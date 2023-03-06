С помощью какого оружия первобытные люди без войны «отвоевали» Европу у неандертальцев

В большинстве вооруженных конфликтов и войн побеждает та сторона, чье оружие более современное и технологичное. Так было на протяжении всей истории человеческой цивилизации. Впервые победа более прогрессивного оружия была зафиксирована примерно 45 тысяч лет назад – именно тогда homo sapiens, пришедшие в Европу, встретились с ее коренными жителями неандертальцами. Хотя предкам современных людей для победы даже не пришлось воевать. За них все решили «продвинутые» оружейные технологии.
Громкое открытие ученых
Проанализировав данные многих археологических находок, которые исследователи обнаруживали на территории всей Европы, международная группа ученых из Италии и Японии заявила о громком открытии. Они установили, что древние люди научились делать и применять метательное оружие примерно 40-45 тысяч лет назад. Что почти на 20 тысяч лет раньше, чем до этого было принято считать.
Первобытные люди научились использовать метательное оружие примерно 40-45 тыс. лет назад / Источник: ru.depositphotos.com
Такое открытие довольно важно в аспекте пересмотра отдельных этапов эволюции человеческой цивилизации. Но еще более оно интересно в контексте совместного проживания на территории Европы homo sapiens и homo neanderthalensis – неандертальцев. Ученые объяснили, почему.
Добрососедство длиной в тысячелетия
Сейчас доподлинно известно, что предки современных людей, покинув Африку, окончательно осели на европейском континенте в период 45-43 тысячи лет тому назад. Коренные же «европейцы» – неандертальцы, полностью вымерли примерно 39-41 тысячелетие назад. Таким образом получается, что оба человеческих вида жили рядом друг с другом примерно 5 тысяч лет.
Неандертальцы жили рядом с homo sapiens на протяжении 5 тысяч лет / Источник: hi-news.ru
До сих пор ученые не находили никаких доказательств «геноцида» неандертальцев со стороны предков современных людей. Напротив, археологам встречаются доказательства если не сожительства этих «рас», то весьма хорошего добрососедства.
В итоге же homo sapiens благополучно выжили и эволюционировали, в то время, как неандертальцы вымерли. Гипотез, почему все именно так произошло, в мире существует довольно много. Однако именно последнее открытие ученых может окончательно объяснить причину успеха «человека разумного».
Исследования охотничьего оружия обеих человеческих видов
Международная группа ученых кроме всего прочего тщательно исследовала образцы охотничьего оружия неандертальцев и кроманьонцев. Эксперты отметили, что в период, когда численность «коренных европейцев» стала стремительно уменьшаться, их главными образцами охотничьего оружия были копья, деревянные дубинки и камни. В то время, как homo sapiens уже имели в своем арсенале куда более технологичные образцы.
Охота неандертальцев. Современный рисунок / Источник: twitter.com
В результатах исследований, которые ученые опубликовали в издании Nature Ecology & Evolution, они указывают, что предки современных людей охотились с луком и стрелами, а также с копьеметалками. Такое оружие было намного точнее и обладало большей убойной силой, чем брошенные рукой неандертальца палка или камень.
Из этого следует, что в конкурентной борьбе за пищевые ресурсы благодаря более технологическим «видам вооружений», homo sapiens были куда успешнее, чем homo neanderthalensis.
Прорывная технология оружия homo sapiens
Во время раскопок в пещере Grotta del Cavallo (Апулия, южная Италия) археологи нашли более сотни микролитов – мелких каменных орудий размером всего в несколько сантиметров. Все они были изготовлены по «технологии» lunate (полумесяц), которая предусматривала с одной стороны изделия притупленную «спинку», а с другой – заостренную кромку в форме полумесяца.
Одно из каменных изделий с притупленной спинкой, которое имеет ударный слом (слева) и органические остатки на одном из микролитов с притупленной спинкой / Источник: tohoku.ac.jp
Группа ученых изучила 145 подобных микролитов, относящихся к первобытной культуре Улуццо, с помощью современного электронного микроскопа. В первую очередь экспертов интересовали следы эксплуатационного износа на «рабочих частях» миниатюрных орудий. Для понимания того, что же могло быть причиной сколов и трещин, обнаруженных на первобытных образцах, исследователи изготовили их точные копии. Которые испытали в различных условиях.
Сопоставив данные из археологических находок и экспериментально изготовленных микролитов, ученые пришли к выводу, что большинство из древних миниатюрных орудий использовалось представителями культуры Улуццо как наконечники охотничьего оружия.
Вход в пещеру Grotta del Cavallo, где археологами были обнаружены микролиты первобытной культуры Улуццо / Источник: wikipedia.org
В отчете научной группы Кацугиро Сано – археолог и палеонтолог из Государственного Университета Тохоку (Сендай, Япония), пояснил, что ударные сколы и разломы на найденных микролитах показали весьма схожие паттерны с теми, которые были зафиксированы в современных «контрольных образцах» стрел и копьеметалки. При этом повреждения на археологических находках весьма существенно отличались от тех образцов, которые просто втыкали или же бросали с относительно небольшого расстояния.
В процессе дальнейшего изучения микролитов Улуццо ученые смогли дать ответ на еще один вопрос: каким образом первобытные люди крепили каменные наконечники к древкам стрел и копий. Кроме «стандартного» способа крепления с помощью животных жил, некоторые микролиты были прикреплены с использованием весьма сложного клеевого состава из древесной смолы, пчелиного воска и охры.
Успешная охота, как залог выживания
Проанализировав все находки и сопоставив факты, ученые резюмировали, что более передовая стратегия ведения охоты прямо влияла на конкурентное преимущество между двумя человеческими видами. Именно более прогрессивное оружие и его успешное применение дали homo sapiens колоссальную фору перед неандертальцами.
Более прогрессивное оружие охоты помогло кроманьонцам победить неандертальцев в войне за выживание / Источник: gogetnews.info
Кроманьонцы стали более успешными охотниками. Их численность росла, а, значит росло и потребление животной пищи. Конкуренция на охоте неандертальцами была безнадежно проиграна. Что стало если не главной, то одной из основных причин вымирания древних европейских аборигенов.
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