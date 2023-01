Уютная жизнь в частном доме: незаурядные архитектурные решения

1. Футуристический особняк в Подмосковье, спрятанный под холмом

Плавные линии футуристического особняка стали естественным продолжением ландшафта (House in the landscape, Подмосковье).

Стильный интерьер особняка подстать незаурядным архитектурным формам (House in the landscape, Подмосковье) .

2. Дом-пирамида The Stair House на острове Чеджу (Южная Корея)

Оригинальная архитектурная композиция жилого комплекса (The Stair House, Южная Корея).

The Stair House состоит из трех треугольных объектов (о-в Чеджу, Южная Корея).

3. Дом-пропеллер CRA House в клубном поселке Валье-де-Браво (Мексика)

Неожиданные архитектурные формы загородного особняка CRA House от архстудии Estudio MMX (Валье-де-Браво, Мексика).

Комбинация различных стройматериалов и стекла сделало пространство динамичным и колоритным (Валье-де-Браво, Мексика).

4. Современный дом Walden House в Южной Корее

Внешняя закрытость частного особняка компенсируется полной открытостью жилого пространства (Walden House, Южная Корея).

Жилые зоны первого этажа мастерски соединены с внутренним двором (Walden House, Южная Корея).

5. Дом среди поля Border Crossing House в Польвериджи (Италия)

Необычные архитектурные формы загородной резиденции Border Crossing House (Италия).

Проемы в конструкции дома помогли организовать открытые зоны отдыха (Border Crossing House, Италия).

Иметь уютный и красивый собственный дом мечтают многие, а каким он будет, зависит от финансовых возможностей и фантазии самих владельцев, а также архитекторов, занимающихся реализацией их мечты. Поэтому неудивительно , что в мире существует много оригинальных домовладений, созданных с особым творческим вдохновением и неординарным подходом. Следующие 5 незаурядных объектов стали ярким тому подтверждением.Современные загородные дома все чаще пытаются спрятать на лоне природы так, что с высоты птичьего полета сразу и не определишь, холм это или все-таки особняк. Так произошло и с внедрением роскошной загородной резиденции в ландшафт одного из участков в Подмосковье, правда холм пришлось создавать рукотворный. Проектированием и внедрением архитектурного чуда под названием House in the landscape занимались специалисты студии Niko architect Станислава Николаева.Разработчикам удалось мастерски связать необычные архитектурные формы с природным ландшафтом, ставшим неотъемлемой частью самого дома, ведь прекрасные клумбы с газонами и благоухающим садом плавно заполняют не только участок, но и крышу особняка. Сами авторы проекта описывают свое решение так:Некоторые креативные дизайнеры в угоду заказчикам, которые мечтают о нестандартных резиденциях, способны их создать даже из традиционного строительного материала. Как это произошло в одном из городков Южной Кореи, где архитекторам студии Formative Architects удалось спроектировать необычный жилой комплекс, используя лишь красный и белый кирпич.Треугольные здания, больше похожие на половинчатые пирамиды, образуют оригинальный объект, в котором будут проживать сразу три семьи. Еще одной отличительной особенностью проекта, получившего название The Stair House, стало то, что дом, расположенный посередине комплекса, имеет ступенчатый фасад, который выполняет и функцию обзорной лестницы (с нее открывается прекрасный вид на океан), и стал особенным украшением всего подворья.Архитектурная компания Estudio MMX разработала уникальный загородный особняк CRA House, расположенный в жилом загородном клубе в Валье-де-Браво, штат Мехико (Мексика) в природной зоне неподалеку от озера Авандаро.В загородных клубных поселках Мексики устанавливаются свои критерии дизайна, предлагающие использование определенных материалов и особенных форм в зависимости от расположения населенного пункта. Учитывая, что конкретный поселок находится в горной местности, было принято решение, что жилые резиденции должны иметь деревенский вид.Благодаря этому и появился особенный архитектурный проект, в котором умело воплотились требования общепринятой стилистики, собственная интерпретация местного колорита и современный подход к проектированию. Специалистам Estudio MMX удалось создать универсальную форму всех помещений резиденции, позволившую расположить окна так, что солнечный свет попадает во все комнаты, на какой бы стороне они не находились. Огромный особняк площадью 590 кв. м был создан из четырех взаимосвязанных А-образных деревянных структур (в виде пропеллера), установленных на бетонном основании. При этом их установили так, что создается впечатление будто особняк вращается вокруг своей оси (центрального атриума), обеспечивая при этом прекрасный вид из дома на благоухающие сады, горы и поле для гольфа.Дом, созданный в сельской местности для пожилой семейной пары, поразил своими формами и организацией пространства не только пользователей Сетей, но и специалистов. Учитывая пожелания клиентов иметь жилище, не имеющего закрытых внутренних зон, специалисты компании Formative Architects смогли спроектировать особенный дом с оригинальной дугообразной формой, ориентированной во внутренний двор.Особенности расположения жилых зон и полная их открытость совсем не означают, что его владельцы проживают на выставочной площадке. Как оказалось, весь двор окружен высоким забором и внешних окон не предусмотрено, так что можно считать, что Walden House при полной открытости внутреннего пространства является идеальным местом для жизни интровертов и всех тех, что предпочитает полное уединение и постоянный зрительный контакт всех членов семьи.В сельской местности Польвериджи (Италия) среди роскошных полей появился необычный особняк Border Crossing House («Дом пересечения границы»), конструкция которого разрушает традиционные представления о строительстве и планировании. Столь неординарный проект реализовала в 2020 г. архитектор Симона Субиссати, представительница радикального движения в искусстве.Внедряя необычные формы и материалы, ей удалось нестандартным образом связать конструкцию здания с природным ландшафтом. Асимметричная двускатная крыша, многочисленные проемы, отличающиеся по форме и функционалу, отсутствие традиционного ограждения, вместо которого высажены лишь многолетние травы – все это позволило создать особенный загородный дом для комфортного отдыха и полного единения с природой.