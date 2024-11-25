Мультфильмы 80-х, родом из СССР

Все мы в детстве читали сказки. Но гораздо интереснее было не только читать, но и смотреть разные истории о сказочных героях, переживая за них, проживая с ними маленькую жизнь, размером с временный формат мультика. Давайте сегодня вспомним о лучших мультфильмах, на которых выросло не одно поколение детей из прошлого, не только России, но и во всех постсоветских странах.
Представляем короткий анализ самых интересных мультиков, вышедших на экраны в 1980-е годы. Надо сказать, что первый мультик студия «Союзмультфильм» выпустила еще в довоенное время – в 1936 году. Мало того, даже в период с 1941-го по 1945 годы, вы не поверите, но выпускались мультики! Они были практически недоступны для советского малыша, особенно в атмосфере войны. Но они были, и дети увидели их позже, уже под мирным небом.
1) «Каникулы в Простоквашино»
Из трилогии Эдуарда Успенского, это вторая часть, порадовавшая советских детей в 1980 году. Мы все знаем деревню Простоквашино и ее обитателей. Даже помним некоторые их диалоги. А все началось с того, что в семье начались споры относительно того, где провести каникулы. Дядя Федор отказался ехать в Сочи, Простоквашино ему милее. Шарик радуется, что может попрактиковаться в фотоохоте, а кот Матроскин ухаживает за своей коровкой.
2) «Халиф-аист»
Мультфильм 1981 года, был снят на основе сказки немецкого литератора Вильгельма Гауфа. По своему содержанию предназначался для детей от 6 лет и выше. Одному азиатскому правителю не было чем заняться, он все время скучал и смотрел в окно на беззаботно танцующих птиц. Были это аисты. Когда у тебя много денег, ты получаешь больше возможностей. И халиф узнал, как можно превратиться в любое живое создание и, находясь среди таких же животных, каким стал и сам, понимать их язык. Существует волшебное слово: «мутабор». Но есть и ограничение: смеяться нельзя. Попробовав себя в роли рыбы, потом паука, халиф решает узнать, как живут аисты. Он знакомится с красивой аистихой, которая дарит ему свой танец. В порыве увлечения, халиф-аист забывает о том, что ему вреден смех. Теперь он может остаться аистом навсегда. Но оказывается, что не один он сделал такую оплошность, есть и другие, с виду животные, которые забыли секретное слово.
3) «Путешествие муравья»
Мультипликационное творение режиссера Эдуарда Назарова, появившееся в 1983 году. Главный герой – любознательный муравей, которому не сиделось в своем родном муравейнике. Сначала он вылез на дерево, но сильный ветер перебросил легенькое создание с листочка на листок, а потом еще дальше – в неведомые для муравьев края. По пути домой, маленький путешественник помогает блошке и знакомится с другими обитателями – это и водомерки, и майские жуки, а также гусеница-шелкопряд. Все заканчивается хорошо, и муравейчик попадает, наконец, домой.
4) «Зима в Простоквашино»
В 1984 году вышла заключительная третья часть цикла мультиков о деревне Простоквашино и ее жильцах. История о том, как мама дяди Федора доехала своим ходом на лыжах, хотя должна была бы находиться далеко от деревни. «Вашу маму и там, и тут передают» – эту фразу Печкина нельзя не запомнить.
5) «Возвращение блудного попугая»
В том же году началось производство еще одного знакомого многим мультсериала о приключениях Кеши-попугая. Это был лишь первый выпуск, второй выйдет в свет в 1987-м, а третий – в 1988 году. Кеша – пернатое существо с довольно сложным характером. Он обиделся на мальчика Вовку за то, что тот выключил телевизор, и Кеша не досмотрел любимый детектив.Птица решает улететь, громко хлопнув крыльями. Но дело было в теплую пору. Сначала у Кеши все нормально, но с наступлением холодов, он понимает, как хорошо было ему дома, а теперь он слоняется по чужим балконам как беспризорный. Победив свою гордыню, Кеша летит назад домой. Его радушно принимают, и он снова может смотреть любимое кино. Но пока он где-то летал, в доме появился еще один питомец. Роль Кеши озвучивает известный юморист Геннадий Хазанов.
6) «Следствие ведут колобки» – мультфильм-комедия, выпущенный в 1986 году
В одном городе проживает парочка усатых бандитов. Один из них кот, другого зовут Карбофос. Но общественное спокойствие есть кому защитить. За дело берутся колобки! В городе везде творится дурдом и беспредел. Начинается все из похищения слона. Но детективы-колобки проводят расследование…
Это лишь основные мультфильмы, их было много и все они по-своему интересны.
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