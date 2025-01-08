Что нужно знать о рыбе Стерлядь, чтобы не испугаться и по ошибке не выбросить деликатесный продукт

Стерлядь – одна из вкуснейших рыбешек из семейства осетровых. Сегодня встречается редко, так во многих привычных бассейнах исчезла частично или полностью. При этом найти и попробовать стерлядь хотя бы раз однозначно стоит каждому.







Правда, нужно сразу морально подготовиться к тому, что внутри рыбы неопытного любителя осетровых может ждать неоднозначный сюрприз.

Из-за него одни граждане просто по незнанию выбрасывают осетровых, а другие потом долго сетуют на то, что приготовленная рыба получилась какой-то «скрюченной».Рыбка всегда была деликатесом.В наши дни отыскать стерлядь на прилавках магазинов не просто. А все потому, что на сегодняшний день эта гордая представительница осетровых входит в число вымирающих видов. В первую очередь стерлядь страдает из-за загрязнения рек и создания водохранилищ. Вносят в клад в исчезновение рыбешки и многочисленные браконьеры. Большая часть стерляди, оказывающейся на прилавках магазинов в действительности разводиться и выращиваться в специальных комплексах. От чего и высокая цена на эту рыбу. За крупную стерлядь на рынке придется выложить 1.5-2.5 тысячи рублей. Впрочем, мелькая рыбешка относительно доступна и стоит от 100 до 300 рублей за штуку.Рыба очень вкусная.Несложно догадаться, что при таких условиях рыба вполне себе считается деликатесной. Справедливости ради такой она была во все времена. Хотя, конечно, любят её не за редкость, а за вкусовые качества. Во времена Российской империи стерлядь даже подавали к монаршему столу. Сегодня эту рыбешку попробовать может любой. Однако, те кто раньше не пробовал стерлядь, нередко пугаются начав разделку.А некоторые из-за незнания тонкостей биологии осетровых и вовсе могут испытать откровенное отвращение. Испорченный таким образом аппетит нередко приводит к тому, что несчастная стерлядь сразу же летит в мусорную урну… А зря.Визига из осетра.Пугает граждан, конечно же, загадочный и не слишком симпатичный «червячок» внутри рыбы. По незнанию многие люди, впервые столкнувшись с осетровыми, принимают его за какого-то чудовищного паразита-переростка! Но на самом деле загадочный белый «шнурок» внутри стерляди – это именно то, за что её так любят. Называется он визга. По сути, хорда рыбы, состоящая из хрящей и соединительной ткани. У большинства осетровых, включая стерлядь, визга не только съедобна, но и невероятно вкусна. Из-за чего её даже извлекают из осетров и продают отдельно, как самостоятельное лакомство. Выглядит визга «так себе», особенно в сыром виде, но на вкус просто незабываема. Многие опытные покупатели осетровых даже уточняют у продавцов, осталась ли в рыбе на прилавке хрящевая ткань.Капитан судна на Енисее в 1913 году ест сырую визигу с солью.Описать вкус визги сложно. Отдаленно напоминает мясо рыбы со сладковатым, мягким оттенком. Тот случай, когда проще один раз попробовать. И хотя на вкус и цвет товарищей, как известно – нет. На субъективном личном опыте встречать людей, которым бы не понравилась визга стерляди – не приходилось. При это стоит учитывать, что если хрящевая ткань не была удалена из осетра до готовки, то в процессе термической обработки рыбешка может скрутиться. Поэтому если не хочется испортить внешний вид блюда кривой рыбой, визгу следует удалить еще на этапе разделки и приготовить отдельно.