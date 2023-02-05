Эксперты объяснили, что спровоцировало гибель «Титаника»: Почему судьба так коварно поступила с людь

Как затонул «Титаник» и сколько погибло пассажиров

Более 1000 человек утонуло, а выжили только 700

Томас Эндрюс был конструктором «Титаника», а Эдвард Джон Смит его капитаном

Газеты много писали о трагедии, но первое время никто не мог поверить в случившееся./ Фото:svit-pid-kutom.livejournal.com

Какие существуют версии гибели корабля «Титаник»

Корабли-близнецы Олимпик и Титаник

Пожар в угольном отсеке мог быть причиной гибели корабля

Выжившая пассажирка рассказала в письме, что капитан «Титаника» был пьян. / Фото:fb.ru





Удалось ли докопаться до правды о гибели «Титаника»





Эксперты считают, что пожар на «Титанике» был решающим в его гибели

К гибели Титаника привела целая череда событий

Можно ли было избежать трагедии века

Пассажиров «Титаника» можно было спасти, если бы корабль продержался до прихода парохода «Карпатия». / Фото: Яндекс.Дзен