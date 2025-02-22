Эти продукты не относятся к безвредным

Диета и правильное питание — вот те столпы, на которых должен строить свое тело каждый современный человек, который хочет оставаться здоровым и подтянутым долгие годы.







Совсем не обязательно быть профессионалом, чтобы соблюдать режим и следить за своим столом. И новичкам, и тем, кто просто хочет видеть в зеркале красивую фигуру, крайне важно понимать не только что они едят, но и в какое время это делают.

Молоко

Хлеб

Бобовые

Фабричные соки и фрукты

Замороженные полуфабрикаты

Йогурты

Газированные напитки