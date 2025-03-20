Почему в пригороде Копенгагена дворы овальной формы и нет подъездных дорог к дому

В одном из пригородных районов Копенгагена (Дания) более 70 лет назад решили провести эксперимент. Вместо привычных наделов земли, имеющих прямоугольную или квадратную форму, решили сделать овальные дворы, разбросанные по зеленой лужайке в хаотичном порядке. Столь удивительное проектирование садовых участков привнесло не только разнообразие в ландшафт.
В пригороде Копенгагена есть дворы овальной формы и нет подъездных дорог к каждому дому (Naerum, Дания).
В пригородном районе Копенгагена – Нерум (Naerum) еще в 1948 г. решили создать необычный садовый поселок. Его проектирование было поручено известному ландшафтному дизайнеру Карлу Теодору Соренсену (Carl Theodor Sorensen). Ссылаясь на датскую традицию, он разработал скульптурное садовое искусство, где четко определены геометрические формы, образующие особенную пространственную структуру. При этом, мэтр ландшафтного дизайна решил отойти от привычных наделов земли и однотипных строений, создав особенные овальные участки. А каждую усадьбу непременно должна была окружать живая изгородь.
Так выглядели «Овальные сады» в 1952 г. (Копенгаген, Дания). | Фото: travelask.ru.
Изначально архитектору хотелось создать одинаковые овалы, расположенные в виде сетки, но потом было решено их располагать в хаотичном порядке, что привнесло особенную изюминку в проектирование поселка, состоящего из 40 домов. В итоге на заросшем травой холме каждый собственник получил овальный надел земли размером 25 на 15 метров, при этом их расположили с учетом рельефа склона.
Пригородный район Нерум стал достопримечательностью Копенгагена (Дания).
Примечательно: Карл Теодор Соренсен постарался распределить участки так, чтобы овал живой изгороди находился на изгибах холма. Такое расположение позволило создать динамичный вид всему садовому поселку.
Каждый овальный дворик окружен живой изгородью.
По сведениям редакции Novate.ru, расположение участков относительно главной дороги и живой забор были регламентированы проектом. Планировалось, что живые изгороди будут создаваться из граба, боярышника, лигуструма и розы, но на сегодняшний день владельцы отдают предпочтение лишь лигуструму и боярышнику, которым придают аккуратную форму нужной высоты.
Обустройством внутреннего пространства двора каждый владелец занимался на свое усмотрение.
А вот заполнение самого двора стало прерогативой владельцев. Они на свое усмотрение могли строить дом, хозпостройки, теплицы и т. д. в любом месте двора, любого размера и архитектурного стиля. Также хозяин мог свободно планировать сад, огород, лужайки, клумбы или просто залить весь участок бетоном. В этом вопросе ни рекомендаций, ни правил не устанавливали. Владельцы должны были лишь следить за живой изгородью, не давая растениям хаотично разрастаться, нарушая восхитительную картинку, которую можно наблюдать с высоты птичьего полета или просто прогуливаясь между овальными двориками.
Соседство с традиционными участками лишь подчеркивает уникальность экспериментального района. | Фото: board.realestate.daum.net.
Интересный факт: Овальные сады занимают не весь район Нерум, а лишь небольшую его часть. С одной стороны от них расположены традиционные участки прямоугольной формы, с четко определенными границами застройки однотипных домов, а с другой – красуются многоэтажные здания. Благодаря такому соседству неординарный холм является особенной достопримечательностью пригорода Копенгагена, к которой устремляются потоки туристов.
Прогулка между такими двориками доставит истинное наслаждение. | Фото: board.realestate.daum.net.
Как многие уже заметили, только некоторые участки расположены вдоль основных дорог, остальным же приходится добираться домой пешком, оставив свои автомобили на обустроенных парковках. Странная особенность была заложена в проект именитым автором неспроста. Таким образом он хотел заставить жителей больше гулять, дышать свежим воздухом и общаться друг с другом.
К нестандартному распределению пространства люди привыкли очень быстро, некоторые неудобства с лихвой компенсируются возможностью прогуляться по зеленым газонам между идеально подстриженной живой изгородью, создающей иллюзию ухоженного парка с лабиринтами.
Зеленая общественная зона между участками позволяет создавать уголки для отдыха. | Фото: sokszinuvidek.24.hu.
Отсутствие подъездных дорог компенсируется красотой природы и свежим воздухом.
Спустя не одно десятилетие жители садового поселка придерживаются рекомендаций именитого архитектора, подарившего уникальную возможность жить на лоне природы и при этом находиться в пределах столицы.
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