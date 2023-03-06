С помощью какого оружия первобытные люди без войны «отвоевали» Европу у неандертальцев

Громкое открытие ученых







Первобытные люди научились использовать метательное оружие примерно 40-45 тыс. лет назад / Источник: ru.depositphotos.com

Добрососедство длиной в тысячелетия

Неандертальцы жили рядом с homo sapiens на протяжении 5 тысяч лет / Источник: hi-news.ru

Исследования охотничьего оружия обеих человеческих видов

Охота неандертальцев. Современный рисунок / Источник: twitter.com

Прорывная технология оружия homo sapiens

Одно из каменных изделий с притупленной спинкой, которое имеет ударный слом (слева) и органические остатки на одном из микролитов с притупленной спинкой / Источник: tohoku.ac.jp

Вход в пещеру Grotta del Cavallo, где археологами были обнаружены микролиты первобытной культуры Улуццо / Источник: wikipedia.org

Успешная охота, как залог выживания

Более прогрессивное оружие охоты помогло кроманьонцам победить неандертальцев в войне за выживание / Источник: gogetnews.info