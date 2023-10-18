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Что делать при конденсате на окнах

Конденсат скапливается на окнах по разным причинам: отсутствие вентиляции, неправильная установка, повышенная влажность или же банальное промерзание стеклопакетов. Решить эту проблему можно ещё на этапе установки пластиковых окон!

Что делать при конденсате на окнах

На данном фото наглядно показана разница между обычным стеклопакетом (слева и справа) и энергосберегающим стеклом (по центру). Такое стекло имеет тончайший слой напыления атомов серебра. Благодаря этому в помещении создаётся «эффект термоса» — тепло остаётся внутри, а не выходит наружу.

Что делать при конденсате на окнах

Такое окно стоит совсем немного дороже обычного, но помогает существенно сэкономить на отоплении. Дополнительный плюс — конечно же, отсутствие конденсата. Поэтому ещё на этапе установки стеклопакетов отдайте предпочтение энергосберегающим стёклам — это удобно, экономно и рационально.

Что делать при конденсате на окнах
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Окнаконденсат

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