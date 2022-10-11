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«Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним»

Более десяти лет фотограф Хамид Сардар-Афхами жил в Непале, где исследовал Тибет и Гималаи. Затем он решил отправиться в отдаленные уголки Монголии, чтобы познакомиться с жизнью кочевых племен и их уникальным образом жизни.

«Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним»

Знаток тибетского и монгольского языков, доктор философии из Гарвардского университета, занимающийся тибетоведением и изучением санскрита, как никто другой подходил для знакомства с людьми из племени Дукха, последними кочевыми оленеводами Монголии.

«Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним»

Дукха – древнее племя людей тюркского происхождения, образ жизни которых зависит от разведения оленей. Олени обеспечивают людей племени не только молоком и сыром, на оленях ездят верхом и охотятся на диких лосей и кабанов.

«Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним»

Племя Дукха скоро может исчезнуть с лица Земли. Сейчас их осталось лишь около 44 семей, или от 200 до 400 человек. В 1970-е годы насчитывалось около 2000 оленей, но это число с тех пор сократилось примерно до 600

«Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним»

С помощью удивительных фотографий Сардар не только задокументировал существование этого исчезающего племени и его почти утраченной культуры, он еще снял фильм под названием «Оленеводы». В фильме рассказывается о семье кочевников, переезжающей с места на место, во время сезонных миграций оленей.

«Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним»
Вкратце сюжет фильма можно изложить так: «В Северной Монголии существует священный союз между людьми, духами предков и оленями.

Семья кочевников следует за стадом оленей, насчитывающим около 100 голов, через леса провинции Ховсгол в Монголии. Они едут по священному лесу, населенному духами их предков, которые общаются с живыми с помощью песен.

«Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним»

Старейшую дукху, 96-летнюю шаманку, зовут Цуян. Она – связующее звено между целительными песнями лесных предков, своим народом и оленями. Она находится в центре удивительного события, которое объединяет людей и животных в одном из самых диких районов Монголии — там, где люди до сих пор живут и охотятся в лесу, в котором много сверхъестественных существ.

«Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним»

Для того, чтобы жить в гармонии с ними, люди должны были научиться уважать природу и животных и передавать свои верования из поколения в поколение, о чем и поется в песнях».

«Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним»

Фильм получил высшую награду жюри на фестивале Банфф, посвященном жизни горных народностей.

«Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним»

«Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним»

«Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним»

«Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним»

«Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним»

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