажняйте из пульверизатора. Через некоторое время черенки укоренятся: вы поймёте это по маленьким листочкам, которые начнут расти на стеблях. Когда черенки нарастят достаточное количество корней, их можно будет рассадить в индивидуальные горшки.

Секрет укоренения роз
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укоренениеРозы

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