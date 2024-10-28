Шокирующие фото людей в затопленных домах

Фотопроект Гидеона Менделя «Тонущий мир» — застывшее напоминание о том, что, пока множество людей спорят о том, существует ли вообще это самое изменение климата, некоторые уже вовсю испытывают на собственной шкуре его последствия.
«”Тонущий мир” — попытка визуально запечатлеть масштабы климатических изменений.
Гидеон хотел продемонстрировать разрушительное воздействие климатических изменений за последние девять лет. «Проект стартовал в 2007 году. С тех пор я посетил многие территории, где происходили наводнения: побывал на острове Гаити, в Пакистане, Австралии, Таиланде, Нигерии, Германии, на Филиппинах, в Великобритании, Индии, Бразилии, Бангладеш и в США», — говорит он.
Может быть, для нас это повод тоже обратить внимание на проблему?
Таиланд, 2011. Городок затопило, но женщина все равно идет в магазин, чтобы купить продукты для своей семьи.
Пакистан, 2010. Житель города Хайрпур-Натан-Шах по имени Ахмед стоит посреди улицы. Наводнение было признано крупнейшим в истории Пакистана. От него в той или иной степени пострадали около 20 миллионов человек.
Нигерия, 2012. Семейная пара Хоуп и Виктор Америка у своего затопленного дома.
Зимой 2013-2014 года по Британским островам прокатились мощнейшие ураганы, которые принесли с собой ливни и наводнения.
Дэйв и его 12-летняя дочь позируют в своем затопленном доме в деревушке Барроубридж, графство Сомерсет.
Нигерия, 2012. Джозеф и Эмдьюранс Эдем с детьми перед воротами своего дома.
Бразилия, март 2015. Жоао де Перрейра у своего дома.
Индия, август 2007. Чинта и Самундри Дави.
США, штат Южная Каролина, 2015.
Бразилия, Риу-Бранку, март 2015. Франциска Чагас дос Сантос.
Пакистан, сентябрь 2010.
США, штат Южная Каролина, октябрь 2015. Кейт Несбитт на крыльце своего затопленного дома.
Индия, Кашмир, октябрь 2015.
Германия, Саксония, октябрь 2013. Бриджит и Фридхельм Тотц в своем затопленном доме.
Великобритания, Южный Йоркшир, июнь 2007. Грэхем и Киран Ли пытаются навести порядок после наводнения.
Таиланд, Бангкок, ноябрь 2011.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии