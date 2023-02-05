Эксперты объяснили, что спровоцировало гибель «Титаника»: Почему судьба так коварно поступила с людь

Страшная трагедия, повлекшая за собой гибель огромного количества людей, произошла с кораблем-гигантом «Титаником». Случилось это в середине апреля 1912 года. Однако спустя чуть более 100 лет эта трагедия до сих пор окутана завесой тайны. Эксперты называют несколько причин, которые привели его к гибели. Это пожар в угольном отсеке, продуманная афера компании «Уайт Стар Лайн» с целью получения страховки и другие. Какова бы ни была причина, но трагедии можно было избежать. Вероятно, большую роль здесь сыграл простой человеческий фактор и вера в непотопляемость корабля-гиганта «Титаника».
Как затонул «Титаник» и сколько погибло пассажиров
Более 1000 человек утонуло, а выжили только 700
Строительство «Титаника» возглавил конструктор Томас Эндрюс. А причиной его создания послужила жесткая конкуренция между двумя британскими кораблестроительными компаниями. Одна из них – «Уайт Стар Лайн» – хотела занять лидирующие позиции и создать корабль, который бы был вне конкуренции.
Строительство длилось целых 3 года. Было задействовано около 15 тыс. людей и огромные вложения. Здесь сделали разделение на классы. Для богатых людей были каюты I класса, сделанные с особым шиком. Судно должно было плыть из британского порта Саутгемптона до Нью-Йорка.
Томас Эндрюс был конструктором «Титаника», а Эдвард Джон Смит его капитаном
Как ни странно, но капитаном взяли Эдварда Джона Смита. Он был опытен и пользовался большим уважением, но на всех его кораблях часто случались какие-то неприятности. Он собирался завершать свою карьеру и согласился на последний рейс. В свой первый и последний путь «Титаник» отправился в середине апреля 1912 года. На борту было 2 210 человек. Корабль, находясь в водах Северной Атлантики, неожиданно столкнулся с огромным айсбергом и получил серьезные повреждения. Катастрофы было не избежать. Корабль затонул очень быстро, а прибывшая чуть позже помощь была нужна только тем людям, которые чудом спаслись. Большая часть их находилась в шлюпках.
Газеты много писали о трагедии, но первое время никто не мог поверить в случившееся./ Фото:svit-pid-kutom.livejournal.com
Эта трагическая новость была освещена газетчиками, но сразу никто не хотел верить в то, что произошло. Осознание пришло, когда пароход «Карпатия» привез спасенных с «Титаника». Расследование проводили не один год. Тогда подозрение пало на Стэнли Лорда, капитана парохода «Калифорниэн», за то, что он не помог вовремя «Титанику». Однако ему не предъявили официальных обвинений.
Какие существуют версии гибели корабля «Титаник»
Такая масштабная трагедия не могла не расследоваться. На протяжении 100 лет неоднократно пытались выяснить реальные причины гибели корабля и людей. Эксперты выдвигали гипотезы, исходя не только из своих предположений, но и той информации, которую рассказали выжившие пассажиры.
Корабли-близнецы Олимпик и Титаник
Крупная махинация со стороны британской кораблестроительной компании «Уайт Стар Лайн». Дело в том, что годом раньше был построен корабль-близнец «Олимпик», а только потом «Титаник». Некоторые эксперты считают, что компания приняла решение выдать несчастливый «Олимпик» за «Титаник». Технически это было сделать просто. К тому же в плавании планировалось небольшое столкновение. С такими повреждениями корабль все равно бы смог доплыть до точки назначения. А компания получила бы хорошие деньги. Эту версию подтверждает непонятное поведение капитана корабля Эдварда Смита. Его 7 раз предупреждали другие корабли о дрейфующих айсбергах. Но он не реагировал, а целенаправленно плыл туда, где была опасность.
Пожар в угольном отсеке мог быть причиной гибели корабля
Привести к гибели корабля мог и пожар, который возник в угольном отсеке. Вероятно, во время плавания огонь спровоцировал взрыв, а капитан увеличил скорость, чтобы быстрее доплыть до Нью-Йорка. Скорость была большая, поэтому увернуться от айсберга не удалось.
Выжившая пассажирка рассказала в письме, что капитан «Титаника» был пьян. / Фото:fb.ru
Повреждения корабль получил не от айсберга, а от торпеды. Вероятно, она была выпущена немецкой подводной лодкой по договоренности с руководством британской строительной компании «Уайт Стар Лайн». Так бы удалось получить крупную страховку.
Наконец-то одной из версий может быть просто роковое стечение обстоятельств и человеческая ошибка. В пользу этой гипотезы выступает некое письмо одной из выживших пассажирок «Титаника». Оно было выставлено на аукцион. Она пишет, что накануне катастрофы капитан был сильно пьян, поэтому передал управление кораблем кому-то из команды.
Удалось ли докопаться до правды о гибели «Титаника»
Эксперты считают, что пожар на «Титанике» был решающим в его гибели
Действительно, эта трагедия повергла многих в шок. Никто не понимал, как такой роскошный и безопасный, как уверяла компания, корабль мог затонуть. После гибели «Титаника» проводилось много расследований и исследований в надежде восстановить то, что на самом деле произошло и кто виноват в этой страшной катастрофе века.
Большинство экспертов считают, что все-таки виной всему стали пожар и роковое стечение обстоятельств. Скорее всего, возгорание началось в одном из топливных хранилищ корабля, когда тот отплывал из Белфаста, где его строили. Однако капитан не отложил старт судна, чтобы не потерять престиж компании. Решили сами справиться с проблемой. Следы сажи остались на борту. Эти следы есть на старых фотографиях. Пожар разгорался, и температура отсека достигла уже 1000°C. Это сильно повлияло на металлическую обшивку судна. Когда судно столкнулось с айсбергом, то основной удар пришелся именно на ослабленное огнем место.
К гибели Титаника привела целая череда событий
К гибели «Титаника» и людей привела не одна причина, а целая цепочка совпадений и случайностей:
• отплывая от причала, судно чуть не столкнулось с лайнером «Нью-Йорк» из-за сильной близости друг к другу;
• погода была ясная и спокойная, что усыпило бдительность команды;
• капитан не принял во внимание предупреждение об опасных дрейфующих айсбергах;
• превышение допустимой скорости судна в опасной зоне;
• впередсмотрящий заметил айсберг не сразу, поскольку не имел даже бинокля;
• роковая ошибка помощника капитана, когда тот пытался уйти от столкновения.
Все это привело к гибели людей и непотопляемого корабля «Титаник».
Можно ли было избежать трагедии века
Что касается «Титаника», то можно было спасти хотя бы пассажиров, а возможно, и сам корабль. Эксперты предполагают, что для этого нужно было всего лишь продержаться пару часов до прихода парохода «Карпатия». Спасательные лодки разбросало в разные стороны. Команде пришлось около 4 часов собирать всех спасшихся с «Титаника». Но если бы уцелели все, то «Карпатия» смогла бы взять их на борт и доставить в Нью-Йорк.
Пассажиров «Титаника» можно было спасти, если бы корабль продержался до прихода парохода «Карпатия». / Фото: Яндекс.Дзен
Странно, что находившийся на борту создатель корабля конструктор Томас Эндрюс не предложил технические способы спасения его детища. А они были, и можно было бы попробовать. Например, если затопить кормовые отсеки корабля, то корабль станет в ровный киль, а давление судна на нос снизится. Если бы не закрывали водонепроницаемые двери, то удалось бы выиграть время и наладить равномерность затопления отсеков. До прибытия «Карпатии» можно было бы продержаться.
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