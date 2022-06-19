Народный мастер: точим нож зажигалкой

Точим нож зажигалкой.
Если под рукой нет точильного камня, зато есть пара зажигалок и деревяшек, с их помощью также можно заточить любой нож. Как? На самом деле все совсем не сложно, несмотря на то, что с «производственным процессом» придется немного повозиться. Секрет заточки ножа при помощи зажигалки открывает автор нового видео.
Может кашу и нельзя сварить из топора, а вот нож заточить при помощи зажигалки можно точно. Звучит, конечно, невероятно, однако это действительно так. Посмотрев новое видео, можно в очередной раз убедиться в правоте утверждения о том, что: все гениальное – просто.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии