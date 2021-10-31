10 хитростей, с которыми можно забыть о проблемах с узкой и неудобной обувью

Обувь — одна из тех вещей, которую мы используем каждый день, а иногда даже на протяжении всего дня.

Поэтому каждому человеку важно, чтобы она была удобной, иначе жизнь грозит стать невыносимой.

В большинстве случаев добавить комфорта можно самостоятельно, используя несколько оригинальных приемов. Ваши ноги будут определенно довольны, если перед долгими прогулками освоить заранее эти хитрости.

1. Обувь больше не скрипит

Если как вы идете слышно из-за угла, настало время что-то с этим делать.

Некоторая обувь имеет неприятное свойство скрипеть во время ходьбы. Чтобы раз и навсегда распрощаться с этой проблемой, нужно использовать секретное средство — детскую присыпку. Небольшое количество этого чудесного эликсира нужно насыпать под подошву, на внутреннюю часть обуви. Благодаря этому детали будут лучше прилегать к друг другу и меньше тереться, а как результат — меньше скрипеть.

2. Улучшенное сцепление

Безопасность превыше всего.

Сцепление крайне важно не только для автомобилей, но и для повседневной обуви. Особенно в гололед или другую непогоду. Если новой обуви не хватает сцепления, улучшить его поможет наждачная бумага. Надо немного потереть ею подошву, чтобы она стала более шершавой.

3. Легкость походки без повреждений

Так вы точно не будете поскальзываться на каждом шагу.

Не нужно страдать от долгих прогулок или активных движений, есть простое решение.

Дезодорант отлично спасает во многих экстренных или волнительных ситуациях. Проблем с обувью и мозолями это тоже касается. Ноги в обуви часто потеют и начинают натирать, особенно если приходится много ходить или танцевать. Чтобы сохранить свои пятки в целости и сохранности и не сидеть весь вечер в углу одиночкой, надо использовать дезодорант. Лучше всего в таком случае подойдет гелевый дезодорант, которым нужно натереть внутреннюю часть пятки на обуви.

4. Обновление обуви без траты денег

Улучшить внешний вид обуви можно даже без похода в магазин, подручными средствами.

Конечно, намного лучше предотвращать появление складок на обуви. Но раз уж появились, надо с ними бороться, не выбрасывать же любимую пару туфель или кроссовок. Качественная обувь может прослужить очень долго, особенно если периодически возвращать ей первоначальный вид «с иголочки». Для этого нужно взять влажную тряпку, положить ее на обувь в месте складок, и аккуратно провести по ней утюгом с паровым режимом. Идеально не станет, но разница будет кардинальная.

5. Простой способ избавиться от пятен от воды

Возвращаем обуви первоначальный красивый вид.

После того, как на кожаную обувь попадает вода, на ней часто появляются некрасивые светлые пятна. Чтобы от них избавиться, нужно взять немного столового уксуса, разбавленного с водой, нанести старой зубной щеткой и дать высохнуть. Все страшные пятна просто улетучатся.

6. Ноги больше не болят

Трудный день может стать еще хуже, если сильно болят ноги.

Плоскостопие или другие недостатки стопы могут привести к довольно значительным неприятностям. Сначала болят стопы, потом боль поднимается к икрам, вы быстрее устаете, а в итоге начинает неприятно ломить все тело. Избавиться от этого напряжения помогут специальные силиконовые вкладыши для обуви, которые будут держать ногу в правильном положении. Равномерное распределение нагрузки на весь опорно-двигательный аппарат — залог хорошего самочувствия.

7. Обувь больше не жмет

Ослабить давление поможет морозилка.

Когда обувь слишком тугая в носке, это может стать невыносимой неприятностью каждого дня. Однако и эту проблему легко решить. Надо взять герметичные пакеты, наполнить их небольшим количеством воды и положить внутрь обуви в область носка. После этого отправляем обувь в морозилку и оставляем на ночь. Поскольку вода расширяется, когда она становится льдом, носки обуви станут немного шире, чем раньше.

8. Избавляемся от запаха

Чайные пакетики хороши не только для отдыха с кружечкой горячего напитка.

Никто не любит, когда его обувь плохо пахнет. Решить проблему быстро подручными средствами помогут чайные пакетики. Они отлично впитывают неприятные запахи. Просто положите парочку внутрь обуви и оставьте на несколько часов.

9. Расширяем сапоги

Простое решение сложной проблемы.

Сапоги, которые жмут в икрах, никогда не бывают удобными. Поэтому стоит потратить некоторое время, чтобы решить эту проблему и не мучиться при ходьбе. Все, что нужно, это пара газет. Просто заполняем бумагой сапоги и оставляем стоять в сторонке, а когда нужно будет идти на улицу, достаем газеты и наслаждаемся эффектом.

10. Новая жизнь старых кроссовок

Продлеваем работоспособность кроссовок с помощью простой заплатки.

Быстрее всего в кроссовках изнашивается внутренняя часть пятки. Если внешне и по удобству обувь еще волне пригодна для использования, можно быстро починить пятку и бегать дальше. Нужно просто сделать заплатку из любого материала и никто не заметит. Например, джинсовая ткань — отличный выбор.

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