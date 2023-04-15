Какой была скандальная королева поп-музыки Мадонна до того, как к ней пришла слава

Мадонна всегда была уверенной в себе и целеустремлённой.

Песни, написанные Мадонной становились хитами, возглавляющими мировые чарты.

Ричард Корман счёл Мадонну очень интересной личностью.

Никто и не подозревал тогда, насколько знаменитой вскоре станет Мадонна.

Мама Ричарда сказала, что он просто обязан сфотографировать эту женщину.

И Мадонна, и Ричард Корман не были ещё знаменитыми в то время.

Её глаза гипнотизирующе смотрели прямо в объектив камеры.

Портреты показывают всю мощную энергетику Мадонны.

Большая часть фотографий является чёрно-белой.

Старые улицы Нью-Йорка стали фоном для фотографий Мадонны.

Ярко-красные губы стали впоследствии фирменным знаком Мадонны.

Позже Ричард Корман стал очень известным фотографом.

Самая известная фотосессия Кормана.