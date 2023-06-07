Акула-мако или чернорылая акула — страшный хищник в прямом и переносном смысле. Мако замечают жертву своими черными глазами и преследуют ее со скоростью до 100 км/час.



Но акулы не такие убийцы, как их принято считать, и в обозримом будущем эти невероятные охотники могут исчезнуть из-за деятельности человека.







Акулы появились уже 420–450 млн лет назад, и с тех пор они не сильно изменились. Да и зачем? Природа создала идеальную машину для убийств. Белая акула:







Акула-бык. Достигает 4 метров в длину и живет почти 30 лет:







Но численность даже таких невероятных охотников уменьшается. Все чаще акулы становятся жертвами рыбаков. В цене акулье мясо, плавники, а в некоторых культурах акул используют в лечебных целях.



Бывший матадор, а ныне мексиканский дайвер и фотограф Херардо дель Вильяр за 10 лет встречался с 600 акулами-быками. Он пытается сказать, что акулы не настолько смертоносны и опасны для людей, как это принято считать.







Каждый год человек убивает до 100 млн акул! Американские ученые утверждают, что в обозримом будущем этим мощным морским хищникам может грозить вымирание.



Песчаный тигр — еще одна «модель» фотографа Херардо дель Вильяра, который считает свои долгом помочь в защите и сохранении акул на Земле:







Лицом к «лицу» с акулой-быком:







Синяя акула широко распространена во всём мире и обитает как в океане, так и у побережья, и является одной из наиболее распространённых акул на Земле. Не обращает внимание на фотографа (на заднем плане):







«Я хочу показать всему миру, что акулы не являются машинами для убийств. Я хочу доказать, что акулы — это просто хищники, которых ошибочно записали в убийцы. Нападения на людей являются результатом ошибки (человек принимается за какое-то морское животное). Нужна программа по защите разных видов акул от вымирания».