Как предотвратить гибель рассады томатов

Чтобы рассада томатов сразу после всходов не погибла, выполните всего несколько простых, но важных действий. Расскажем, почему она перерастает, вытягивается и как это предотвратить легко и просто. Примите срочные меры и спасите рассаду помидоров!







Всходы томатов: первые действия

Томаты удобно высаживать в кассеты и ставить на этажерку с любой досветкой. Чтобы они быстрее взошли, первые дни после посадки температура поддерживается 20 градусов + сверху плёнка.Как только всходы томатов проклюнулись, плёнку сразу же надо убрать. Она излишне прижимает молодые росточки к земле.А теперь — самое главное. Переместите кассету с рассадой в место, где поддерживается температура +16..+18 градусов, не выше! При этом есть постоянная, круглосуточная досветка (в течение первых 2 недель после всходов).Эти меры позволят томату нормально расти, не вытягиваться и постепенно наращивать корневую систему. Ждите, пока она заполнит весь грунт в кассетах.И тогда подросшую рассаду можно будет пересадить в индивидуальные стаканчики + начинать подкормки. А до тех пор соблюдайте световой и температурный режимы, чтобы получить крепкую и коренастую рассаду!