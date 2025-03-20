Почему в пригороде Копенгагена дворы овальной формы и нет подъездных дорог к дому

В пригороде Копенгагена есть дворы овальной формы и нет подъездных дорог к каждому дому (Naerum, Дания).

Так выглядели «Овальные сады» в 1952 г. (Копенгаген, Дания). | Фото: travelask.ru.







Пригородный район Нерум стал достопримечательностью Копенгагена (Дания).

Каждый овальный дворик окружен живой изгородью.

Обустройством внутреннего пространства двора каждый владелец занимался на свое усмотрение.

Соседство с традиционными участками лишь подчеркивает уникальность экспериментального района. | Фото: board.realestate.daum.net.

Прогулка между такими двориками доставит истинное наслаждение. | Фото: board.realestate.daum.net.

Зеленая общественная зона между участками позволяет создавать уголки для отдыха. | Фото: sokszinuvidek.24.hu.

Отсутствие подъездных дорог компенсируется красотой природы и свежим воздухом.