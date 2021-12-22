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Японское искусство создания деликатных миниатюрных скульптур

Японское искусство создания деликатных миниатюрных скульптур

Амезайку — традиционное японское искусство создания деликатных миниатюрных скульптур из карамели. Оно известно в Японии с эпохи Хейян. Тогда, в VIII-м веке, их приносили в храмы в Киото (столичном городе в те времена) как воздаяние богам.
С 17-го по 19-е столетия, в период Эдо, крахмалистая карамель Мизумае получила широкую популярность. Мастера представляли своё искусство прямо на улицах крупных городов, а зрители имели возможно купить у них невероятно изысканные по красоте сладости.
В настоящее время, в Японии сохранилось лишь несколько центров старинного искусства. Самый молодой скульптор Амезайку — 30-ти летний Шинри Тезука.

Японское искусство создания деликатных миниатюрных скульптур


Японское искусство создания деликатных миниатюрных скульптур


Японское искусство создания деликатных миниатюрных скульптур


Как правило, это фигурки животных, рыб и птиц.

Японское искусство создания деликатных миниатюрных скульптур

 

Японское искусство создания деликатных миниатюрных скульптур
Японское искусство создания деликатных миниатюрных скульптур

 

Японское искусство создания деликатных миниатюрных скульптур
Японское искусство создания деликатных миниатюрных скульптур


Изготавливают леденцы из вязкого сахарного сиропа, расплавленного при температуре 90 градусов Цельсия.

Японское искусство создания деликатных миниатюрных скульптур


Получив нужную консистенцию исходного материала, мастер руками отделяет кусочек и формирует округлый колобок, который затем насаживается на стеклянную палочку. Вот теперь начинается процесс создания миниатюрной скульптуры. Никакой штамповки! Каждая фигурка уникальна.

Японское искусство создания деликатных миниатюрных скульптур


Когда сладкая скульптура готова, её украшают пищевой краской, используя тонкие художественные кисти.

Японское искусство создания деликатных миниатюрных скульптур


Шинри Тезука работает в Токийской студии Ханакавадо Амезайку Амешин.

Он гостеприимно открыл двери своей студии, чтобы мы смогли понаблюдать за процессом старинного японского искусства.

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