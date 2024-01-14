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Как предотвратить гибель рассады томатов

Чтобы рассада томатов сразу после всходов не погибла, выполните всего несколько простых, но важных действий. Расскажем, почему она перерастает, вытягивается и как это предотвратить легко и просто. Примите срочные меры и спасите рассаду помидоров!


Всходы томатов: первые действия



Томаты удобно высаживать в кассеты и ставить на этажерку с любой досветкой. Чтобы они быстрее взошли, первые дни после посадки температура поддерживается 20 градусов + сверху плёнка.


Как только всходы томатов проклюнулись, плёнку сразу же надо убрать. Она излишне прижимает молодые росточки к земле.



А теперь — самое главное. Переместите кассету с рассадой в место, где поддерживается температура +16..+18 градусов, не выше! При этом есть постоянная, круглосуточная досветка (в течение первых 2 недель после всходов).



Эти меры позволят томату нормально расти, не вытягиваться и постепенно наращивать корневую систему. Ждите, пока она заполнит весь грунт в кассетах.



И тогда подросшую рассаду можно будет пересадить в индивидуальные стаканчики + начинать подкормки. А до тех пор соблюдайте световой и температурный режимы, чтобы получить крепкую и коренастую рассаду!
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