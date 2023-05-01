Такие красивые, но недолговечные узоры на песке

Талантливый человек – талантлив во всём, так можно сказать о современном художнике Джиме Дэнэване (Jim Denеvan), который ещё несколько лет назад прославился тем, что нарисовал гигантские замысловатые узоры на замёрзшей поверхности озера Байкал. Теперь же, свои фантазии он проявляет на пляжах – рисуя на песке. Но, к сожалению, эти невероятные шедевры живут недолго и, как только начинается прилив, тёплые воды забирают их себе в коллекцию. Поэтому зрителю остаётся лишь одно – любоваться ими на фотографиях, которые представлены в обзоре.













Замысловатые узоры на песке. Автор: Jim Denevan.







Чешуя.







Магические круги.







Геометрия.







Необычные рисунки на песке.







Подарок морю.



Идея рисовать на песке пришла Джиму ещё в ранние годы, когда он увлекался сёрфингом. И лишь в зрелом возрасте, мужчина осуществил свою мечту. Как бы забавно это не звучало, но для рисования он использует обычную корягу найденную на берегу. Стоит так же отметить то, что каждое творение автора уникально и необычно, ведь его фантазия и воображение не знают границ. Замысловатые узоры рождаются, будто по мановению волшебной палочки, но, к сожалению, живут всего несколько часов, поэтому художник старается запечатлеть каждое из них на фото, чтобы выложить снимки у себя на сайте. Помимо песочного творчества у Джима есть ещё одно маленькое хобби – кулинария. Он обожает готовить и, несмотря на отсутствие специального образования, ему удалось издать книгу, которая разошлась приличным тиражом.







Пальмовая тень.







Круговорот.







Недолговечная красота.







Джим за работой.







Песочные узоры.







Рано утром на берегу…







Новый континент.







Листья.







Старая пластинка.



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